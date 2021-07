Aktuell läuft auf ProSieben die Show „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Drei Kandidaten verließen die Almhütte frühzeitig. Ein neuer Kandidat ist bereits nachgerückt. Jetzt besteigt Paris Herms mit Eddy Kante am Donnerstag den Berg von ProSieben.

Doch wie tickt die „Real Barbie of Berlin“? Wie sah sie früher aus? Alter, Instagram, Wohnort, Kindheit – wir stellen euch die neue Kandidatin im Porträt vor.

Paris Herms Steckbrief: Alter, Instagram, Wohnort

Name: Paris Herms

Paris Herms Beruf: Model, Influencerin, IT-Girl

Model, Influencerin, IT-Girl Geburtstag: 1991

1991 Geburtsort: Berlin

Berlin Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Alter: 30

30 Größe: unbekannt

unbekannt Wohnort: Berlin

Berlin Instagram: real.barbie.of.berlin

Paris Herms ist neue Kandidatin bei „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“

Als Nachrückerin zieht Paris Herms zusammen mit Eddy Kante in die Hütte von „Die Alm“. Im ProSieben-Interview sagte die Real-Life-Barbie, dass sie sich dadurch einen höheren Bekanntheitsgrad erhofft und sich ihr dadurch neue Türen öffnen. Sie wolle mehr Präsenz im Fernsehen.

Auf das Leben wie vor hundert Jahren, bereitet sich die 30-Jährige paradoxerweise digital vor, indem sie sich auf YouTube das melken von Kühen beibringt. Doch Paris ist sich bewusst, dass es nochmal was Anderes ist, wenn man die Kuh und ihre Euter vor sich hat. „Die Alm“ könnte ein Kulturschock für Paris Herms sein, da sie zuvor noch nie auf einem Bauernhof mit Tieren war. Ab Donnerstag dem 08. Juli 2021 heißt es dann für Paris Gummistiefel statt High Heels.

Zusammen mit diesen Kandidaten wird Paris Herms abgeschnitten von der Außenwelt ohne Luxus und ohne Strom leben:

Paris Herms Biografie: Sie hatte eine harte Kindheit

Paris Herms war nicht gewollt, die Schwangerschaft ihrer Mutter war ein Unfall. Ihre Eltern ließen sie als Baby oft tagelang allein in der Wohnung zurück. Nachbarn, die auf das schreiende Baby aufmerksam geworden waren, riefen Paris’ Oma an. Oma Doris fand anschließend das fast verhungerte Baby und bekam auch das Sorgerecht für Paris. Ihre Oma wurde zum wichtigsten Menschen in Paris’ Leben. Ihrer größten Stütze widmete Paris auch ein Tattoo mit dem Schriftzug „vom Schicksal geprägt“ und darüber das Gesicht ihrer Oma.

Sie genoss eine liebevolle Erziehung bei ihrer Oma, doch in der Schule wurde sie als Außenseiterin gemobbt und sogar verprügelt. Das ging bis zu ihrem 16ten Lebensjahr so. Paris Herms hatte keine Freunde. Auch deswegen begann sie schon früh im Alter von 17 Jahren mit Schönheitsoperationen. So vollzog sie für sich die Wandlung vom hässlichen Entlein zur Puppe ohne Makel. Auf Instagram teilt die „Real Barbie of Berlin“ ihre Wandlung und hat mittlerweile über 330.000 Follower.

Paris Herms möchte aussehen wie eine Puppe

Paris Herms bezeichnet sich selber als „Real Barbie of Berlin“. An Paris Körper gibt es nicht mehr viele Stellen, die nicht unter dem Messer eines Schönheits-Chirurgen waren. Paris sagt, dass sie den künstlichen Look liebe und sie gerne aussehen würde wie eine Puppe. Der plastische Look ist mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden.

Medien berichten von einer Investition in Schönheitsoperationen in Höhe von 90.000 Euro. Mittlerweile wird Paris sogar kostenlos operiert, da sie als Werbeträgerin für Kliniken agiert. Mit einer Körbchen-Größe von 80L und je zwei Kilogramm Silikon in jeder Brust behauptet Paris Herms von sich selbst die größten Brüste Deutschland zu haben. Zu der dreimal vergrößerten Brust kommen noch etliche Beauty OP’s wie eine Nasenkorrektur, Rippenentfernung für eine schmalere Taille, permanent Make-Up, Gesichtsstraffung, Aufhellen der Zähne und die Vergrößerung des Hinterteils hinzu.

Doch ihr selbstgestecktes Ziel, wie eine Puppe auszusehen, bringt auch Gefahren mit sich. Ihre letzte Operation überlebte die Real-Life-Barbie nur knapp. Es kam zu einer lebensgefährlichen Thrombose bzw. Lungenembolie welche anschließend erfolgreich im Krankenhaus behandelt wurde.

So sah Paris Herms früher aus

Im Rahmen der „10 Years Challenge“ 2019, bei welcher Promis im Fotoarchiv stöberten, machte auch Paris Herms mit und präsentierte ihr früheres Ich auf Instagram. Das Bild aus dem Jahr 2009 zeigt die Berlinerin im knappen, pinken Crop-Top. Es ist zu erkennen, dass das Gesicht noch nicht so stark unterspritzt war, auch an ihrem Oberkörper sieht man kein Tattoo und ebenso die Brüste haben noch eine natürliche Form.

