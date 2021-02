Die neue Staffel „Let’s Dance“ auf RTL startet am 26. Februar 2021. Mit dabei sind 14 prominente Teilnehmer, die ihr tänzerisches Können vor der Jury wie Joachim Llambi demonstrieren. In der neuen Staffel wagt sich auch das Model Kim Riekenberg aufs Tanzparkett.

Das 26-jährige Model ist voller Vorfreude auf die RTL-Show: „Normalerweise tanze ich auf internationalen Sets für Fotoshootings durchs Bild. Dieses Jahr stelle ich mich einer neuen Herausforderung: Ich werde mein Tanzbein für die neue ‚Let‘s Dance‘-Staffel schwingen. Ich kann es kaum erwarten und freu mich total drauf.“

Alle Infos zu Kim Riekenberg, ihrem Leben und ihrer Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Kim Riekenberg Steckbrief: Alter, Größe, Beruf, Instagram

Name: Kim Riekenberg

Alter: 26

Geburtstag: 09.09.1994

Geburtsort: Melle

Wohnort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 1,79 cm

Beruf: Model

Freund: Alessandro Hasni

Kim Riekenberg – Modelkarriere: „Die nächste Heidi Klum“

Kim Riekenberg ist ein deutsches Model, das bereits international bekannt ist. Im Alter von 16 Jahren wurde sie beim Pizzaessen in Hamburg entdeckt und von einer Vermittlungsagentur aufgenommen, welche bis heute für sie zuständig ist.

Riekenberg arbeitete bereits mit 21 Jahren mit Peter Lindbergh, einem der einflussreichsten Fotografen der heutigen Zeit, zusammen. Die Blondine schaffte es auch schon auf das Cover für die Zeitschrift „Elle“. Außerdem kooperierte das Model mit Marken wie Betty Barclay, Joop und Calvin Klein.

Der große Karrieresprung gelang ihr 2020: Kim Riekenberg durfte als erst drittes deutsches Model in der Geschichte auf das Cover der US-amerikanischen „Sports Illustrated“. Zuvor haben es nur Babette March und Heidi Klum geschafft. Seitdem wird Kim Riekenberg in der Branche als „die nächste Heidi Klum“ bezeichnet.

Hat Kim Riekenberg einen Freund?

Kim Riekenberg strebt trotz ihres aufregenden Jobs nach einer gewissen Bodenständigkeit in ihrem Leben. So gibt es schon seit mehreren Jahren denselben Mann an ihrer Seite. Riekenberg`s Freund heißt Alessandro Hasni und ist ebenfalls Model.

Auf Instagram zeigen sich Kim und Alessandro gerne auf Pärchenfotos. Als international gebuchtes Model ist Riekenberg in New York zu Hause. In Zeiten der Corona-Pandemie lebt sie jedoch gemeinsam mit ihrem Freund und Hund namens Mio in Hamburg. In einem Interview mit RTL verrät Kim, dass beide durchaus die Absicht haben, eine eigene Familie zu gründen.

Kim Riekenberg, Freund Alessandro Hasni und Hund Mio: Das Trio bildet eine glückliche kleine Familie.

