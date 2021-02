Bald wird auf RTL wieder getanzt: Am 26. Februar 2021 startet die neue Staffel der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“. Wie jedes Jahr treten dabei 14 prominente Teilnehmer mit Profitänzern an, um ihr neu erlerntes Können unter Beweis zu stellen. Mit dabei ist auch Erol Sander.

Der Schauspieler freut sich auf die neue Herausforderung: „Das Tanzen ist eine Bereicherung für mich als Schauspieler. Ich finde es spannend, professionell tanzen zu lernen und freue mich sehr auf meine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘“, so der 52-Jährige.

Ob sein schauspielerisches Talent ihm beim Tanzen in die Karten spielt, werden wir ab Februar bei RTL erfahren. Jetzt erfahrt ihr aber schon mal alle Infos zum „Let’s Dance“-Kandidaten.

Erol Sander Steckbrief: Alter, Frau, Kinder, Instagram

Wir haben für euch alle wichtigen Fakten rund um den Schauspieler Erol Sander im Überblick:

Name: Erol Sander

Alter: 52

Geburtstag: 09.11.1968

Geburtsort: Istanbul

Wohnort: München

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Schauspieler, Model

Frau: Caroline Goddet

Kinder: zwei Kinder

Karriere von Erol Sander: Model, Schauspieler, Filme

Mit 22 Jahren zog Erol Sander nach Paris, wo er an seiner Model-Karriere feilen wollte. Eine gute Entscheidung, denn sein Typ war gefragt. Ob Armani, Dolce & Gabbana oder Christian Dior – die großen Designer wollten das Nachwuchsmodel haben. Sanders Fernsehkarriere startete mit der französischen Serie „Jamais deux sans toi“, in der er von 1996-1998 als Dominque Masson auftrat. 1999 bekam er seine erste Rolle in Deutschland als Kommissar in „Sinan Toprak ist der Unbestechliche“. Damit war er der erste türkische Fernsehkommissar im deutschen Fernsehen.

Seitdem ist Erol Sander mit Produktionen wie „Mordkommission Istanbul“ auf ARD und mit über 100 Filmen als Hauptdarsteller aus der deutschen Fernsehbühne kaum wegzudenken. Sanders Hollywood-Debüt war 2004 an der Seite von Colin Farrell und Angelina Jolie in Oliver Stones „Alexander“ in der Rolle des Prinzen Pharnakes. Von 2007 bis 2012 war er als „Winnetou“ bei den Karl May Festpielen in Bad Segeberg zu sehen.

Liebes-Comeback mit Ehefrau Caroline Goddet

Seine Frau, die Französin Caroline Goddet, lernte Erol Sander bereits zu seinen Zeiten als Model in Paris kennen. 2000 heiratete das Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat.

Doch die Ehe verlief nicht immer so harmonisch: Nach einem eskalierten Streit im Mai 2017 reichte Caroline die Scheidung ein. Es folgten gegenseitige Vorwürfe und ein öffentlicher Rosenkrieg. 2020 kam dann das überraschende Liebes-Comeback der beiden. In einem Interview mit RTL erklärte Erol Sander: „Ich glaube, wir haben beide realisiert, dass wir uns beide noch lieben – trotz der ganzen Geschichten, die da in die Welt gesetzt worden sind. Die Kinder sind sehr glücklich darüber und wir auch“.

