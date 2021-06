Südtirol, eine Alm in den Bergen und grüne Wiesen – was beschaulich klingt, wird für zehn Promis schon bald zur großen Herausforderung: Am Donnerstag, 24.06.2021, startet „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ auf ProSieben. Nach zehn Jahren Pause feiert das Format sein Comeback. Mit dabei sind zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die alle auf den Titel „Almkönig“ bzw. „Almkönigin“ hoffen.

Wer tauscht in Staffel 3 den Großstadtdschungel gegen das Bergleben? Wir stellen euch die Kandidaten und Kandidatinnen vor.

„Die Alm“ 2021 Teilnehmer: Diese Promis sind dabei

Ein Leben wie vor 100 Jahren, neun unbekannte Mitbewohner und 24 Stunden Beobachtung: Auf die zehn Promis von „Die Alm“ 2021 warten sechs herausfordernde Wochen. Neben täglichen Aufgaben wie Stall ausmisten und Tiere füttern müssen sie zudem in sogenannten Gaudis um ihren Verbleib auf der Alm spielen. Streit und Reibereien bleiben da gewiss nicht aus.

Wer die prominenten Teilnehmer der dritten Staffel sind, seht ihr hier:

Mirja du Mont

Mirja du Mont wurde als Model und Playmate bekannt. Sie war 16 Jahre lang mit dem Schauspieler Sky du Mont verheiratet. Die 45-Jährige freut sich auf das Bergleben. „Ich bin sehr aufgeregt! ‚Die Alm‘ habe ich zugesagt, weil es anders als andere Formate ist. Ich mache nicht mit, um zu gewinnen. Ich mache mit, um Freunde zu gewinnen“, erklärt sie vorab

Mirja du Mont

Christian Lohse

Sternekoch Christian Lohse (54) war nach seiner Kochausbildung in Frankreich bis 1994 Privatkoch für den Sultan von Brunei. In zwei eigenen Restaurants holte er zwei der begehrten Michelin-Sterne. Heute ist er als gastronomischer Berater für den Friedrichstadtpalast tätig und hat einen eigenen Online-Handel. Der Berliner bezeichnet sich als Teamplayer, übernimmt aber auch gerne die Führung: „Als Koch kann ich ganz viele Aufgaben übernehmen, außerdem liebe ich das Sozialisieren mit anderen Menschen. Die Frage ist nur, wie aufgedreht die anderen sind.“

Christian Lohse

Magdalena Brzeska

Die Olympionikin Magdalena Brzeska feierte in der Rhythmischen Sportgymnastik große Erfolge. 26 Mal wurde sie deutsche Meisterin. Seit 2013 betreut die 43-Jährige als Cheftrainerin die Nachwuchstalente beim TSG Söflingen. Die Ulmerin freut sich auf die Alm-Aufgaben und ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen: „In meinem Beruf als Chef-Trainerin müssen sich die Kinder mir unterordnen und auf mein Kommando hören. Ich hoffe, ich verfalle nicht automatisch in diese Rolle.“

Magdalena Brzeska

Vivian Schmitt

Vivian Schmitt (43) arbeitete zunächst im Pflegebereich in einem Krankenhaus, ehe sie ihre Leidenschaft vor der Kamera und damit ihren Traumberuf entdeckte: Vivian Schmitt ist Erotik-Darstellerin und hat sämtliche Preise der Branche gewonnen. „Ich möchte mal aus meinem Alltagsjob raus und was Anderes erleben. Einfach einen neuen Kick bekommen. Seit über 20 Jahren arbeite ich im Erotikbereich und ‚Die Alm‘ ist jetzt eine ganz große Herausforderung, bei der ich neue Erfahrungen sammele“, so die Erotik-Queen vorab.

Vivian Schmitt

Ioannis Amanatidis

Ioannis Amanatidis wurde durch seine Teilnahme an Influencerwurde durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2020 bekannt. Der 31-Jährige kennt das Leben in der Natur: Seine Familie kommt aus den Bergen Griechenlands. Dass er auf der Alm früh aufstehen muss, schreckt ihn nicht ab: „Ich bin Frühaufsteher. Normalerweise bin ich um 6:30 Uhr wach und daher sollte das nicht das Problem sein“, erklärt er.

Ioannis Amanatidis

Yoncé Banks

Yoncé Banks gewann 2019 die Show Drag Queengewann 2019 die Show „Queen of Drags“ von Heidi Klum. Die 28-Jährige verwandelte sich erstmals an Halloween 2015 aus Spaß und fand großen Gefallen an dieser Kunstform. Auf der Alm legt die Paderbornerin ihre Maske ab: „Ich werde als Yoncé auf ‚Die Alm‘ ziehen, aber danach nur noch als ich selbst, als Savvas, zu sehen sein. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte, dass die Zuschauer:innen mich als Mann kennenlernen.“

Yoncé Banks

Siria Campanozzi

Siria Campanozzi wurde durch die Show „Temptation Island" bekannt. Die 21-Jährige steckt voller Tatendrang: „Ich erwarte von der Alm, dass ich sehr viel zu tun haben werde und dass es kein Luxus-Hotel ist (lacht). Es ist auf jeden Fall keine alltägliche Situation, aber ein richtig cooles Experiment." Die Pforzheimerin weiß zumindest, wie sich das Leben in der Natur anfühlt: Im Rahmen der TVNow-Show „Couple Challenge" lebte sie gemeinsam mit ihrem Partner Davide Tolone und anderen Paaren an einem See mitten im Nirgendwo.

Siria Campanozzi

Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut wurde durch ihre Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Zweimal nahm sie an dem RTL-Format teil und schaffte es in diesem Jahr in die Top20. Die 27-Jährige ist ehrgeizig und will nach dem Pop-Titan jetzt den Reality-Olymp „Die Alm“ erobern. „Ich habe wirklich so gar keinen Plan von dem ganzen Kram. Aber was mir Spaß machen wird, sind die Tiere. Melken kann ich schon: Ich bin ein Landmädl aus Bayern. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen zu schwach bin, um den körperlichen Arbeiten gerecht zu werden“, gesteht sie vorab.

Katharina Eisenblut

Aaron Hundhausen

Aaron Hundhausen dürfte den TV-Zuschauern aus diversen Datingshows bekannt vorkommen, wie etwa „Are You The One?“ oder „Ex on the Beach“. Abseits des Bildschirms ist er Sales-Manager. Auf der Alm möchte der 22-Jährige kräftig anpacken und steht zu seinen Vorlieben: „Es gibt absolut gar nichts, wovor ich zurückschrecke. Interessant wird das fehlende warme Wasser werden. Ich bin der absolute Warm-/Heißduscher. Wahrscheinlich werde ich jeden Morgen alle wecken, wenn ich unter dem kalten Wasser stehe.“

Aaron Hundhausen

Hollywood Matze

Matthias Schneider, besser bekannt als Hollywood Matze, ist Fitness-Influencer. Der 47-Jährige startete erst im September 2020 mit seinem Youtube-Kanal und begeistert mittlerweile rund 200.000 Abonnenten mit seinen Fitness- und Workout-Videos der etwas anderen Art. Davor hatte der Hamburger vielfältige Jobs: von Toiletten-Mann über Bauarbeiter bis hin zum Türsteher. Mit seiner Art könnte er bei seinen Mitstreitern anecken: „Ich bin sehr direkt und kein Mann der schönen Worte. Ich kann das, was ich meine einfach nicht schön verpacken und hau‘ oft was raus. Ich sage, was ich denke, wie ein Elefant im Porzellanladen.“