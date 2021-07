Am 29.07.2021 läuft das Finale der ProSieben-Show „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Mit dabei ist Kandidatin Vivian Schmitt. Aufgrund ihres Berufes ist die Pornodarstellerin es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Trotzdem sah sie ihre Teilnahme bei „Die Alm“ 2021 als neues Abenteuer: „Die Alm ist jetzt eine ganz große Herausforderung, bei der ich neue Erfahrungen sammele“, erklärte sie gegenüber ProSieben.

Doch wer ist Vivian Schmitt abseits der Kamera? Alter, Partner, Herkunft, Instagram – wir stellen euch die Erotikqueen im Porträt vor.

Vivian Schmitt: Alter, Partner, Beruf, Herkunft, Herkunft

Name: Vivian Schmitt

Echter Name: unbekannt

Beruf: Erotikdarstellerin

Geburtstag: 31.03.1978

Alter: 43 Jahre

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Bydgoszcz, Polen

Partner: unbekannt

Kinder: unbekannt

Instagram: vivianschmittofficial

Vivan Schmitt wurde durch Pornos bekannt

Vivian Schmitt wurde 1978 in Polen geboren und ist in Berlin aufgewachsen. Erst arbeitete sie in der Pflege, bis sie sich entschied, einen anderen Karriereweg einzuschlagen. Im Jahr 2000 begann sie ihre Karriere in der Pornobranche als Anna B. Von 2003 bis 2013 stand sie bei der Produktionsgesellschaft Videorama unter Vertrag. Dort wurde sie unter dem Namen Vivian Schmitt zur Hauptdarstellerin in Pornofilmen. Und dies mit Erfolg: Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So erhielt sie beispielsweise im Jahr 2004 den Titel „beste Nachwuchsdarstellerin“ auf der Venus-Messe in Berlin. Daraufhin wurde sie 2005 und 2006 bei den „Eroticline Awards“ als beste Darstellerin in Deutschland ausgezeichnet und erhielt 2007 den „Eroticline Award“ für ihren Einsatz für die Pornoindustrie.

Doch Vivian Schmitt performt nicht nur vor Film-Kameras. Sie war bereits auch als Model auf den Titelseiten und in den Fotostrecken verschiedener Magazine wie „Coupe“, „Praline“ und „Maxim“ zu sehen. Außerdem spielte sie 2008 im Musikvideo zu „Zeig mir Deine Karre“ von Rapper Doa21 mit.

Youtube „Die Alm“ 2021: Vivian Schmitt

Vivian Schmitt: Mann oder Freund?

Aktuell ist nicht bekannt, ob Vivian Schmitt in einer Beziehung ist. In einem Interview mit der „Bild“ sprach sie im Jahr 2012 noch davon, dass sie frisch verliebt sei. „Meine letzte Partnerschaft hielt acht Jahre. Die davor fünf. Ich bin eine treue Seele, wenn ich einen Mann liebe“, erklärte sie damals. Ob sie heute immer noch mit ihrem Partner von damals zusammen ist, hält sie momentan aus der Öffentlichkeit heraus.

„Die Alm“ 2021 Finale: Wer wird „Almkönigin“?

Wenn am 29.07.2021 das Finale von „Die Alm“ auf ProSieben läuft, ist nur eines sicher: In Staffel 3 wird es eine „Almkönigin“ geben. Drei Frauen und eine Dragqueen sind die Finalistinnen. Wer noch auf das Preisgeld und den Sieg hoffen darf, seht ihr hier: