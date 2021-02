Die neue Staffel „Let’s Dance“ auf RTL startet am 26. Februar 2021 und die Kandidaten schlagen jetzt schon hohe Wellen. 14 prominenten Teilnehmer werden bald über unsere Bildschirme wirbeln. Aber schon jetzt sorgt vor allem Senna Gammour mit ihrem Kurztrip nach Dubai für Aufsehen.

Die 41-Jährige gibt sich vorab kämpferisch: „Dass ich nun zum zweiten Mal – seit 2006 – vor einer Jury stehe, um beurteilt zu werden, löst in mir sowohl großen Respekt, aber auch Riesen-Vorfreude aus.“

Alle Infos zu Senna Gammour, ihrem Leben und ihrer Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Senna Gammour Steckbrief: Alter, Freund, Wohnort

Name: Senna Gammour

Alter: 41

Geburtstag: 28. Dezember 1979

Sternzeichen: Steinbock

Geburtsort: Frankfurt am Main

Wohnort: Berlin

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 1,72m

Beruf: Sängerin, Moderatorin, Comedienne

Beziehungsstatus: Single

Instagram: missgammour

Senna Gammour – Urlaub in Dubai

Überall im Internet findet man Artikel, die den Rauswurf von Senna Gammour fordern. Aber was ist da eigentlich passiert? Die 41-Jährige hat einen Urlaub in Dubai gemacht, selbst aber davon nichts verlauten lassen. Oliver Pocher war es, der die Tatsache auf Instagram verbreitet hat.

Natürlich ist die Aufregung groß, aber auch gerechtfertigt? Wohl kaum, denn welcher Prominente hat in letzter Zeit komplett auf Urlaub verzichtet? Und wer hat denn nicht in seinem Bekanntenkreis den ein oder anderen, der lieber auf eine Insel fliegt oder für einen Kurzurlaub in die Nachbarländer fährt? Senna Gammour lässt sich von dem Tratsch nicht beirren und verkündet in einer Instagram-Story: „Hol dir das, was dir gehört!“

Senna Gammours Karriere bei Monrose

2003 versuchte Gammour es zum ersten Mal bei „Popstars“ und kam nicht weit. 2006 versuchte sie es erneut und mit ihren Kolleginnen Mandy Capristo und Bahar Kizil gründete sie die Band Monrose.

Die Girlband war ähnlich erfolgreich wie die No Angels oder Tic Tac Toe. Mit ihren Hits „Shame“ und „Hot Summer“ hatten sie Mega-Hits. Die Trennung der Band kam dann 2011. Während Mandy und Bahar eine Solo-Karriere anstrebten, verfolgte Senna keine Gesangskarriere.

Senna Gammours Karriere im TV und als Comedienne

Ihre vielfältigen Talente hat Senna in diversen TV-Shows unter Beweis gestellt. Sie machte bei „Yes We Can Dance“ mit und zeigte, dass sie sehr wohl tanzen kann. Danach war sie bei „Singing Bee“, „Mascerade – Deutschland verbiegt sich“, „Iss oder quizz“ und „VIVA Live!“. In der zehnten Staffel von „Popstars“ nahm sie als Jurorin teil neben Lucy Diakovska, Ross Antony und Detlef D! Soost. Fans konnten sie auch bei „Promi Shopping Queen“, „Grill den Henssler“ und „Genial Daneben – Das Quiz“ sehen.

Außerdem ist sie mittlerweile als erfolgreiche Comedienne in Deutschland auf Tour. Ihr Programm „Liebeskummer ist ein Arschloch“ war auch als Taschenbuch ein Bestseller. Seitdem hat sie ihre Musikkarriere wieder angekurbelt und drei Singles veröffentlicht: „Fuckboy“, „Anders real“ und „Wahnsinnig“.

Diese Kandidaten sind auch bei „Let’s Dance“ 2021 dabei

Das sind die weiteren Kandidaten bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“. Wer kämpft um den Titel „Dancing Star 2021“?

Rurik Gislason

