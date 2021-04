Freitags wird auf RTL wieder fleißig getanzt: „Let’s Dance“ 2021 geht auch in dieser Woche weiter. Aktuell sind noch neun Tanzpaare dabei. Einer der Promi-Teilnehmer ist Simon Zachenhuber. Der Profiboxer zeigt sein Können an der Seite von Tanzpartnerin Patricija Belousova. In der sechsten Live-Show tanzen sie einen Slowfox zu „Power Over Me“ von Dermot Kennedy.

Doch wie tickt der Kandidat privat? Hat er eine Freundin? Ist er auf Instagram? Wir haben euch alle Infos zu Simon Zachenhuber in diesem Porträt zusammengefasst.

Simon Zachenhuber Steckbrief: Alter, Größe, Gewicht

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den Profisportler Simon Zachenhuber im Überblick:

Name: Simon Zachenhuber

Alter: 22

Geburtstag: 06. Juni 1998

Größe: 185 cm

Geburtsort: Landshut

Wohnort: Stuttgart

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Profiboxer

Gewicht: Mittelgewicht

Beziehungsstatus: unbekannt

Simon Zachenhuber: Vater, Mutter, Schwestern

Im Jahr 1998 wurde Simon Zachenhuber in Landshut geboren. Vier Wochen nach seiner Geburt verunglückte sein Vater Hans Wolf Zachenhuber bei einem Sportunfall und ist seither schwerbehindert.

Mit seinen beiden Schwestern wuchs Simon Zachenhuber in der Nähe von Erding auf. Nach seiner mittleren Reife schloss er das Fachabitur ab. Momentan studiert er Wirtschaftsinformatik in Stuttgart.

Simon stammt aus einer absoluten Sportlerfamilie. Seine Mutter und sein Stiefvater betreiben eine Schwimmschule und seine 16-jährige Schwester Amelie zählt zu den besten deutschen Nachwuchsschwimmerinnen.

Simon Zachenhuber Freundin: Ist er vergeben?

Hat Simon Zachenhuber eine Freundin? Diese Frage stellen sich viele Zuschauer:innen, wenn sie den Sportler am Freitagabend auf dem Tanzparkett sehen. Leider gibt es hierzu keine Antwort, denn seinen Beziehungsstatus hält der 22-Jährige geheim.

Simon Zachenhuber: Kickboxen und Boxen im Mittelgewicht

Auch Simon begann im Alter von fünf Jahren mit dem Schwimmen, versuchte sich dann im Modernen Fünfkampf und als Biathlet. Mit 12 Jahren begann er in seiner Heimatstadt Erding mit dem Kickboxen – nach eigenen Angaben vor allem deshalb, um Mädchen mit seinen Muskeln beeindrucken zu können. Nach kleinen Anfängerturnieren kämpfte sich Zachenhuber schnell bei bayrischen und deutschen Meisterschaften aufs Treppchen. Nachdem er 2015 bei der deutschen Meisterschaft den dritten Platz erreichte, nahm er im selben Jahr an seinem ersten World Cup in Innsbruck teil.

Mit 19 Jahren entschied sich Zachenhuber, zu den Profis zu wechseln. Seit Januar 2018 trainiert er bei Conny Mittermeier in Stuttgart. „Simon hat nicht nur das Talent, sondern auch den Willen, den ein Vollprofi braucht“, erklärt Mittermeier in einem RTL-Interview. Bisher gewann Zachenhuber jeden seiner elf Kämpfe im Mittelgewicht, sechs davon mit einem K.O.-Sieg. „Meine Stärke ist eine starke Verteidigung, nach dem Motto, viel austeilen, aber wenig abkriegen.“ Sein Ziel: „Eine Deckungsarbeit, an der die anderen verzweifeln.“

Simon Zachenhuber: Das ist Tanzpartnerin Patricija

Die 25-jährige Patricija Belousova ist zum ersten Mal bei der Show dabei. Die Litauenerin lebt seit 2019 in Deutschland. Die erfolgreiche Profitänzerin war mehrfache Miss Litauen und arbeitet als Tanztrainerin. Ihr Tanzpartner und Lebensgefährten Alexandru Ionel feiert 2021 ebenfalls sein „Let’s Dance“-Debüt. Gemeinsam mit Simon Zachenhuber ist Patricija unter den Top 9 der Staffel.

