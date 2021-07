Das Finale von „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ läuft am Donnerstag, 29.07.2021, auf ProSieben. Eine der verbleibenden Kandidatinnen ist Magdalena Brzeska. Die Turnerin aus Ulm kämpft weiterhin um den Titel „Die Almkönigin 2021“. Als ehemalige Profisportlerin will Brzeska vor allem mit Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen überzeugen.

Alter, Freund Roland, Kinder, Karriere, Instagram – alle Infos zu Magdalena Brzeska findet ihr in ihrem Porträt.

Magdalena Brzeska: Wohnort, Alter, Freund, Instagram

Alle Fakten zu Magdalena Brzeska auf einen Blick:

Name: Magdalena Brzeska

Magdalena Brzeska Alter: 43

43 Geburtstag: 14.05.1978

14.05.1978 Sternzeichen: Stier

Stier Wohnort: Ulm

Ulm Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 1,74 m

1,74 m Beruf: Profisportlerin im Turnen, Trainerin

Profisportlerin im Turnen, Trainerin Freund: Roland Klein

Roland Klein Kinder : zwei

: zwei Instagram: magdalenabrzeska

Magdalena Brzeska ist im Finale von „Die Alm“ 2021

Magdalena Brzeska ist Teil der ProSieben Reality-Show „Die Alm - Promischweiß & Edelweiß“. Die Promis leben für die Show gemeinsam in einer Berghütte in Südtirol und werden dabei von Kameras begleitet. Magdalena und drei weitere Kandidatinnen schafften den Einzug ins Finale.

Die Turnerin verriet, wie sie das Leben auf der Alm meistert: „Mit wenig auszukommen, ist natürlich für einige schon erst mal ein riesiger Schockmoment. Ich habe das alles schon gesehen und erlebt: Ich bin in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und bin auch schon herumgekommen. Ich habe schon einige Reportagen gedreht“, erzählte Brzeska gegenüber „Promiflash“. Ob die Sportlerin Chancen hat zu gewinnen, stellt sich im Finale am Donnerstag, 29.07.2021, heraus.

Youtube „Die Alm“ 2021: Magdalena Brzeska

Wer ist außer Magdalena Brzeska sonst noch im Finale von „Die Alm“ 2021? Alles über die anderen Kandidaten erfahrt ihr in diesem Artikel:

Magdalena Brzeska: Karriere, Olympia und Erfolge

Magdalena Brzeska wurde in der polnischen Stadt Gdynia geboren. Bereits im Alter von zwölf Jahren begann sie ihr Leistungstraining beim TSV Schmiden. Dort blieb sie sechs Jahre lang und holte sich zahlreiche Meistertitel und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Magdalena wurde insgesamt 26 Mal deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik. 1992 wäre die Profisportlerin für die Olympischen Spiele qualifiziert und konnte aber nicht teilnehmen, da sie damals noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Ihren größten Erfolg feierte sie bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta, als sie Platz 5 belegte. Zwei Jahre später verkündete sie in der ZDF-Sendung „Das aktuelle Sportstudio“ ihr Karriereende. 2006 gründete die Ex-Profi-Turnerin als Teil ihres Heimatvereins TSV Schmiden die „Talentschule Magdalena Brzeska“. Zudem ist sie seit 2013 Cheftrainerin für Kinder und Jugendliche beim TSG Söflingen.

Magdalena Brzeska: Von „Playboy“ bis „Let’s Dance“

Brzeska genoss es in der Öffentlichkeit zu stehen und zeigte sich nach dem Ende ihrer Sportkarriere häufig in zahlreichen TV-Shows. 2006 konnte Magdalena in dem ZDF-Format „Das große Prominenten-Turnen“ mit Johannes B. Kerner erneut zeigen, was sie sportlich kann und trainierte dort alle Promis. 2011 ließ sich die ehemalige Sportgymnastin dann für den „Playboy“ ablichten. Besonders erfolgreich verlief ihre Teilnahme in der fünften Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“, bei der Brzeska gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Erich Klann als Siegerin hervorging. 2018 nahm die ehemalige Turnerin gemeinsam mit anderen Sportlern wie Handballer Pascal Hens an der Vox-Show „Ewige Helden“ teil.

Magdalena Brzeska: Ex-Partner und Kinder

2001 war Brzeska mit dem Fußballer Peter Peschel verheiratet, die Ehe hielt jedoch nur ein Jahr lang. Die beiden haben zwei Töchter: Caprice und Noemi. Noemi Peschel ist in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und ist ebenfalls Profisportlerin. Seit 2019 gehört sie der Nationalmannschaft in Rhythmischer Sportgymnastik an.

In zweiter Ehe war Brzeska von 2009 bis 2012 mit dem Immobilienmakler Sebastian Sabolocka verheiratet.

Magdalena Brzeska mit Freund Roland Klein liiert

Seit 2018 ist Roland Klein der Partner an Magdalenas Seite. Die beiden lernten sich durch „Let’s Dance“ kennen: „Wir sind uns bei der Aftershow-Party der ‚Let’s Dance’-Finalshow von einer gemeinsamen Bekannten vorgestellt worden“, erzählte Brzeska der „Gala“ gegenüber. Auch ihr Freund Roland schwebt seither auf Wolke 7: „Ich kann mir auch alles vorstellen, sonst wäre ich ja nicht in einer Beziehung. Von daher schauen wir mal, was passiert. Aktuell sind wir sehr glücklich“, so Roland Klein zur „Gala“. Magdalena Brzeskas Freund hat ihr nach bislang zwei gescheiterten Ehen erneut den Glauben an die wahre Liebe geschenkt.