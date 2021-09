Als erstes Bundesland in Deutschland hat Hamburg einen Vorstoß bei der 2G-Regel gewagt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält das in Hamburg eingeführte 2G-Option für Geimpfte und Genesene für diskussionswürdig. Bund und Länder hätten sich zwar auf das 3G-Modell, also die gleiche Behandlung von Geimpften, Genesenen und Getesteten verständigt, sagte Spahn im „Abendblatt“-Podcast. „Ich finde aber den Ansatz des Hamburger Senats auch nicht so unklug, zu sagen: 3G gilt grundsätzlich, aber bei 2G kann man auf bestimmte Schutzmaßnahmen verzichten.“

Für Geimpfte und Genesene werde es im weiteren Verlauf der Pandemie keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Doch welche Bundesländer außer Hamburg haben bereits 2G-Regeln eingeführt oder ziehen es in Erwägung?

Was bringt „2G“ in Deutschland? Virologe Streeck gegen Modell

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sprach sich gegen „2G“-Begrenzungen aus, also Angebote nur für Geimpfte und Genesene. Dies sei „weder sozial noch medizinisch sinnvoll“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Diese Art der Beschränkung werde wenig bewirken. „Es ist doch nicht so, dass Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch frustriert alleine zu Hause sitzen und kein soziales Leben mehr haben“, erklärte er.

2G-Regel in Hamburg: Einschränkungen für Ungeimpfte

Seit vergangenem Samstag, 28.08.21, gilt in Hamburg das sogenannte 2G-Optionsmodell: Veranstalter können demnach selber entscheiden, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen und damit weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind oder ob sie weiter auf das 3G-Modell setzen und auch Getestete einlassen. Auch ein Wechsel zwischen den Modellen ist möglich. Werden auch Getestete eingelassen, gelten begrenzte Gästezahl und anderen Auflagen.

Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde war der Stadtstaat das erste Bundesland, das das 2G-Modell in dieser Form umsetzte. Wer mitmachen möchte, muss sich über eine Website anmelden.

2G-Regeln in den Bundesländern: Wo gilt in Berlin „2G“?

In Berlin gilt eine reine 2G-Regelung für die Innenbereiche von Diskotheken und Klubs sowie Dampfbäder und Aufgüsse in Saunen sowie Thermen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht beim in Hamburg geltenden 2G-Modell noch einige offene Fragen. „Ich halte den Hamburger Weg, mit der sogenannten 2G-Regel wieder mehr Normalität zu ermöglichen, in dieser Form noch nicht für praktikabel“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. „So weit sind wir noch nicht, weil es hier noch viele offene, auch verfassungsrechtliche Fragen gibt“, warnte der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

„Nicht geklärt ist aber die Regelung für unter 12-Jährige oder Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können“, sagte Müller. „Das wird dann zum Beispiel bei Sport- und Kulturveranstaltungen problematisch.“

2G-Regel BW: Neue Verordnung in Baden-Württemberg ab Mitte September

Kretschmann hält bei einem starken Anstieg der Covid-19-Patienten in den Kliniken Einschränkungen für Ungeimpfte für unausweichlich. Diese Beschränkungen nach Ende der Sommerferien möglich sein. Nach aktuellen Planungen will die grün-schwarze Landesregierung erst abwarten, dass das geänderte Infektionsschutzgesetz Bundestag und Bundesrat passiert. Darum soll die geplante neue Corona-Verordnung im Südwesten voraussichtlich Ende kommender Woche verkündet und am 13. September in Kraft treten, hieß es am Freitag, 03.09.21, aus dem Staatsministerium in Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfriedhält bei einem starken Anstieg der Covid-19-Patienten in den Klinikenfür unausweichlich. Diese Beschränkungen nach Ende der Sommerferien möglich sein. Nach aktuellen Planungen will die grün-schwarze Landesregierung erst abwarten, dass das geänderte Infektionsschutzgesetz Bundestag und Bundesrat passiert. Darum soll die geplanteim Südwesten voraussichtlich Ende kommender Woche verkündet und amin Kraft treten, hieß es am Freitag, 03.09.21, aus dem Staatsministerium in Stuttgart. Was ist in Baden-Württemberg hinsichtlich einer 2G-Regel geplant?

Kommt in Bayern eine 2G-Regelung? Das sagt Söder

Bayern will im Unterschied zu Hamburg das umstrittene 2G-Modell nicht vorantreiben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte klar, dass beim Zutritt zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen oder Fitnessstudios Getestete den Geimpften und Genesenen gleichgestellt blieben.

2G sei auch in Bayern „theoretisch möglich und nicht verboten, aber nicht vom Staat vorgeschlagen“, sagte Söder zu diesem Optionsmodell. Das „Herzstück“ der Verordnung in Bayern heiße 3G. Welche Corona-Regeln in Bayern seit der Änderung der Verordnung gelten, gibt es hier nachzulesen:

Brandenburg plant weder Lockdown für alle noch 2G-Regel

Ein Lockdown für alle ist nach Ansicht von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vom Tisch. „Es besteht Einigkeit, dass ein klassischer Lockdown so wie bisher nicht mehr zu vertreten ist“, sagte Nonnemacher vergangene Woche im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam. Für die Geimpften sei eine solche Einschränkung nicht mehr zu rechtfertigen. Eine mögliche Regel wie in Hamburg – das 2G-Modell – sieht die Ministerin für Brandenburg derzeit nicht. Brandenburg fahre erstmal gut mit einer Testpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20.

Brandenburg beziehe schon länger nicht nur die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in die Beurteilung der Corona-Lage ein. In der Verordnung liegt im Text allerdings für Beschränkungen weiter dieser Wert zugrunde.

Mecklenburg-Vorpommern will aktuell keine 2G-Regeln einführen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine 2G-Regel derzeit nicht in ihrem Bundesland einführen. „Ich denke, dass wir weiter auf 3G setzen müssen“, sagte sie im Interview des Radiosenders Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks. In Hamburg können Veranstalter und Wirte seit Samstag selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch aktuelle Tests akzeptieren.

Saarlands Ministerpräsident Hans favorisiert 3G-Regelung

Das Saarland will die 2G-Regelung, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu bestimmten Einrichtungen und der Gastronomie erlaubt, nicht flächendeckend einführen. „Ehrlich gesagt möchte ich keine Gesellschaft haben, in der Menschen, die schwanger sind, oder Familien mit Kindern nicht mehr vor die Tür gehen und nicht mehr ins Restaurant gehen können. Das kann nicht sein“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken.

Für den öffentlichen Raum halte er die 3G-Regel für absolut ausreichend und auch gut geeignet, der Pandemie die Stirn zu bieten. Einen erneuten Lockdown und eine Impfpflicht lehnte der Ministerpräsident ab, ebenso wie eine Befreiung von der Maskenpflicht für Geimpfte und Genesene.