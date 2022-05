Auf Vox gehen prominente Gastgeber wieder in den Kochwettstreit. Nach langer Pause ist „Das perfekte Promi Dinner“ 2022 zurück im Programm. Fans der Koch-Doku müssen sich nicht mehr lange bis zum Revival der Promi-Ausgabe gedulden. Deren neue Folgen mit Stars und Sternchen stehen in allen Sendungen unter einem bestimmten Motto und versprechen sommerliche Specials zu werden.

Wann läuft „Das perfekte Promi Dinner“ auf Vox?

läuft „Das perfekte Promi Dinner“ auf Vox? Wie viele Folgen gibt es?

gibt es? Gibt es die Folgen auch im Stream auf RTL Plus ?

? Wie läuft die Show ab?

Alle Infos zu den Sendeterminen, der Sendezeit und dem Ablauf der Show findet ihr hier in der Übersicht.

„Das perfekte Promi Dinner“ 2022: Start auf Vox

Seit 2019 zeigte Vox keine neue Ausgabe der Promi-Variante der werktäglichen Kochshow mehr. Lange mussten die Zuschauer also auf neue Folgen des beliebten Formats warten, nun ist es im Sommer 2022 wieder soweit. Los geht es am Sonntag, 19. Juni 2022 mit der ersten Folge von „Das perfekte Promi Dinner“.

„Das perfekte Promi Dinner“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Auf Vox sind 2022 vorerst insgesamt vier Folgen von „Das perfekte Promi Dinner“ zu sehen. Der Sender zeigt das Format in vier aufeinander folgenden Wochen jeweils sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr.

Wir geben euch einen Überblick über die Sendetermine und die Sendezeit:

Folge 1 – „Generation Social Media“ : 19.06.2022 um 20.15 Uhr

: 19.06.2022 um 20.15 Uhr Folge 2 – „Die Woche der Vielfalt“ : 26.06.2022 um 20.15 Uhr

: 26.06.2022 um 20.15 Uhr Folge 3 – „Goodbye Deutschland - Viva Mallorca“ : 03.07.2022 um 20.15 Uhr

: 03.07.2022 um 20.15 Uhr Folge 4 – „Partymeile Mallorca“: 10.07.2022 um 20.15 Uhr

„Das perfekte Promi Dinner“ 2022: Stream auf RTL Plus

Verschiedene Promis stellen sich auch 2022 wieder an den Herd, um ihr Kochtalent unter Beweis zu stellen. Wer die Dinnerabende an den Sonntagen im TV verpasst, hofft womöglich sie danach im Stream sehen zu können. Auch ohne bisherige Ankündigung des Senders ist davon auszugehen, dass die Folgen eine gewisse Zeit lang online verfügbar sind auf RTL Plus. Dort stehen etwa auch die Folgen der Original-Ausgabe „Das perfekte Dinner“ eine Zeit lang kostenlos zum Streamen bereit.

So läuft „Das perfekte Promi Dinner“ ab

Im TV-Programm von Vox ist „Das perfekte Dinner“ seit Jahren eine Konstante und auch die Promi-Variante ist sehr beliebt. Der Ablauf ist dabei ähnlich wie beim Original, allerdings werden die verschiedenen Abende in eine Folge gepackt. Die vier prominente Teilnehmer stehen jeweils am heimischen Herd, um für ihre Mitstreiter ein 3-Gänge-Menü zu zaubern aus Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Im Anschluss müssen sich die Gäste entscheiden, welches Menü am besten war und wo sie sich am wohlsten gefühlt haben. Wer am Ende die meisten Punkten hat, erhält 10.000 Euro, die für einen guten Zweck nach eigener Wahl gespendet werden dürfen. Außerdem erhalten die Zuschauer bei den vier privaten Dinnerpartys ganz persönliche Einblicke in das Leben der bekannten Gastgeberinnen und Gastgeber.