In der zehnten Staffel von „Die Bachelorette" wurde die zweite Halbzeit angepfiffen: Am Mittwoch, 09.08.2023, lief die fünfte Folge auf RTL. Darin erlebte Jennifer Saro nicht nur einen Einzeldate-Hattrick, sondern auch den ersten richtigen Kuss. Doch der war ganz anders, als die Single-Lady es sich erhofft hatte. Und dann platzte ihr auch noch der Kragen, weil manche Männer offensichtlich ein Problem mit ihren freizügigen Outfits hatten... Wem sie die Rote Karte gezeigt und wer sich selbst ins Abseits geschossen hat, verraten wir euch hier im Rückblick auf Folge 5.

Training für Fynn, Regeneration für Jesaia – und ein enttäuschender Kuss

Elf Kandidaten sind zu Beginn der Folge noch im Spiel um Jennifers Herz. Doch nur drei von ihnen dürfen sich auf ein Einzeldate freuen. Als Erstes geht es für Fynn und Jennifer zum Acroyoga, wo vor allem der 25-jährige Lüneburger gehörig ins Schwitzen kommt. Beim anschließenden Gespräch wirkt es wieder, als ob sie nicht zwei, sondern 20 Jahre Altersunterschied hätten. A-Jugend trifft auf AH sozusagen.

Dann wird Jesaia eingewechselt und darf sich über ein Spa-Date freuen. Nach Massagen und einem Peeling liegen sie zusammen in der Badewanne. Ganz klar ein eingespieltes Team würde man meinen – bis es auf der Sonneninsel zum ersten richtigen Kuss der beiden (und der Staffel) kommt. Der ist allerdings kein Volltreffer. Kaum haben sie sich voneinander gelöst, ist Jennifer anzumerken, dass etwas nicht stimmt. Während Jesaia später von „einem kleinen Kribbeln im Bauch" spricht, hat sie das ganz anders empfunden: „Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht das gefühlt habe bei dem Kuss, was ich fühlen wollte", gesteht die 27-Jährige. Deswegen sei es auch gefährlich, wenn man sich Dinge so genau vorstelle. Rutscht Jesaia jetzt von der Position des Top-Stürmers auf die Ersatzbank? Das nicht, denn Jennifer hat noch Hoffnung: „Vielleicht wird es besser, wenn wir vertrauter sind..."

Jennifers Bälle bringen Oguzhan ins Schwitzen

Bei Date Nummer drei geht Jennifer mit Oguzhan in die Verlängerung. Das gemeinsame Kochen bringt den Hamburger ins Schwitzen – erst wegen Jennifers Ausschnitt, dann wegen der Chilis im Essen. Als er wissen will, wie die „Bachelorette" bisher über ihn denkt, wird wieder deutlich, dass die beiden nie im selben Team spielen werden. Oguzhan befürchtet, dass Jennifer ihn als „klischeehaften Südländer" sieht, was sie auch teilweise bestätigt. Er will sie davon überzeugen, dass er ein „mega entspannter Typ" ist. Den Kommentar zu ihrem Dekolleté hätte er sich dann nur besser gespart: „Wenn du dich so anziehen möchtest, würde ich sagen, ok, Ausschnitt ist ein bisschen zu doll, aber wenn du meinst..." Jennifers Reaktion ist kurz, aber deutlich: „Das will ich aber auch meinen!" Sie zweifelt daran, ob Oguzhan mit einer selbstbewussten Frau wie ihr zurechtkommen würde. Der 27-Jährige ist nach dem Date auch nicht sicher, ob er sich jetzt selbst ins Aus geschossen hat...

Männer bekommen Anpfiff: „Meine Röcke sind so kurz, wie ICH möchte!“

Beim Gruppendate mit Kaan, André, Alex, David, Markus und Adrian in einem Freizeitpark kommt es direkt wieder zu einem üblen Foul in Sachen Outfit-Kritik: „Ziehst du dich oft so freizügig an?" Kaan meint es eigentlich gut und will ihr beweisen, wie locker er ist. Doch mit seiner Fachsimpelei über die richtige Rocklänge und der Frage schießt er sich quasi direkt ins Abseits. Jennifer platzt er Kragen und sie macht den Männern eine knallharte Ansage: „So und für alle als Info: Meine Röcke sind so kurz, wie ICH möchte! Und mein Ausschnitt ist so tief, wie ICH möchte. Ich möchte nie wieder was darüber hören!"

Nachdem Kaan sie auf ihre freizügigen Outfits anspricht, platzt Jennifer der Kragen.

Spielabbruch? Adrian überkommen starke Selbstzweifel

Wie bereits in der Vorwoche sorgt Adrian auch in Folge 5 für reichlich Aufregung. Nachdem seine Kuss-Schwalbe aus der Welt geschafft ist, darf er nach dem Gruppendate noch für ein Einzeldate bei Jennifer bleiben. Die beiden kommen sich wieder näher, aber ein Kuss bleibt aus. Das soll beim nächsten Treffen passieren, beschließen sie. Doch in der Nacht der Rosen wird Adrian alles zu viel. „Das Problem bei mir ist, wenn es gut läuft... Ich will es einfach nicht wahrhaben", erklärt er seine Selbstzweifel. Der Druck, den Elfmeter jetzt zu versenken, macht ihm zu schaffen. Im Gespräch mit Jennifer redet er sich dann um Kopf und Kragen und verwirrt damit nicht nur die „Bachelorette". Es geht um eventuelle Enttäuschung und dass er jemanden brauche, der ihn an die Hand nehme. Doch damit nicht genug: „Wenn es nach mir gehen würde, ich würde jetzt anfangen zu heulen und sagen, scheiß drauf, ich fahre nach Hause. Einfach aus Prinzip, denn so läuft mein Leben immer. Ich bin nicht der richtige Typ für dich." Jennifer versteht das Spiel nicht mehr, doch Adrian ist in seinem Selbstmitleid gefangen und bricht später sogar in Tränen aus. Im Interview sieht er immer noch Rot: „Sie hat alles verdient, außer mich."

