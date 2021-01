Bund und Länder beraten am Dienstag auf dem Corona-Gipfel über die Maßnahmen

Der Lockdown soll nach Medienberichten verlängert werden.

Unklar ist, wann Schulen und Kitas öffnen dürfen.

Deutschland sind weiter hoch, die Auswirkungen der Kultusminister der Länder treffen sich deshalb am Montag zu Beratungen. Einige Länder haben ihre Position jedoch schon klargemacht. Die Corona-Zahlen insind weiter hoch, die Auswirkungen der Lockerungen zu Weihnachten noch klar. Nun treffen sich Bund und Länder erneut zum Corona-Gipfel. Dass der Lockdown verlängert wird, ist so gut wie sicher. Wann aber Schulen und Kitas öffnen ist umstritten. Dieder Länder treffen sich deshalb am Montag zu Beratungen. Einige Länder haben ihre Position jedoch schon klargemacht.

Corona Schule BW:Eisenmann will Schulen und Kitas ab 11. Januar öffnen

Susanne Eisenmann ist Elternbeirat in Baden-Württemberg, als auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprachen sich gegen die Öffnung von Schulen in Baden-Württemberg aus. Die baden-württembergische Kultusministerinist für eine Öffnung der Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg ab dem 11. Januar. Für diesen Vorstoß erntete sich allerdings schnell Kritik. Sowohl derin Baden-Württemberg, als auch SPD-Gesundheitsexpertesprachen sich gegen die Öffnung von Schulen in Baden-Württemberg aus.

Corona Schule Bayern: Das sagt Söder zur Öffnung der Schulen

Wann fängt die Schule in Bayern wieder an? Das fragen sich Lehrer, Kinder und Eltern vor dem nächsten Corona-Gipfel. Einer schnellen Öffnung der Schulen für den Präsenzbetrieb erteilten Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo eine Absage.

Thüringen will Winterferien vorziehen

Bodo Ramelow für eine Verlängerung des Lockdown aus. Helmut Holter (Linke) am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk an. Die Ferienwoche soll nach seinen Angaben auf die letzte Januarwoche vorverlegt werden. Bis dahin gebe es Unterricht zu Hause. Thüringen hat zu Beginn des Jahres mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Die Inzidenz dort ist die zweithöchste in Deutschland. Deshalb spricht sich Ministerpräsidentfür eine Verlängerung des Lockdown aus. Thüringen will außerdem die Winterferien vorziehen. Das kündigte Bildungsminister(Linke) am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk an. Die Ferienwoche soll nach seinen Angaben auf die letzte Januarwoche vorverlegt werden. Bis dahin gebe es Unterricht zu Hause.

Schulöffnung Sachsen? Kretschmer gegen Öffnung der Schulen

Kein Bundesland ist aktuell so sehr von der Corona-Krise betroffen wie Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht eine Öffnung der Schulen deshalb kritisch. Mit Eltern und Lehrern, aber auch mit den Kindergärten müsse darüber gesprochen werden, dass die Einrichtungen noch für eine gewisse Zeit geschlossen bleiben müssten, um das Bewegungsgeschehen weiter zu reduzieren, sagte Kretschmer.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin für geschlossene Schulen

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die Schulen in ihrem Land zunächst weiter geschlossen lassen. „Angesichts des Infektionsgeschehens und der unsicheren Datenlage bin ich Schulöffnungen im Präsenzunterricht zum 11. Januar gegenüber sehr skeptisch“, sagte sie der „Bild“-Zeitung (Montagsausgabe). „Jetzt kommt es darauf an, die Fortschritte des digitalen Lernens auszuschöpfen.“

Wann öffnen die Schulen? Bundesbildungsministerin Karlicek hält Präsenzunterricht für nicht vorstellbar

Die Menschen in Deutschland müssen wegen der Corona-Pandemie mit noch längeren Einschränkungen ihres Lebens und weiterhin geschlossenen Schulen nach den Weihnachtsferien rechnen. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag), eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei aufgrund der derzeitigen Infektionslage „nicht vorstellbar“. Am Montag beraten die Kultusminister der Länder über die Lage, am Dienstag dann Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten. Sorge bereitet insbesondere eine Mutation des Coronavirus.

Lehrerverband für eingeschränkten Präsenzbetrieb

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, plädierte in der „Passauer Neuen Presse“ (Montag) für eine Verlängerung des eingeschränkten Präsenzbetriebs um drei weitere Wochen bis Ende Januar. Vorrangig sollten Grundschulkinder, Unterstufenschüler und Schüler der Abschlussklassen in den Wechselbetrieb zurückgeholt werden.

Schülervertreter fordern Schule im Wechselmodell

Die Bundesschülerkonferenz fordert einen Start der Schulen nach dem 10. Januar im Wechselmodell. „Wir müssen die Schulen jetzt auf Wechselmodelle vorbereiten und jüngere Schülerinnen und Schüler sowie Abschlussklassen hierbei bevorzugen“, sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, am Montag anlässlich der Beratungen der Kultusminister zur Corona-Lage. Außerdem forderte er einen Nachteilsausgleich für die anstehenden Abschlussprüfungen.

Lauterbach kritisiert Vorschlag zu Schulöffnungen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat den Vorschlag, die Schulen in Baden-Württemberg ab dem 11. Januar wieder zu öffnen, scharf kritisiert.

Sollte Unterricht wieder in den Schulen stattfinden, wäre die gesamte Arbeit der vergangenen Wochen umsonst gewesen, sagte Lauterbach am Samstag dem Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Er richtete sich damit gegen den Vorschlag von Kultusministerin Susanne Eisenmann.