„The same procedure as every year“: Auch 2021 wird im Fernsehen wieder etliche Male der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ ausgestrahlt. Darunter eine vollkommen neue Version von Joko und Klaas. Die beiden sind am Silvesterabend, Freitag den 31.12.2021, in ihrer eigenen Darbietung des Sketches unter dem Titel „Silvester für Eins“ zu sehen.

Gelingt es ihnen, eine neue Silvestertradition zu etablieren? Alle Infos, zur Strafe für Joko und Klaas nach ihrer Niederlage gegen ProSieben gibt es hier.

„Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“: Das ist ihre Strafe

Weil Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“ am 21. Dezember 2021 verloren haben, werden sie von ihrem Arbeitgeber erneut bestraft. Worum geht es dieses Mal? Joko und Klaas müssen sich wieder einmal in die Dienste ihres Senders stellen und eine neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers „Dinner for One“ des jährlichen Silvesterprogramms erarbeiten. Diesen sollen sie unter dem Titel „Silvester für Eins“ zum Besten geben.

Joko und Klaas in „Silvester für Eins“: Handlung

Die Zuschauerinnen und Zuschauern von ProSieben können zum Jahresende sehen, wie Joko und Klaas den Kult „Dinner for One“ neu auflegen. Die beiden müssen an Silvester zur besten Sendezeit den Sketch-Klassiker nachspielen. Es gehe darum, mit der neuen Version „Silvester für Eins“ eine neue Tradition zum Jahreswechsel zu etablieren, teilte ProSieben mit. Schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen Joko und Klaas gemeinsam und mit dem Team an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Ob das gut endet? Es könnte also wahrlich ein guter Rutsch ins neue Jahr werden. Der Hashtag zur Sendung lautet #SilvesterFürEins.

„Dinner for One“ in neuer Version mit Joko Winterscheidt (r.) und Klaas Heufer-Umlauf.

© Foto: ProSieben / Weiya Yeung

„Silvester für Eins“: Sendetermine, Wiederholung und Stream

Der Titel verrät es bereits: „Silvester für Eins“ mit Joko & Klaas läuft an Silvester 2021. ProSieben strahlt die neue Version des Kultklassikers am Freitag, 31. Dezember, zur primetime um 20.15 Uhr aus. Wer die Sendung zu dieser Zeit verpasst hat, kann sich eine Wiederholung über die Plattform Joyn angucken. Dort soll es auch einen Stream geben.

Besetzung in „Silvester für Eins“: Welche Rolle spielen Joko und Klaas?

Conférencier Steven Gätjen wird durch den Abend führen, während Joko Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, schlüpft, denn er spielt den treuen Butler der Herrin de Hauses. Miss Sophie, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, soll schließlich wie in jedem Jahr ein wundervoller Geburtstag bereitet werden.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Das waren die Strafen 2021 in Staffel 4

Welche Strafen mussten Joko und Klaas 2021 neben der eigenen Version von „Dinner for One“ über sich ergehen lassen?

Joko und Klaas moderieren die nächste Ausgabe von red.

Eine Woche lang müssen Joko und Klaase Werbung für andere Sendungen auf ProSieben machen in Form von animierten Einblendungen

Joko und Klaas wurden als Motive für den „ProSieben-Pferdekalender“ fotografiert.

Während der Show „Duell um die Welt“ werden Joko und Klaas im Finalspiel aus dem Studio abgeführt. Statt ihnen treten Senioren, die für sie als Future-Joko und Future-Klaas weiterspielen.

Joko und Klaas müssen eine Call-in-Show von am Nachmittag moderieren.

Joko und Klaas 15 Minuten live: Folgen und Themen im Überblick

Im Duell gegen ihren Arbeitgeber ProSieben hatten Joko und Klaas sehr oft auch schon Glück und konnten 15 Minuten lang live gehen und dabei selbst entscheiden, was sie daraus machen. Wenn die beiden gewinnen, kann man sich nur einer Sache sicher sein: Dass alles passieren kann. So nutzen sie ihre Sendezeit ganz unterschiedlich – von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria über einen RTL-Livestream bis hin zu einer siebenstündigen Doku über Pflegekräfte. Eine Übersicht der bisherigen 15 Minuten:

Alle Folgen von „Joko und Klaas 15 Minuten live“ im Überblick: