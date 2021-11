In ganz Deutschland steuert die Inzidenz auf die 200 zu, einige Landkreise liegen bereits über 500, manche sogar über 700.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter drastisch, die Bundesregierung ist besorgt und verschärft die Corona-Regeln.

Vom RKI wurden aktuell 37.120 Neuinfektionen binnen der letzten 24 Stunden gemeldet

In einigen bayerischen Landkreisen wurden die Corona-Regeln wegen hoher Fallzahlen drastisch verschärft

Auch andere Bundesländer erwägen strengere Corona-Regeln für Nicht-Geimpfte: Wo in Deutschland kommt möglicherweise ebenfalls die 2G-Regelung?

Das gilt aktuell in Baden-Württemberg, Berlin, Bayern und Co.

Corona-Regeln bei steigenden Coronazahlen in Bayern, BW und Co. – Was gilt wo?

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland werden Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung laut. So hat sich beispielsweise die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund für einen „Lockdown light“ für Ungeimpfte ausgesprochen: „Aus meiner Sicht sollte 2G der Standard in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sein, beispielsweise in der Gastronomie und in Museen“, erklärte Susanne Johna. Aber was bedeutet die 2G-Regel für Ungeimpfte, Geimpfte und Genesene? Die Corona-Regeln im Überblick.

2G-Regel in Deutschland bald bundesweit für Ungeimpfte?

Österreich macht es vor: Menschen ohne Corona-Impfung dürfen im Nachbarland bald keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. Und auch in Deutschland gibt es immer mehr Stimmen, die für eine härtere Gangart plädieren. Ärztepräsident Klaus Reinhardt verlangt, auch hierzulande nur noch Geimpften oder Genesenen den Besuch von Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos zu erlauben. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, die 2G-Regel solle „am besten in allen Bereichen greifen, die nicht wie Lebensmittelgeschäfte oder Drogerien zum täglichen Bedarf gehören“.

2G-Regel: Gastronomie, Friseure, Veranstaltungen – strengere Corona-Maßnahmen kommen vielerorts

Österreich hatte am Freitag im Kampf gegen die vierte Corona-Welle beschlossen, eine bundesweite 2G-Regel einzuführen. Menschen ohne Impfung dürfen ab Montag keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. Dasselbe gilt für den Zutritt zu touristischen Betrieben. „Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen“, begründete Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die drastischen Schritte. Auch in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark angestiegen.

Markus Söder. „Es braucht verpflichtend 3G am Arbeitsplatz in ganz Deutschland", sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Und die Arbeitgeber müssen das Recht haben, zu fragen, ob die Angestellten geimpft sind oder einen Test gemacht haben." In manchen Corona-Hotspots im Freistaat wird auch die 2G-Regel schon angewendet. Bayern zählt zu den Bundesländern mit den höchsten Corona-Inzidenzen.

Söder plädiert auch dafür, Schnelltests in größerem Umfang wieder kostenlos anzubieten. „Wir stellen leider fest, dass die Einführung der Kostenpflicht die Impfbereitschaft kaum erhöht hat", sagte der CSU-Chef. „Auch Geimpfte müssen wieder die Möglichkeit haben, sich ohne finanziellen Aufwand testen zu lassen." Diese Forderung kommt auch vom Einzelhandel und der Gastronomie.

3. Corona-Impfung für alle: Das planen die Gesundheitsminister der Länder

Nach zweitägigen Beratungen haben sich die Gesundheitsminister der Länder auf einige einheitliche Maßnahmen im Umgang mit der sich immer weiter verschärfenden Corona-Lage verständigt. Klaus Holetschek (CSU), Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Gesundheitsminister sagte, es solle Auffrischungsimpfungen für alle geben, deren zweite Impfung mehr als sechs Monate her ist. Aufgrund der schwierigen Lage auf den Intensivstationen und in den Alten- und Pflegeeinrichtungen müssten altere und vorerkrankte Menschen sowie medizinisches und pflegerisches Personal die Booster-Impfungen schnell erhalten, sagte Holetschek.

2G-Regel in Bayern und BW: Das gilt laut verschärften Verordnungen

Die bayerische Staatsregierung reagiert auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen und hat Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen. Die neue Corona-Verordnung gilt seit Samstag, 6.11.2021. Die strengeren Regeln dann einen Tag darauf, ab Sonntag. Sie bleiben bis 24.11.2021 in Kraft. Bis zu diesem Tag gilt die „epidemische Lage nationaler Tragweite“.

Das Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg hat bereits auf die dort sehr stark steigenden Corona-Zahlen reagiert. Die Verordnung sieht bei Überschreiten des Grenzwertes von 250 Corona-Patienten auf Intensivstationen das Inkrafttreten der Warnstufe vor. Diese gilt seit 03.11.2021. Alle Infos dazu gibt es in diesem Artikel:

2G Corona-Regel in Sachsen flächendeckend eingeführt

In Sachsen gelten weitere Einschränkungen, nachdem die sogenannte Vorwarnstufe nach der Corona-Verordnung erreicht ist. An privaten Treffen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, die aus unterschiedlichen Haushalten stammen dürfen. Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind bei der Zählung ebenso wie geimpfte oder genesene Personen ausgenommen. In Sachsen wird das 2G-Modell ausgeweitet, wie Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch am Dienstag mitteilte. Die neue Verordnung, die ab Montag, den 08.11.2021 gelten soll, wird folgende Maßnahmen enthalten:

2G in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen. Clubs und Bars. Das wird in Sachsen jetzt Pflicht.

Zu den Großveranstaltungen, bei denen künftig 2G gelten soll, zählen auch Fußballspiele.

Im ÖPNV dürfen nur noch FFP2-Masken getragen werden

Home-Office wird wieder empfohlen, 3G-Regel am Arbeitsplatz

Corona-Regeln in Deutschland: Wo gilt 2G, wo 3G?

Mit den steigenden Corona-Zahlen keimen auch Sorgen um eine Überlastung des Gesundheitssystems wieder auf. Gesundheitsminister Spahn will trotz der steigenden Tendenz der Inzidenz den nationalen Ausnahmezustand beenden - und stößt damit auf Kritik. Städtetagspräsident Burkhard Jung warnte vor einem „Flickenteppich“. Ein gemeinsamer Rahmen seit weiterhin notwendig. „Die Länder müssen über den Winter Regeln wie 3G oder sogar 2G und das Tragen von Masken in Innenräumen weiter vorgeben können“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„2G“ Bedeutung: Das bedeutet die 2G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete

Von der 3G-Regel ist bereits seit längerer Zeit die Rede. Die drei „G“ stehen dabei für geimpft, genesen, getestet. Das bezieht sich darauf, dass diesen Gruppen etwa der Zutritt zu Gastronomie und Veranstaltungen gewährt wird. Unter „2G“ versteht man währenddessen nur „geimpft oder genesen“: Das bedeutet, dass Ungeimpfte bei der 2G-Regel ausgeschlossen sind. Selbst mit einem negativen Corona-Test (“getestet“) würden sie im Rahmen der 2G-Regelung an bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens nicht teilhaben können.

Bei 2G-Optionsmodellen können Gastronomen oder Unternehmer etwa aus der Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbranche den Zugang freiwillig auf Geimpfte und Genesene beschränken. Alle Kunden, die lediglich einen Corona-Test vorweisen können, dürfen dann nicht eingelassen werden. Im Gegenzug entfallen in der Regel Masken- und Abstandsregeln. Für Kinder und Jugendliche gelten Ausnahmen. In Hamburg gilt das Modell bereits seit einiger Zeit.

2G-Regel im Supermarkt: Handelsverband lehnt 2G und 3G im Einzelhandel ab

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat bundesweite Corona-Zugangsbeschränkungen für Geschäfte abgelehnt. Gerade in Läden mit hohen Kundenfrequenzen wie dem Lebensmittelhandel, bei Möbel- oder Bekleidungsgeschäften ergebe eine 3G- oder 2G-Regelung keinen Sinn, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Die Kontrolle der Impfpässe und der Tests würde bei diesen Branchen zu langen Schlangen vor den Geschäften führen."

Warteschlangen seien jedoch aus Pandemie-Gründen unbedingt zu vermeiden. "Die Anwendung von 2G oder 3G sollte jedem Händler selbst überlassen werden", forderte Genth. In Hessen dürfen Händler etwa auf freiwilliger Basis entscheiden, ob sie in ihre Läden nur Geimpfte oder Genesene einlassen und damit die Maskenpflicht entfällt.

Verschärfte 3G-Regel und 2G-Plus – Was bedeutet das?

In einigen Bundesländern wird neben 2G und 3G noch von der 2G Plus Regel gesprochen. Das bedeutet: Für Geimpfte und Genesene bleibt das Leben fast normal. Wenn Zahlen steigen – gemessen an Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung – dann treten schrittweise Beschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Damit soll ein Lockdown für alle ausgeschlossen werden – es könnte aber zu einer Art Lockdown für Umgeimpfte kommen. Die 2G-Plus-Regel gilt beispielsweise schon in Rheinland-Pfalz.

Die verschärfte 3G-Regel gilt beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg beim Zutritt in Nachtclubs. Hier werden nur Geimpfte und Genesene eingelassen – plus alle mit aktuell negativem PCR-Testnachweis.

2G-Regeln in Kinos oder Fitnessstudios?

Angesichts der Debatten um die Impfquote in Deutschland hat sich Städtetagspräsident Burkhard Jung für die Ausweitung der 2G-Regeln auf weitere Einrichtungen ausgesprochen. Das Land brauche „weitere 2G-Regeln, besonders in pädagogischen und pflegerischen Zusammenhängen“, sagte Jung der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe, 4.10.). „Und auch in Kinos, Clubs, Fitnessstudios sollten nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben.“

„Wir müssen alles tun, um noch mehr Menschen fürs Impfen zu motivieren und um die Impfquote zu steigern“, forderte der SPD-Politiker. Etwa 70 Prozent der Erwachsenen seien aktuell geimpft. „Das ist zu wenig“, betonte Jung.

In Berlin hat der Eishockey-Klub Eisbären Berlin beim Senat einen Antrag für das 2G-Modell in ihrem Stadion gestellt. Das berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Montag, 11. Oktober. Demnach wollen die Eisbären bereits am 17. Oktober unter 2G-Bedingungen spielen. Somit gäbe es für Eishockey-Fans keine Obergrenzen für Zuschauer in der Halle mehr. Zudem würden Abstandsregeln und Maskenpflicht entfallen.

Gilt die 2G-Regel auch für Kinder?

Tritt die 2G-Regel in Kraft, dürfen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch von Geimpften und Getesteten genutzt werden. Gerade viele Kinder unter 12 Jahren sind allerdings noch nicht geimpft. In Hamburg galten durch die optionale 2G-Regelung bisher noch Ausnahmen für Kinder und Jugendliche. Bis 2. Oktober sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der Nachweispflicht befreit. Anschließend wird die Ausnahme nur noch für alle Kinder unter zwölf Jahre gelten.

Der Berliner Senat hat nach heftiger Kritik sein beschlossenes 2G-Optionsmodell um eine Ausnahmeregelung für Kinder unter zwölf Jahren erweitert. „Diese dürfen grundsätzlich auch an 2G-Veranstaltungen teilnehmen und 2G-Einrichtungen betreten und nutzen", teilte der Senat am Mittwoch, 15.09., mit. Voraussetzung sei jedoch, dass sie negativ getestet seien. Zusätzlich gelten demnach die allgemeinen Ausnahmen von der Testpflicht für Kinder unter sechs Jahren und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden.

Corona in Bayern: FFP2-Maskenpflicht in einigen Landkreisen und 2G-Regel in Clubs – Inzidenzen teils über 500

Unter dem Eindruck von Corona-Infektionszahlen in Rekordhöhe haben besonders betroffene Gegenden in Südbayern die Notbremse gezogen und die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärft. In den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim gelten ab 1. November schärfere Bestimmungen zur Maskenpflicht und zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen.

Wo bisher einfache Maskenpflicht besteht, gebe es künftig die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das gelte unter anderem für Supermärkte, Freizeiteinrichtungen sowie für Busse und Bahnen, teilten die Kommunen am Freitag mit. Wer nicht geimpft oder genesen ist (2G), erhält keinen Zutritt mehr zu Diskotheken und Clubs. Ein negativer PCR-Test ersetzt den Nachweis der Impfung oder der überstandenen Erkrankung ausdrücklich nicht mehr.Die betroffenen Kommunen stehen mit Sieben-Tage Inzidenzen von teils weit über 500 - in Mühldorf am Inn von 644 - bundesweit an der Spitze was das Infektionsgeschehen betrifft. Die Krankenhäuser sind bereits jetzt in Teilen überlastet. Die Corona-Ampel, die bayernweit noch grünes Licht zeige, stehe etwa in Rosenheim bereits auf Rot, teilte die Stadtverwaltung mit.

Corona in Baden-Württemberg, Berlin und Co.: Die Regeln im Überblick

Die Diskussionen über 2G oder 3G sind im vollen Gange. Aktuell gilt in vielen Teilen Deutschlands eine optionale 2G-Regel, ergänzend zum generellen 3G-Modell. Die Betreiber von Restaurants oder Veranstalter können durch diese Verschärfung selbst entscheiden, ob sie Geimpften, Getesteten und Genesenen (3G) erlauben, ihre Innenräume zu betreten oder ob nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt haben. Die Maskenpflicht entfällt im Fall von 2G. Die Regierungen in Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben entsprechende Wahlmöglichkeiten bereits beschlossen. Niedersachsen stellte sie für die nächste turnusmäßige Anpassung seiner Corona-Verordnung in Aussicht. In Baden-Württemberg gilt mit der neuen Corona-Verordnung ein Warnsystem, dessen Alarmstufe die 2G-Regel in Kraft setzt. In anderen Regionen Deutschlands gilt für bestimmte Innenräume wie Veranstaltungen und die Gastronomie die 3G-Regel: Zugang nur mit Nachweis als Geimpfter, Genesener oder negativ Getesteter. Eine Änderung der Corona-Regeln in Hessen führt zuletzt zu Spekulationen, ob Supermärkte nach der 2G-Regel nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben.

Nur Geimpfte und Genesene: Was bringt „2G“ in Deutschland?

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sprach sich gegen „2G“-Begrenzungen aus, also Angebote nur für Geimpfte und Genesene. Dies sei „weder sozial noch medizinisch sinnvoll“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Diese Art der Beschränkung werde wenig bewirken. „Es ist doch nicht so, dass Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch frustriert alleine zu Hause sitzen und kein soziales Leben mehr haben“, erklärte er.

Rechtsexperte: Ungeimpfte müssen Nachteile durch 2G-Regel akzeptieren

Der Grundrechtsexperte Stefan Huster sieht keine rechtlichen Hindernisse für eine landesweite Einführung der 2G-Regel bei Veranstaltungen und in der Gastronomie. „Wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, muss Nachteile durch die 2G-Regel in Kauf nehmen“, sagte der Professor für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, Dienstag). Huster erklärte, die Landesregierung könne „2G“ erlassen, wenn sie zugleich deutlich mache, dass dadurch das Infektionsrisiko gemindert werde.

Rechtsexperte: Einkauf von Lebensmitteln, Nahverkehr und Arbeitsplatz auch für Ungeimpfte zugänglich

Bereiche der Daseinsvorsorge wie der Einkauf von Lebensmitteln, der Nahverkehr oder auch der Arbeitsplatz müssten jedoch auch für Ungeimpfte zugänglich bleiben. „Aber dann müssten diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, im Betrieb die Tests auch selbst bezahlen“, betonte Huster. Eine unzulässige Diskriminierung ungeimpfter Bürgerinnen und Bürger könne er darin nicht erkennen, sagte Huster der WAZ: „Es ist ja der Sinn des Infektionsschutzrechts, diejenigen anders zu behandeln, von denen eine potenzielle Gefahr ausgeht. Das ist nicht sachfremd oder willkürlich, sondern ganz und gar angemessen.“ Zumal sich das Problem durch eine Impfung leicht beseitigen lasse. Es liege in der Eigenverantwortung der Menschen, für andere kein Risiko mehr darzustellen und nicht auf Kosten der Allgemeinheit zu handeln.

2G-Regel in Hamburg: Einschränkungen für Ungeimpfte

Seit dem 28.08.21, gilt in Hamburg das sogenannte 2G-Optionsmodell: Veranstalter können demnach selber entscheiden, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen und damit weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind oder ob sie weiter auf das 3G-Modell setzen und auch Getestete einlassen. Auch ein Wechsel zwischen den Modellen ist möglich. Werden auch Getestete eingelassen, gelten begrenzte Gästezahl und anderen Auflagen.

Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde war der Stadtstaat das erste Bundesland, das das 2G-Modell in dieser Form umsetzte. Wer mitmachen möchte, muss sich über eine Website anmelden.

Hamburg lockert 2G-Modell - Maskenpflicht entfällt

Der Hamburger Senat hatte am Dienstag beschlossen, dass Fußballstadien vom kommenden Wochenende an unter 2G-Bedingungen wieder bis zum letzten Platz besetzt werden dürfen. Auch in den Musik-Clubs dürfen Geimpfte und Genesene vom Samstag an wieder ohne Maske und ohne Abstandsregelung tanzen, wie die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen sagte. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Eindämmungsverordnung, in der die Maskenpflicht und die Kapazitätsgrenzen unter 2G-Bedingungen wegfallen, sei derzeit in Arbeit und werde rechtzeitig zum Samstag, 0.00 Uhr, in Kraft treten. Ferner habe der Senat beschlossen, dass 12- bis 17-Jährige Ungeimpfte „bis auf weiteres“ an 2G-Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Bisher galt dafür eine Übergangsfrist von sechs Wochen.

Rheinland-Pfalz führt 2G-Plus-Regel ein: Einschränkungen für Ungeimpfte in RLP

Rheinland-Pfalz führte eine sogenannte 2G-Plus-Regelung mit Einschränkungen für Ungeimpfte ein. „Für Geimpfte und Genesene bleibt es bei einem sehr großen Stück Normalität", erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Für diese Gruppen sollen unbegrenzte Treffen möglich sein. Rheinland-Pfalz hat bereits Änderungen umgesetzt und drei Warnstufen eingeführt. Für Geimpfte und Genesene sind unbegrenzte Zusammenkünfte möglich. Dazu kann eine bestimmte Zahl Getesteter kommen.

Statt Inzidenzschwellen sollen laut der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung die Intensivbettenauslastung und die Hospitalisierungstendenz Kriterien für weitere Schutzmaßnahmen sein. Einen weiteren Lockdown werde es nicht geben, erklärte Dreyer. Stattdessen soll bei steigenden Zahlen der Zutritt von Ungeimpften zu Veranstaltungen jeglicher Art und der Gastronomie schrittweise reduziert werden.

Laut Verordnung gibt es drei neue Warnstufen, die sich aus der Sieben-Tage-Inzidenz, dem Sieben-Tage-Hospitalisierungswert und dem Anteil der mit Covid-19-Erkrankungen belegten Intensivbetten zusammensetzen. Wenn mindestens zwei der Indikatoren über drei Tage am Stück bestimmte Werte erreichten, wird die nächsthöhere Stufe ausgerufen.

Generell dürfen sich laut Verordnung künftig maximal 25 ungeimpfte Menschen im öffentlichen Raum aufhalten. Bei Erreichen der Warnstufe zwei reduziert sich die Zahl auf zehn, bei Warnstufe drei auf fünf. An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen bis zu 250 getestete Ungeimpfte teilnehmen. Auch diese Zahl reduziert sich beim Erreichen der Warnstufen zwei und drei.

2G-Option in Berlin: Nachweis muss digital überprüfbar sein

Berlinerinnen und Berliner müssen künftig bei der 2G-Option einen Nachweis dabei haben, der sich digital überprüfen lässt. „Man muss kein Smartphone haben, aber zumindest eine Bescheinigung mit einem QR-Code ausgedruckt dabei haben“, sagte Christian Gaebler (SPD), Chef der Senatskanzlei, am Dienstag nach der Senatssitzung. Das Vorgehen soll gegen Fälschungen helfen und Einheitlichkeit schaffen. In Berlin können Veranstalter oder Restaurantbesitzer selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen nur Geimpften oder Genesenen (2G) oder auch Getesteten (3G) erlauben. Außerdem beschloss der Senat am Dienstag eine Änderung der Quarantäneregeln für Kontaktpersonen. Wenn sie selbst regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet werden, können sie die Quarantäne bereits nach fünf Tagen durch einen negativen Schnelltest beenden.

Der Berliner Senat hatte die 2G-Regel bereits für einige Bereiche eingeführt. Geimpfte und Genesene dürfen seit dem vergangenen Wochenende wieder in den Innenbereichen von Klubs und Diskotheken tanzen. In Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen dürfen beide Gruppen wieder an Aufgüssen teilnehmen und Dampfbäder betreten.

Gegen den Trend: Neukölln hält an kostenlosen Schnelltests fest

Ab 11.Oktober müssen fast alle Bürger für einen Corona-Schnelltest in die eigene Tasche greifen. Das kann dann je nach Anbieter um die 12 Euro kosten. Nach dem Wegfall kostenloser Bürgertests in der Corona-Pandemie will Neuköllns Amtsarzt Nicolai Savaskan an gebührenfreien Angeboten festhalten. Im Testzentrum seines Bezirks werde es nach dem 11. Oktober kostenlose Schnelltests nach ärztlichem Ermessen geben, sagte Savaskan der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Kriterien zähle dann zum Beispiel auch nachgewiesene Bedürftigkeit.

„Der Gesundheitsschutz ist uns zu wichtig, als dass wir das kostenlose Testen in einem kommunalen Zentrum sofort komplett aufgeben“, sagte Savaskan. Testen sei auch wichtig, um einen Überblick im Infektionsgeschehen zu behalten. Die Haltung der zwölf Berliner Amtsärzte zu diesem Thema sei aber durchaus unterschiedlich, ergänzte er. In Berlin werde es also wahrscheinlich je nach Bezirk eigene Regelungen für die öffentlichen Zentren geben.

Keine 2G- oder 3G-Pflicht in Thüringen

In der Thüringer Corona-Landesverordnung gibt es keine 2G- oder 3G-Plus-Pflicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, können Veranstalter oder Betreiber beispielsweise von Diskotheken die Modelle zusätzlich umsetzen. Sie müssen es - unabhängig von den Warnstufen - aber nicht.

Brandenburg: Hier soll die 2G-Regel gelten

Wer ein Lokal, ein Hotel oder eine Veranstaltung besucht, wird ab Donnerstag in Brandenburg möglicherweise nur noch mit Corona-Impfung oder überstandener Covid-19-Erkrankung eingelassen. Das Kabinett beschloss am Dienstag, 14.09., in Potsdam, die 2G-Regel als Option für die Betreiber einzuführen. Sie haben die Möglichkeit, nicht Geimpfte oder nicht Genesene außen vor zu lassen, Kinder bis zu zwölf Jahren sind ausgenommen.

Für eingelassene Gäste fällt die Maskenpflicht weg, der Abstand wird geringer. In Kitas, Schulen, Ämtern, Museen, Bibliotheken und Schwimmbädern, im Einzelhandel und öffentlichen Nahverkehr gibt es für Ungeimpfte keine Einschränkungen. Für Schulen und Kitas gilt künftig, dass eine Corona-Quarantäne auf möglichst wenige Kinder beschränkt werden soll.

Die Corona-Regeln sollen sich nach Angaben des Ministeriums künftig an diesen Punkten orientieren:

an den neuen Corona-Patienten im Krankenhaus pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen (Hospitalisierungsrate),

den neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz),

den landesweit verfügbaren Intensivbetten und ihrer Auslastung

und ihrer Auslastung sowie an der Zahl geimpfter Menschen.

Niedersachsen führt freiwillige 2G-Option für weitere Branchen ein

Niedersachsen führt eine freiwillige 2G-Option für viele weitere Branchen ein. Wie Regierungschef Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover ankündigte, dürfen künftig etwa Gastronomen sowie Betriebe in Bereichen wie Kultur und Sport auf eigenen Wunsch hin nur Geimpfte und Genesene einlassen. Besucher, die lediglich einen Corona-Test vorlegen, müssten draußen bleiben. Im Gegenzug werden dann die Masken- und Abstandspflicht ausgesetzt.

Weil sprach von einer „präventiven Maßnahme", die Gastronomen und Veranstalter einführen könnten. Einzelheiten will die Regierung demnach in einer neuen Coronaverordnung festlegen, die derzeit erarbeitet wird. Diskotheken und Clubs dürfen in Niedersachsen freiwillig schon nach dem 2G-Modell öffnen, Gäste sind dann von der Maskenpflicht befreit. Die Regelung zeige „durchweg guten Erfolg", sagte Weil im Landtag. Sie solle ausgeweitet werden.

Ungeimpften kündigte der niedersächsische Ministerpräsident bei einer erneuten Verschärfung der Coronasituation außerdem weitere Einschränkungen an. Ihnen werde dann erneut ein "schwieriger Herbst und Winter" bevorstehen, weil die Regierung auch weiterhin eine Überlastung des Gesundheitssystems entschieden verhindern werde. Geimpfte würden zugleich von Einschränkungen verschont bleiben, weil von ihnen keine nennenswerte Gefahr mehr ausgehe.

Keine Maskenpflicht und Mindestabstände bei Wolfsburg-Heimspielen

Bei den Bundesliga- und Champions-League-Heimspielen des VfL Wolfsburg gelten ab sofort keine Maskenpflicht und keine Mindestabstände im Stadion mehr. „Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eröffnet uns Möglichkeiten, auf die wir lange gewartet haben“, wird Geschäftsführer Tim Schumacher am Freitag in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten zitiert. n Wolfsburg gilt bei Heimspielen die 2G-Regelung: Zuschauer müssen entweder geimpft oder genesen sein.

Hessen: 2G-Modell in Gastronomie

In Hessen kann die 2G-Regelung nach Angaben von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bereits ab Donnerstag angewandt werden. In Berlin soll sie voraussichtlich am Samstag in Kraft treten, wie der Senat am Dienstag beschloss. Schon jetzt gibt es dort ein 2G-Modell für Clubs und Diskotheken, die Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen anbieten sowie für Aufgüsse etwa in Saunen.

Hessen Einzelhandel: 2G-Regel auch im Supermarkt

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, verkündete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach der Beratung des Corona-Kabinetts eine Neuerung bezüglich der geltenden Corona-Regeln: Das 2G-Optionsmodell wird auf den gesamten Einzelhandel ausgedehnt. Allen Betrieben, auch Supermärkten, soll es erlaubt sein zu wählen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene in ihr Geschäft lassen wollen. „Wir gehen davon aus, dass diese Option eher nur tageweise genutzt wird und Geschäfte des alltäglichen Bedarfs davon keinen Gebrauch machen werden“, sagte Ministerpräsident Bouffier (CDU). „Das heißt dann aber auch, dass ohne 2G weiter die Abstands- und die Maskenpflicht gelten.“

Für vier von fünf Handelsbetrieben in Hessen ist das sogenannte 2G-Modell einer Umfrage zufolge keine Option. Lediglich Unternehmen mit beratungsintensiven Sortimenten - wie Brautmoden- und Fotofachgeschäfte oder Optiker - können sich mehrheitlich vorstellen, nur noch Corona-Geimpfte und Genesene in ihren Läden zu empfangen. Das geht aus einer am Freitag abgeschlossenen Blitz-Umfrage des Handelsverbands Hessen hervor.

Dieser hatte nach der Stimmung unter seinen Mitgliedern gefragt. Wie viele Händler an der Stichprobe teilnahmen, war zunächst nicht bekannt.

Mecklenburg-Vorpommern will aktuell keine 2G-Regeln einführen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine 2G-Regel derzeit nicht in ihrem Bundesland einführen. „Ich denke, dass wir weiter auf 3G setzen müssen“, sagte sie im Interview des Radiosenders Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks. In Hamburg können Veranstalter und Wirte seit Samstag selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch aktuelle Tests akzeptieren.

Saarlands Ministerpräsident Hans favorisiert 3G-Regelung

Das Saarland will die 2G-Regelung, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu bestimmten Einrichtungen und der Gastronomie erlaubt, nicht flächendeckend einführen. „Ehrlich gesagt möchte ich keine Gesellschaft haben, in der Menschen, die schwanger sind, oder Familien mit Kindern nicht mehr vor die Tür gehen und nicht mehr ins Restaurant gehen können. Das kann nicht sein“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken.

Für den öffentlichen Raum halte er die 3G-Regel für absolut ausreichend und auch gut geeignet, der Pandemie die Stirn zu bieten. Einen erneuten Lockdown und eine Impfpflicht lehnte der Ministerpräsident ab, ebenso wie eine Befreiung von der Maskenpflicht für Geimpfte und Genesene.

2G-Optionsmodell für Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sollte ab Dienstag ein „2G-Optionsmodell“ gelten, wie die Landesregierung mitteilte. Veranstalter können damit selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen oder ob sie weiterhin das 3G-Modell (geimpft, genesen, getestet) nutzen wollen - also auch aktuelle negative Tests akzeptieren. Brandenburg plant ebenfalls die Einführung der „2G-Regel“. Veranstalter und Betreiber können demnach nur Geimpften, Genesenen und Kindern bis 12 Jahren Zutritt gewähren, einzelne Corona-Auflagen sollen entfallen.

Nordrhein-Westfalen: Kölner Karneval mit 3G und 2G

In Nordrhein-Westfalen wurde bisher kein konkreter Plan für eine landesweite Umsetzung der 2G-Regel angekündigt. Die Stadt Köln hat nun allerdings ihr Konzept zur Umsetzung des traditionellen Karnevalsauftakts am 11.11. veröffentlicht. Teile der Altstadt und rund um die bei Jecken beliebte Zülpicher Straße sollen zu einer 3G-Zone gemacht werden: Zutritt hätte damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, wie nach einem Runden Tisch mit den Karnevalsverantwortlichen mitgeteilt wurde.

Per Allgemeinverfügung solle es eine „Zutrittsregelung“ geben, die unter anderem rund um den Heumarkt gilt. Auf dem Platz selbst - wo es wie gewohnt eine Bühne geben soll - setzt der Veranstalter sogar auf die 2G-Regel: Dort darf nur rein, wer geimpft oder genesen ist.

Auch das sogenannte Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße soll laut Mitteilung vom Montagabend mit einer 3G-Zutrittsregel belegt werden. Die Straße mit vielen Kneipen war vor Corona zum Karnevalsauftakt und an Karneval selbst stets dicht gefüllt.

2G-Regel auch im Einzelhandel?

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, würde das 2G-Optionsmodell aber auch bedeuteten, dass auch in Supermärkten, Bekleidungsgeschäften, Warenhäusern und Shopping-Malls bald nur noch geimpfte oder genesene Personen einkaufen gehen können – sollten sich die jeweiligen Inhaber dafür entscheiden.

Die Pläne der sächsischen CDU-Regierung hatten jedoch umgehend für Aufregung gesorgt und gilt auch innerhalb der Regierung als äußerst umstritten. Das Sozialministerium hatte auf die Meldung der Leipziger Volkszeitung reagiert und zunächst klargestellt, dass der Einzelhandel unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, der Abstands- und Maskenregel weiter für jeden geöffnet bleiben soll.