Die beliebte lesbische Dating-Show „Princess Charming“ geht 2022 in eine neue Runde. In Staffel 2 der Gay-Dating-Show hat „Princess“ Hanna die Qual der Wahl. 19 Kandidatinnen wagen das Liebes-Abenteuer unter der Sonne Griechenlands und wollen das Herz der Single-Frau erobern.

Wer sind die Kandidatinnen von Staffel 2? Wir stellen euch die Frauen für Hanna samt Bilder im Überblick vor.

„Princess Charming“ 2022: Die Kandidatinnen im Überblick

19 Ladys wagen das TV-Abenteuer in Griechenland. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 20 und 34 Jahre alt. Alle kämpfen sie in Staffel 2 von „Princess Charming“ um das Herz von Hanna.

Die Kandidatinnen im Überblick:

Anastasia

Aylin

Carolin

Charlotte

Dora

Jasmin Amelia

Jay

Jessica

Jördis

Katharina

Kim

Laura

Lena

Maria

Paula

Sabcho

Sarah

Tyshea

Vivien

Die Teilnehmerinnen von „Princess Charming“ 2022

Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu allen Kandidatinnen von Staffel 2 in alphabetischer Reihenfolge.

Anastasia

Anastasia möchte Hanna mit ihrer authentischen Art von sich überzeugen: „Kein Verstellen, geradeheraus, mit der Seele und dem Herzen anwesend.“ Die Teilnahme an dem Gay-Datingformat war eher spontaner Natur. Für die Kandidatin ist Liebe „das Wertvollste, was wir in uns tragen und geben können.“ Funfact über Anastasia: „Ich lache oft wie ein Elch über meine eigenen Witze. Manchmal vielleicht etwas zu lang.“

Alle Fakten zu Anastasia auf einen Blick:

Name: Anastasia

Alter: 26

Beruf: gelernte Bankkauffrau und Immobilienmaklerin

Wohnort: Kempten im Allgäu

Instagram: @sia__wine

Lebensmotto: „Rock your life!“

Anastasia

Aylin

Aylin möchte mit ihrer Teilnahme an „Princess Charming“ ein Zeichen setzen: „Homosexualität ist nichts Schlimmes, trotzdem gibt es noch Menschen, die denken, sie müssen sich dafür schämen. Das Format bringt der Allgemeinheit näher, dass es keinen Grund dafür gibt. Es zeigt der Welt, dass lesbische Frauen auch nur Menschen sind.“ Liebe ist für die Kandidatin das Schönste, was es gibt. Funfact über Aylin: „Ich trinke gerne Gewürzgurkenwasser.“

Alle Fakten zu Aylin auf einen Blick:

Name: Aylin

Alter: 30

Beruf: Erzieherin

Wohnort: Berlin

Instagram: @allen.dkl

Lebensmotto: „Leben und leben lassen.“

Aylin

Carolin

Carolin gibt ihrem gegenüber das Gefühl, bedeutend zu sein. Damit möchte sie auch „Princess“ Hanna um den Finger wickeln: „Ich würde den Menschen gerne beweisen, dass es nicht nur möglich ist, sich im TV zu verlieben, sondern daraus auch etwas Ernsthaftes entstehen kann.“ Für die Kandidatin ist Liebe auch eine Art von Selbstliebe: „Wenn du dich selbst nicht liebst, wie soll es ein anderer tun?“ Funfact über Carolin: „Ich kann nur aus der gleichen Flasche trinken, wenn eine gewisse Vertrautheit zu einer Person besteht oder ich mir Sex mit der Person vorstellen könnte.“

Alle Fakten zu Carolin auf einen Blick:

Name: Carolin

Alter: 29

Beruf: Unternehmerin und Investorin

Wohnort: Leipzig

Instagram: @sagscaro

Lebensmotto: „Why not“

Carolin

Charlotte

Mit ihrer „All-In“-Mentalität bringt Kandidatin Charlotte die anderen um den Verstand: „Wenn mir jemand gefällt, gebe ich alles und flirte sehr offensiv.“ Zu ihrer Teilnahme bei „Princess Charming“ sagt sie: „Wenn es bei Tinder geht, wieso nicht auch im TV?“ Für die Kandidatin ist Liebe das größte Abenteuer des Lebens. Funfact über Charlotte: „Ich besitze keine Möbel, weil ich die Möglichkeit haben möchte, jederzeit meine Koffer zu packen und in eine andere Stadt oder ein anderes Land zu gehen.“

Alle Fakten zu Charlotte auf einen Blick:

Name: Charlotte

Alter: 29

Beruf: Personalerin

Wohnort: Bremen

Instagram: @kaffeeaufhawaii

Lebensmotto: „All-in, wenn ich nicht alles gebe, bereue ich es später.“

Charlotte

Dora

Dora möchte bei „Princess Charming“ die große Liebe finden: „Die Show bietet das Potential, jemanden nicht nur oberflächlich, sondern intensiv und durch ein gemeinsames Abenteuer kennenzulernen.“ Doch die Kandidatin ist sich bewusst: „Liebe ist kein Disneyfilm aus den 2000ern.“ Funfact über Dora: „Ich weiß sofort, wie viele Buchstaben ein Wort hat.“

Alle Fakten zu Dora auf einen Blick:

Name: Dora

Alter: 23

Beruf: Studentin Sonderpädagogik, Gründerin einer Kaffeemarke

Wohnort: Köln

Instagram: @dora.juliane

Lebensmotto: „Ich habe kein klassisches Lebensmotto. Ich versuche aus dem, was auf mich zukommt, das Beste zu machen.“

Dora

Jasmin Amelia

Jasmin Amelia hat nach eigenen Angaben eine „mitreißende Art“. Für die Kandidatin ist Liebe „wenn die Person dein Zuhause ist“. Funfact über Jasmin Amelia: „Ich mache meinem Herkunftsland alle Ehre, da ich auf Partys immer den Polnischen mache. Mir ist aber nie einer böse.“ Das persönliche Ziel im Leben von Jasmin ist es „irgendwann, irgendwo am Strand leben“ mit ihrem kleinen Goldschmied-Laden.

Alle Fakten zu Jasmin Amelia auf einen Blick:

Name: Jasmin Amelia

Alter: 28

Beruf: Verkaufsberaterin

Wohnort: Osnabrück

Instagram: @ameliako_

Lebensmotto: „Humor ist die Kunst, über sich selbst lachen zu können.“

Jasmin Amelia

Jay

Mit ihrer offenen und warmen Art bringt Jay für gewöhnlich die Frauen um den Verstand: „Mir wurde außerdem mal gesagt, dass meine Ehrlichkeit attraktiv sei. Meine Grübchen helfen vielleicht auch ein bisschen.“ Obwohl die Kandidatin nicht aktiv nach der großen Liebe sucht, ist sie sich trotzdem dessen bewusst, dass wenn sie zu Hause sitzt kann sie weder finden noch gefunden werden: „Ich gehe offen an die Sache heran und lass mich überraschen. Wenn die große Liebe dabei ist, umso besser.“ Liebe bedeutet für die Kandidatin vor allem Sicherheit. Funfact über Jay: „Ich habe mal bei einem Arschbombenwettbewerb vom Dreimeterbrett den zweiten Platz belegt.“

Alle Fakten zu Jay auf einen Blick:

Name: Jay

Alter: 27

Beruf: Content Creator

Wohnort: Frankfurt am Main

Instagram: @jaygotajetpack

Lebensmotto: „Alles, was für dich bestimmt ist, kann und wird dich nicht verfehlen.“

Jay

Jessica

Jessica spielt gerne mit ihren Blicken und versucht ihr gegenüber damit verrückt zu machen. Bei „Princess Charming“ macht sie vor allem mit, um sich ein eigenes Bild von ihrem gegenüber zu machen: „Ich will offen und neutral jemanden kennenlernen und mich voll und ganz auf die Person einlassen, ohne immer neue Eindrücke von außen zu bekommen.“ Für die Kandidatinnen hat Liebe keine Regeln, vielmehr macht sie ihre eigenen. Funfact über Jessica: „Ich frage beim Kennenlernen grundsätzlich zuerst nach dem Sternzeichen/Aszendenten.“

Alle Fakten zu Jessica auf einen Blick:

Name: Jessica

Alter: 26

Beruf: Assistentin im IT-Bereich

Wohnort: München

Instagram: @jessi_jsworld_

Lebensmotto: „Perfekt sein ist für Anfänger. Jeder hat Schwächen und Stärken, die Kunst ist es, sie richtig einzusetzen und das Beste aus sich herauszuholen.“

Jessica

Jördis

Über ihre Teilnahme bei „Princess Charming“ sagt Jördis nur salopp: „Why not?!“ Liebe ist für die Kandidatin „Wertschätzung, Geborgenheit, Mitgefühl, Respekt und Vertrauen“. Das perfekte Date ist für Jördis vor allem locker und entspannt: „So, dass man sich gut unterhalten kann und dennoch nicht zu sehr alles davon abhängt, dass man Gesprächsstoff hat. Zum Beispiel ein Treffen im Park, wo auch andere Leute sind und man auch mal seine Blicke woanders hinlenken kann. Easy am besten.“

Alle Fakten zu Jördis auf einen Blick:

Name: Jördis

Alter: 34

Beruf: Psychotherapeutische Heilpraktikerin

Wohnort: Berlin

Instagram: @joerdis_del.sol

Lebensmotto: „Alles zu seiner Zeit.“

Jördis

Katharina

Mit Zuhören und Empathie bringt Kandidatin Katharina die anderen um den Verstand: „Jeder sehnt sich nach Aufmerksamkeit und genau die gebe ich den Menschen.“ Da es bisher weder im echten Leben noch auf Tinder bei der Kandidatin geklappt hat, versucht sie ihre Chance jetzt bei „Princess Charming“. Für Katharina ist Liebe bedingungslose Akzeptanz und ein Gefühl von zu Hause. Funfact über die Teilnehmerin: „Wenn ich alleine für mich koche, tue ich so, als wäre ich eine Fernsehköchin und erläutere einem imaginären Publikum meine Handlungen.“

Alle Fakten zu Katharina auf einen Blick:

Name: Katharina

Alter: 30

Beruf: Personalsachbearbeiterin

Wohnort: Köln

Instagram: @kathivee

Lebensmotto: „Eins nach dem Anderen.“

Katharina

Kim

Kim nimmt sich selbst nicht so ernst. Mit ihrem Humor und ihrer Stärke möchte sie Hanna um den Verstand bringen. Über ihre Teilnahme bei „Princess Charming“ sagt die Kandidatin: „Ich bin recht unkonventionell, also warum nicht auch einen unkonventionellen Weg für die Liebe einschlagen?“ Für sie muss Liebe manchmal kompliziert sein, wunderschön und allumfassend sein. Funfact über Kim: „Viele erwarten es bei mir nicht, aber ich habe einen Motorrad-Führerschein, bin Marvel-Fan und interessiere mich sehr für Bienen.“

Alle Fakten zu Kim auf einen Blick:

Name: Kim

Alter: 25

Beruf: Campaign Managerin E-Commerce

Wohnort: Hannover

Instagram: @kimayleen.w

Lebensmotto: „What is done with love, is done well.“

Kim

Laura

Laura setzt bei ihrer Flirttaktik auf ihre Drinks sowie ihre sympathische und lustige Art. Auf der Suche nach der großen Liebe, wagt sie das TV-Experiment auf Vox: „Vielleicht klappt es auf diese Weise endlich mal, da ich mich so explizit darauf konzentrieren kann, eine Frau kennenzulernen und andere Dinge erst mal hintenanstellen kann.“ Liebe kann die Kandidatin schwer definieren: „da ich das Gefühl von Liebe in einer Partnerschaft bisher noch nicht erlebt habe.“ Funfact über Laura: „Die Vorhänge von meinem Kleiderschrank müssen immer perfekt symmetrisch geschlossen sein, ansonsten kann ich nicht einschlafen.“

Alle Fakten zu Laura auf einen Blick:

Name: Laura

Alter: 22

Beruf: Barkeeperin

Wohnort: München

Instagram: @_laurabaer

Lebensmotto: „Da ich ja Barkeeperin bin, muss ich fast sagen: When life gives you lemons, mix it up with vodka soda!“

Laura

Lena

Lena möchte bei „Princess Charming“ einen tollen Menschen in schöner Szenerie kennenlernen: „Des Weiteren finde ich es sehr toll, sich wirklich auf diesen Menschen einlassen zu können, ohne äußerliche Faktoren.“ Für die Kandidatin ist Liebe einer der schönsten Dinge, die man fühlen kann. Funfact über Lena: „Ich bin chaotisch und ordentlich zugleich.“

Alle Fakten zu Lena auf einen Blick:

Name: Lena

Alter: 20

Beruf: Angehende duale Studentin

Wohnort: Leverkusen

Instagram: @lena_lot

Lebensmotto: „Leben und leben lassen.“

Lena

Maria

Maria beschreibt sich selber als komplett planlos: „Ich bin so, wie ich bin. If we vibe, we vibe.“ Die Teilnahme an „Princess Charming“ ist für sie die perfekte Gelegenheit die große Liebe zu finden und gleichzeitig den Menschen zu zeigen, „dass queer zu sein und man selbst zu sein nicht nur vollkommen okay, sondern auch wunderschön ist“. Liebe definiert die Kandidatin als eine Person die zum Zuhause wird. Funfact über Maria: „Ich bin 2016 aus Sardinien nach Deutschland gekommen, mit einem kleinen Koffer und ich hätte nur für acht Monate hier bleiben sollen. Nach sechs Jahren bin ich immer noch hier und jetzt bei ‚Princess Charming‘ dabei.“

Alle Fakten zu Maria auf einen Blick:

Name: Maria

Alter: 30

Beruf: Lageristin & Sängerin

Wohnort: Köln

Instagram: @Maria.Biosa

Lebensmotto: „If they tell you that you are too much, tell them to go find less.“

Maria

Paula

Paula bringt andere Frauen mit ihrer Ausstrahlung und Charme um den Verstand. Obwohl sie sich selber als zurückhaltend beschreibt, kann sie in den richtigen Momenten „offensiv und selbstsicher auftreten, was gut bei den Frauen ankommt.“ Über ihre Teilnahme an „Princess Charming“ sagt sie: „Leider werde ich aufgrund meines femininen Aussehens immer als heterosexuell wahrgenommen und ausschließlich von Männern angesprochen, was das Kennenlernen mit einer Frau sehr erschwert.“ Liebe ist für die Kandidatin „wenn man die Spitze vom Cornetto-Eis abgibt“.

Funfact über Paula: „Vor Dingen, auf die ich mich besonders doll freue, wie z.B. Geburtstage, bin ich immer krank geworden, weil ich so schlimm aufgeregt vor Freude war, dass mein Immunsystem nicht damit umgehen konnte.“

Alle Fakten zu Paula auf einen Blick:

Name: Paula

Alter: 28

Beruf: Kinderkrankenschwester im Kinder- und Jugendhospiz

Wohnort: Bremen

Instagram: @Paula_smilla

Lebensmotto: „Glück ist nur geteilt wertvoll.“

Paula

Sabcho

Über sich selber hört Sabcho oft, dass sie sehr charmant sein kann. Bisher war die Kandidatin immer nur mit Heterofrauen zusammen, um in anderen Gewässern zu fischen und ihren Horizont zu erweitern, nimmt sie an TV-Experiment „Princess Charming“ teil. Liebe ist für sie unbeschreiblich, „weil es sich bei jedem Partner anders anfühlt“. Funfact über Sabcho: „Wenn ich über Gras gehe, muss ich ständig auf den Boden schauen, weil ich Angst habe in Hundekacke reinzutreten. Nachts mach ich sogar extra Handylicht an.“

Alle Fakten zu Sabcho auf einen Blick:

Name: Sabcho

Alter: 28

Beruf: Im Familienbetrieb (Gastronomie)

Wohnort: Berlin

Instagram: @sabcho94

Lebensmotto: „Forget all the bullshit and drama and live your fucking life with a sexy smile on your face!“

Sabcho

Sarah

Sarah bringt die Frauen gerne mit ihrer Lebensfreude und ihrer Lust, gemeinsam neue Dinge auszuprobieren um den Verstand. An dem Gay-Datingformat „Princess Charming“ nimmt sie teil, „um das Vorbild zu sein, das ich als Jugendliche gerne gehabt hätte. Gleichzeitig noch die Chance auf die große Liebe zu haben, ist natürlich ein doppelter Gewinn.“ Liebe beschreibt die Kandidatin mit einem Wort: „wunderschön“. Funfact über Sarah: „Alle meine Pflanzen sind nach Menschen aus meinem Leben benannt.“

Alle Fakten zu Sarah auf einen Blick:

Name: Sarah

Alter: 26

Beruf: Ärztin

Wohnort: Düsseldorf

Instagram: @sarah.s.welle

Lebensmotto: „Leb' das Leben, von dem du als 80-Jährige mit bunt gefärbten Haaren deinen Enkeln erzählen willst.“

Sarah

Tyshea

Bei ihrer Flirttaktik setzt Tyshea auf ihr Hinterteil: „Ich habe mir sagen lassen, dass mein Po wohl bei anderen ganz gut ankommt.“ Über ihre Teilnahme an „Princess Charming“ sagt sie: „Es ist eine absolute Ausnahmesituation und man lernt Menschen auf eine völlig andere Art kennen. Wenn man es geschafft hat, so etwas zusammen durchzustehen, schafft dies eine extrem enge Bindung und Vertrautheit. Danach sucht doch eigentlich jede:r.“ Liebe ist für die Kandidatin vor allem Vertrauen: „Liebe ist die Antwort auf alles und das, was die Menschheit am Leben hält.“

Alle Fakten zu Tyshea auf einen Blick:

Name: Tyshea

Alter: 30

Beruf: Tänzerin

Wohnort: Köln

Instagram: @la_shaune

Lebensmotto: „Denke positiv und lebe im Moment.“

Tyshea

Vivien

Vivien nimmt an „Princess Charming“ teil, weil sie auf einem neuen Weg die Liebe suchen möchte. Liebe ist für die Kandidatin Facettenreich: „Jeder liebt anders, doch es bleibt immer etwas ganz Besonderes und Persönliches, das nur du selbst in Worte fassen kannst.“ Funfact über Vivien: „Ich habe eine Fußphobie.“

Alle Fakten zu Vivien auf einen Blick:

Name: Vivien

Alter: 25

Beruf: Kauffrau für Büromanagement

Wohnort: Velbert

Instagram: @vivienwalhuis

Lebensmotto: „Never apologize for what you feel. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln.“