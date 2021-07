Am Donnerstag, 29.07.2021, steht das große Finale von „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ auf ProSieben an. Unter den Finalistinnen ist auch Siria Campanozzi. Bekannt wurde die 21-Jährige erstmals durch ihre Teilnahme bei „Temptation Island“. Doch wer ist Siria eigentlich?

Herkunft, Wohnort, Alter, Freund, Krankheit und Co. – wir haben euch alle Infos zu ihrer Person in diesem Porträt zusammengefassst.

Siria Campanozzi: Alter, Wohnort, Herkunft, Instagram

Alle Infos zu Siria findet ihr in diesem Steckbrief:

Name: Siria Campanozzi

Siria Campanozzi Alter: 21

21 Geburtstag: 03.08.1999

03.08.1999 Geburtsort: Pforzheim

Pforzheim Wohnort: Pforzheim

Pforzheim Herkunft: Italienische Wurzeln

Italienische Wurzeln Sternzeichen: Löwe

Löwe Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Influencerin und Reality-TV-Star

Influencerin und Reality-TV-Star Freund: Davide Tolone

Davide Tolone Instagram: siriacampanozzi

Siria Campanozzi steht im Finale von „Die Alm“ 2021

Siria Campanozzi ist eine der prominenten Teilnehmerinnen, die sich auf das Hütten-Abenteuer „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ auf ProSieben eingelassen haben und kämpft noch um den Titel „Almkönigin“. Ihre Chancen stehen nicht schlecht, denn sie ist im Finale der Staffel. Probleme haben ihr im Laufe der Folgen öfter die Streitereien mit Konkurrent Benedetto Paterno gemacht. Der ist allerdings raus. Ob sie sich jetzt den Titel holt?

Siria Campanozzi und Freund Davide Tolone

Gemeinsam mit ihrem Freund Davide Tolone nahm Siria Campanozzi 2020 an „Temptation Island“ teil. In der Show stellten die beiden ihre Liebe auf die Probe. Bereits vor Ende der Sendung hat Siria sich entschlossen, die Beziehung zu beenden. Dann kamen sie aber wieder zusammen. Nach einer erneuten Trennung gab sie ihm die dritte Chance. Anfang 2021 war das Paar gemeinsam bei der „Couple Challenge“ auf TVNow zu sehen. Aktuell halten sie sich gemeinsam in Griechenland auf und genießen die Zweisamkeit unter der Sonne.

Siria Campanozzi spricht über Krankheit

Im Dezember 2020 gab die Influencerin bekannt, dass sie an dem sogenannten Gendefekt Li-Fraumei-Syndrom leidet. Diese Krankheit fördert jegliche Art von Tumoren, wodurch eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie Krebs bekommt. Ihr Vater sei im Alter von 38 Jahren an dieser Krankheit gestorben, erzählt Siria auf Instagram. All das halte sie jedoch nicht davon ab, sich am Leben zu freuen. Die 21-Jährige strahle dennoch gerne.