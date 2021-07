Die zweite Folge von „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ auf ProSieben ist vorbei. In Folge drei sollen neue Kandidaten auf „Die Alm“ kommen, da drei Promis vorzeitig die Almhütte verließen. Benedetto Paterno kam schon neu dazu und für Donnerstag den 08.07.2021 stehen schon zwei Nachrücker parat. Einer von ihnen ist Eddy Kante – Ex-Bodyguard und Vertrauter von Udo Lindenberg.

Doch wie tickt der Bodyguard wirklich? Was ist über ihn bekannt? Alter, Instagram, Größe – wir stellen euch den neuen Kandidaten im Porträt vor.

Eddy Kante Steckbrief: Freundin, Größe, Alter, Wohnort

Name: Eddy Kante

Eddy Kante Bürgerlicher Name: Frank Uwe Axel Schröder

Frank Uwe Axel Schröder Beruf: Bodyguard, Schauspieler

Bodyguard, Schauspieler Geburtstag: 08.10.1959

08.10.1959 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Hagen

Hagen Wohnort: Hamburg

Hamburg Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 188 cm

188 cm Gewicht: 90 kg

90 kg Freundin: Gabriele Janzen

Gabriele Janzen Instagram: eddy.kante

Eddy Kante ist neuer Kandidat bei „Die Alm“ 2021

Eddy Kannte besteigt am 08. Juli 2021 den Berg von ProSieben. Ganze 17 Jahre nach der Premiere und zehn Jahre nach der zweiten Auflage kehrt „Die Alm“ wieder zurück. Das Prinzip der TV-Show ist es, ein Dutzend Promi-Kandidaten 100 Jahre zurück in die Zeit reisen zu lassen. Sie leben abgeschnitten von der Außenwelt in einer Berghütte in Südtirol ohne Luxus und Strom. Isoliert und eingesperrt zu sein seien aber für Nachrücker Eddy nichts Neues, denn Kante musste schon mehr als einmal Gefängnisluft schnuppern.

Aufgrund der Veröffentlichung seines Buchs gab es einen Bruch mit Udo Lindenberg. Seitdem gehört Eddy zur Olivia-Jones-Familie in Hamburg und gibt seit 2015 auch regelmäßige Kieztouren. Jetzt zieht er für „Die Alm“ vom Kiez St. Pauli nach Südtirol.

Eddy Kante Buch: „In meinem Herzen kocht das Blut – Ein Leben auf der Kante“

Eddy Kante verfasste eine Autobiographie über sein Leben mit Rund 300 Seiten. Das Buch trägt den Titel „In meinem Herzen kocht das Blut – Ein Leben auf der Kante“. Er erzählt von einem Leben, in der Gewalt und Kriminalität lange Zeit eine große Rolle spielten. Nach eigenen Erzählungen wurde er als Kind von seinem Stiefvater geschlagen und im Keller eingesperrt. Als junger Erwachsener flüchtete er nach den traumatischen Erfahrungen zu seiner Tante. Doch dann wurde er auch selbst gewalttätig.

In dem Rockerclub Freeway Riders fand er ein Zuhause. Das Rotlichtmilieu wurde zu seiner Einnahmequelle. Er kassierte Schutzgeld, knackte Spielautomaten auf, handelte mit Drogen und ließ Prostituierte für sich arbeiten. Trotz angeblichen Empfehlungen einiges unter den Teppich zu kehren, verschönerte Kante nichts in seinem Buch. Er wolle sich mit den dunklen Momenten in seinem Leben nicht brüsten, jedoch dazu stehen und Verantwortung für seine Vergangenheit übernehmen.

Udo Lindenberg schmeißt Eddy Kante raus

Der Kult-Bodyguard Eddy Kante verdankt seinen Nachnamen Panikrocker Udo Lindenberg. Eddy lernte Udo während seines Wehrdienstes in Hamburg bei einer Autogrammstunde kennen. Zehn Jahre begleitete er ihn als Bodyguard und Vertrauter. Die vermeintlich treue und innige Freundschaft der beiden nahm nach der Veröffentlichung von Eddy´s Autobiographie ein jähes Ende. Udo Lindenberg wolle seitdem nichts mehr von seinem Ex-Bodyguard wissen.

Lindenberg habe angeblich erst durch das Buch-Manuskript erfahren wie brutal und kriminell die Vergangenheit seines damaligen Bodyguards wirklich war. Die Kritik von Lindenberg soll gewesen sein, dass das Buch von Kante der Firma schaden würde. So war die Trennung aus Image-Gründen unumgänglich. In einem Interview gegenüber der Bild sagte Kante über das Ende der Freundschaft zu Udo: „Der Bruch mit Udo ist eine große Wunde in meinem Herzen. Die wird auch nicht so schnell zuheilen, vielleicht nie heilen.“

Eddy Kante als Schauspieler

Eddy Kante zog es auch schon vor „Die Alm“ vor die Kamera. Immer wieder versuchte er sich als Schauspieler und wirkte in kleinen Rollen mit. Das sind die Filme, Serien und Shows in denen Eddy Kante zu sehen war:

„Jazzclub“

„Lord von Bambeck“

„Bella Block“

„Tatort“

„Die Geschichte eines Abends“

„SOKO Köln“

„Morden im Norden“

„K11 Kommissare im Einsatz“

„Großstadtrevier“

„Kein Sex ist auch keine Lösung“

„Die Alm“

Eddy Kante versuchte sich auch als Musiker

Im Jahr 2000 nahm Eddy Kante selbst das Mikrofon in die Hand. Zusammen mit Udo Lindenberg nahm er eine Coverversion des Heintje Klassikers „Mama“ auf.