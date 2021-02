Am 26. Februar 2021 startet die neue Staffel von „Let’s Dance“ auf RTL. Mit dabei sind wieder 14 prominente Teilnehmer, die ihre Tanzkünste an der Seite von Profis unter Beweis stellen. Auma Obama ist eine der Kandidaten.

Die 60-Jährige freut sich sehr auf ihre Teilnahme: „Normalerweise hätte ich nicht den Mut, bei einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Ich bin zwar eine leidenschaftliche Tänzerin, aber am liebsten tanze ich im Wettbewerb mit den Kindern aus meiner Stiftung ‚Sauti Kuu’ in Alego/Kenia. Dabei geht es um das Zelebrieren des besten Tänzers und obwohl ich gegen die Kinder keine Chance habe, tanze ich gerne mit. Es macht einfach riesigen Spaß dabei zu sein und so will ich es auch bei ‚Let’s Dance’ angehen – Hauptsache Spaß.”

Alle Infos zu Auma Obama, ihrem Leben und Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Auma Obama Steckbrief: Alter, Wohnort, Beruf

Name: Auma Obama

Alter: 60

Geburtstag: 1960

Geburtsort: Nairobi

Wohnort: Nairobi

Beruf: Germanistin / Soziologin / Autorin

Kinder: ein Kind

Instagram: aumaobama

Auma Obamas Buch

Ihre Autobiographie „Das Leben kommt immer dazwischen. Stationen einer Reise“ berichtet von den vielen Stationen ihres Lebens. Geboren in Kenia, zog es Auma Obama zum Studium nach Deutschland. Später lebte sie dann auch in England und mittlerweile ist sie als Key Speakerin in der ganzen Welt unterwegs.

Auma Obama Stiftung „Sauti Kuu“

Kenia helfen zu können. Hierbei können die Jugendlichen durch Bildung und Sport Fähigkeiten und Wissen erwerben. Es geht darum, das wirtschaftliche Wachstum selbst anzukurbeln und lokal eine Wertschöpfungskette aufzubauen, die auch nachhaltig wirkt. Auma Obama hat eine Stiftung gegründet, um jungen Menschen im ländlichenhelfen zu können. Hierbei können die Jugendlichen durchundFähigkeiten und Wissen erwerben. Es geht darum, das wirtschaftliche Wachstum selbst anzukurbeln und lokal eine Wertschöpfungskette aufzubauen, die auch nachhaltig wirkt.

Auma Obama und ihre Beziehung zu Barack Obama

Auma Obama und Barack Obama haben den gemeinsamen Vater Barack Obama Senior. Doch während die ältere Auma in Nairobi aufwuchs, ist Barack in Hawaii geboren. Seine Mutter und sein Vater waren nur wenige Jahre verheiratet und er hatte später nur sehr wenig Kontakt zu ihm.

Auma und Barack lernten sich erst viel später kennen. Sie war schon 24 und studierte in Heidelberg. Später besuchte sie ihn in den USA und gemeinsam reisten sie dann auch nach Kenia. Auma stand beim Wahlkampf ihres Halbbruders unterstützend an seiner Seite.

