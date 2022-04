Die erste lesbische Datingshow Deutschlands geht in die zweite Runde: Im Sommer sucht eine neue Single-Frau bei „Princess Charming“ 2022 nach der großen Liebe. In Staffel 2 des mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Gay-Dating-Formats trifft die neue „Princess“ Hanna in Griechenland auf 19 Kandidatinnen. Ob sie unter ihnen ihre Traumfrau findet, wird sich zeigen...

Wann startet „Princess Charming“ 2022 auf TVNow bzw. RTL Plus ?

bzw. ? Wann läuft Staffel 2 auf Vox?

Start, Sendetermine, Stream und Co. – alle Infos zur Ausstrahlung der zweiten Staffel findet ihr hier im Überblick.

„Princess Charming“ 2022: Wann startet Staffel 2 auf TVNow?

Wann das Liebes-Abenteuer in Griechenland beim Streamingdienst TVNow bzw. RTL Plus startet, ist noch nicht bekannt. In einer ersten Ankündigung zu „Princess Charming“ 2022 ist bislang lediglich die Rede von Sommer 2022.

Um die Datingshow streamen zu können, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Premium-Account.

„Princess Charming“: Sendetermine von Staffel 2

Nachdem noch kein Starttermin bekannt ist, stehen folglich auch noch keine Sendetermine für die zweite Staffel von „Princess Charming“ fest. Vermutlich wird Staffel 2 wie schon die erste aus insgesamt neun Folgen bestehen, die in einem wöchentlichen Rhythmus auf TVNow bzw. RTL Plus veröffentlicht werden. Sobald es dazu weitere Infos gibt, findet ihr diese hier.

„Princess Charming“ 2022: Wann läuft Staffel 2 im TV?

Wie schon bei der vorigen Staffel sollen auch die neuen Folgen nach dem Online-Start auch im TV ausgestrahlt werden. Wann „Princess Charming“ 2022 auf Vox läuft, steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

„Princess Charming“ 2022: Hanna sucht in Staffel 2 die große Liebe

In der zweiten Staffel des Datingformats sucht die 28-jährige Hanna nach ihrer Traumfrau. Die Projektleiterin aus Hannover hatte sich eigentlich nur aus Spaß beworben. „Aber als ich die Möglichkeit bekommen habe, als Princess in die Show zu gehen, wurde mir bewusst, dass es eine Chance geben könnte, die große Liebe im TV kennenzulernen“, erklärt Hanna. In Griechenland wird sie 19 Single-Damen kennenlernen. Ob unter ihnen wirklich die Eine ist, zeigt sich im Sommer.