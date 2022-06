Nicolas Puschmann wurde 2019 als der erste „Prince Charming“ Deutschlands bekannt. Zwei Jahre später wagte er sich erst auf das RTL-Tanzparkett bei „Let’s Dance“ und dann vor die Kamera bei „Unter uns“. Zwischenzeitlich machte er allerdings durch eine Trennung und ein Liebes-Comeback Schlagzeilen.

Wer ist Nicolas Puschmann? Ist er aktuell vergeben oder Single? Spielt er noch bei „Unter uns“ mit? Beruf, Freund, Instagram und Co. – wir haben den Promi genauer unter die Lupe genommen.

Nicolas Puschmann im Wiki-Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Nicolas Puschmann auf einen Blick:

Name : Nicolas Puschmann

: Nicolas Puschmann Alter : 31

: 31 Geburtstag : 1. April 1991

: 1. April 1991 Geburtsort : Hamburg

: Hamburg Wohnort : Düsseldorf

: Düsseldorf Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Größe: 1,92 cm

1,92 cm Beruf : Medizinprodukte-Berater, Fernsehdarsteller, Schauspieler

: Medizinprodukte-Berater, Fernsehdarsteller, Schauspieler Freund : keinen

: keinen Instagram: nicolaspuschmann

Hat Nicolas Puschmann nach seiner Trennung wieder einen Freund?

Lars Tönsfeuerborn gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen und das Herz von Nicolas Puschmann erobern. Die beiden zogen zusammen und führten ihre Beziehung recht öffentlich. Doch Ende 2020 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Der öffentliche Druck sei zu groß gewesen. September 2021 wurde die erneute Trennung bekannt. Seither ist der Ex-„Prince Charming“ wieder Single. Bei „Prince Charming“ konnte sichgegen die anderen Teilnehmer durchsetzen und das Herz von Nicolas Puschmann erobern. Die beiden zogen zusammen und führten ihre Beziehung recht öffentlich. Doch Ende 2020 gaben die beiden ihrebekannt. Der öffentliche Druck sei zu groß gewesen. Lars Tönsfeuerborn war danach im Januar 2021 als Kandidat bei der „Dschungelshow“ zu sehen. Zwei Wochen nach deren Finale kam die überraschende Nachricht: Die beiden waren wieder zusammen! Das hatte Puschmann auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben. Doch auch der zweite Versuch klappte nicht: Imwurde diebekannt. Seither ist der Ex-„Prince Charming“ wieder Single.

Nicolas Puschmann war der erste „Prince Charming“

Die erste Staffel von „Prince Charming“ erschien 2019 auf TVNow und wurde 2020 auf Vox ausgestrahlt. Das TV-Format hat den Grimme-Preis und eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Nicolas Puschmann begeisterte mit seiner offenen Art die Zuschauer. Die Show war so erfolgreich, dass mittlerweile schon die vierte Staffel ansteht. Zudem läuft 2022 bereits die zweite Staffel des Formats „Princess Charming“.

Nicolas Puschmann tanzte mit Vadim Garbuzow bei „Let’s Dance“

„Let’s Dance“ 2021 war Vadim Garbuzov. Darüber war der ehemalige „Prince Charming“ sehr froh. Auf seinem Der Tanzpartner von Nicolas Puschmann beiwar. Darüber war der ehemalige „Prince Charming“ sehr froh. Auf seinem Instagram-Account schrieb er unter einem Post : „Ich freue mich auf eine spannende Reise mit Dir und liebe es, wie selbstverständlich Du mit einem equal Tanzpaar umgehst. Du bist und bleibt eine Inspiration.“

Profitänzer Vadim Garbuzov ist seit 2015 Teil des „Let’s Dance“-Teams. Die Staffel mit Puschmann war aber auch für ihn etwas besonderes – denn erstmals tanzten in diesem Jahr zwei Männer zusammen. Gemeinsam schafften sie es sogar bis ins Halbfinale.

Nicolas Puschmann spielt Dr. Schilling bei „Unter uns“

Im November 2021 wagte Nicolas Puschmann dann erneut den Schritt vor die Kamera – dieses Mal allerdings als Schauspieler. In der Vorabendserie „Unter uns“ übernahm er die Rolle des Frauenarztes Dr. Schilling. Nicht einmal ein Jahr später kehrt der 31-Jährige zurück: Ab Folge 6930, die voraussichtlich am 15. August 2022 um 17.30 Uhr bei RTL läuft, ist Puschmann erneut in seiner Rolle zu sehen.

Nicolas Puschmann nimmt an „Das perfekte Promi-Dinner“ teil

2022 lässt Vox die Promis wieder kochen: Im Rahmen des Formats „Das perfekte Promi-Dinner“ können ganz unterschiedliche VIPs ihr Können am Herd beweisen. Nicolas Puschmann ist in Folge 2 zu sehen, die unter dem Motto „Woche der Vielfalt“ steht. Er tritt gegen die erste „Princess Charming“ Irina Schlauch, Drag-Queen Candy Crash und Jessica Derucki an.