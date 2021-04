„Let’s Dance“ 2021 geht an diesem Freitag auf RTL weiter. Noch neun Promi-Kandidaten dürfen weiterhin auf den Titel „Dancing Star“ 2021 hoffen. Einer von ihnen ist Jan Hofer. Der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher tanzt an der Seite von Profi Christina Luft. In der sechsten Show präsentieren sie einen Jive zu „Forever Young“ von The Baseballs.

Doch wie tickt Jan Hofer privat? Hat er Frau und Kinder? Warum moderierte er auf einmal bei RTL? Wir haben euch alle Infos zum Kandidaten im Überblick.

Jan Hofer Steckbrief: Alter, Geburtstag, Größe

Name: Jan Hofer

Alter: 69

Geburtstag: 31. Januar 1952

Geburtsort: Brüderich

Wohnort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 1,72m

Beruf: Nachrichtensprecher / Moderator

Ehefrau: Phong Lan Truong

Kinder: vier Kinder

Instagram: janhofer

Jan Hofer: Frau und Kinder

Seit 2018 ist Jan Hofer in zweiter Ehe mit Phong Lan Truong verheiratet. Sie trennt ein Altersunterschied von fast 30 Jahren, doch das merkt man dem Paar nicht an. „Wir haben den gleichen Humor“, erzählte Hofer einmal im Interview mit der „Bunten“. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Henry, der 2015 zur Welt kam. „Sie ist die beste Mutter der Welt“, schwärmte Hofer im Interview weiter.

Zuvor war Hofer mit Sängerin Anne-Karin Mayer verheiratet. Mit ihr hat er die gemeinsamen Söhne Alexander und Roman. Darüber hinaus hat Hofer noch eine uneheliche Tochter, über deren Mutter jedoch nichts bekannt ist.

Gehalt und Vermögen von Jan Hofer

In einem Podcast hat der Nachrichtensprecher angegeben, dass das Honorar für die 20-Uhr-Sendung bei 260 Euro liegt. Das Honorar unterscheidet sich aber je nach Sendung. Zum Vermögen gibt es keine bekannten Angaben.

Rente: Das letzte Mal „Tagesschau“ mit Jan Hofer

Am 14. Dezember 2020 war es soweit: Nach fast 36 Jahren bei der „Tagesschau“ und vielen Jahren davon als Chefsprecher verabschiedete sich Jan Hofer in den Ruhestand. Das war sein emotionaler Abschied:

Wer sind die Nachfolger von Jan Hofer?

Moderator Jens Riewa übernimmt die Nachfolge als Chefsprecher. Jan Hofer wünscht seinem Nachfolger vor allem eines: „Gelassenheit. Er hat ja mit Leuten zu tun, die kleine Stars sind und in der Öffentlichkeit stehen. Die sind auch eitel, das kann man mit Fug und Recht sagen. Dafür wünsche ich ihm Gelassenheit.“

Zusätzlich bekommt das Team der 20 Uhr-Nachrichten nach dem Austritt von Jan Hofer noch zwei neue Moderatoren: Julia-Niharika Sen und Constantin Schreiber.

Jan Hofer bei RTL

Nach seinem Abschied bei der „Tagesschau“ waren viele Zuschauer verwundert, ihn wenige Tage später bei RTL zu sehen. Dort moderierte er „Punkt 12“ und „RTL Exklusiv“.

Der Sender erklärt das mit der Aktion „L im Lockdown“, wobei verschiedene Abwechslungen die Zuschauer überraschen sollen. Und jetzt wird er auch bei „Let’s Dance“ dabei sein. „Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann.“

Mit wem tanzt Jan Hofer?

ersten Trainingstag berichtet. Jan Hofer erzählt, dass für ihn diese TV-Produktion sehr harmonisch und familiär abläuft. Außerdem schwärmt er über seine Tanzpartnerin Christina Luft: „Auch ich mache mich jetzt auf den Weg, meine Lieblings-Traumtanzpartnerin, nämlich Christina Luft, wartet glaube ich schon langsam auf mich“, erzählt er am Ende seines Videos. Auf Instagram postet der ehemalige Tagesschau-Moderator ein Video , in dem er über seinenberichtet. Jan Hofer erzählt, dass für ihn diesesehrundabläuft. Außerdem schwärmt er über seine: „Auch ich mache mich jetzt auf den Weg, meine, nämlich Christina Luft, wartet glaube ich schon langsam auf mich“, erzählt er am Ende seines Videos.

