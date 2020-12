In Deutschland wird es angesichts der immer noch sehr hohen Corona-Zahlen wahrscheinlich zu einem zweiten harten Lockdown kommen.

Am Sonntag, 13.12., findet der nächste Corona-Gipfel statt.

Was bedeutet diese Entwicklung jetzt für die Weihnachtsfeiertage?

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Sonntag, 13.12.2020, in einer Die Corona-Lage in Deutschland ist dramatisch. Die Infektionszahlen steigen und steigen. Aus diesem Grund treffen sich Bundeskanzlerinund die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Sonntag, 13.12.2020, in einer Video-Schalte zum erneuten Corona-Gipfel. Eines der wichtigsten Themen: In welcher Form können die Weihnachtsfeiertage über die Bühne? gehen Berlin und Niedersachsen haben die Ende November vereinbarten Sonderregeln für Weihnachten und Silvester bereits gestrichen, auch Thüringen will auf die Bremse treten. Finden Bund und Länder einen gemeinsamen Weg?

Darf man innerhalb Deutschlands reisen?

Reisen innerhalb Deutschlands sind „Stand jetzt“ grundsätzlich nicht verboten. Die Bundesregierung ruft Bürgerinnen und Bürger allerdings auf, nicht zwingend erforderliche Reisen zu vermeiden. Das gelte insbesondere für touristische Reisen unter anderem auch Skiurlaub.

Wer innerhalb Deutschlands dennoch reisen möchte, muss die Corona-Regeln des jeweiligen Bundeslandes beachten.

Corona Reisen zu Weihnachten: Diese Bundesländer erlauben Hotelübernachtungen

Hotelübernachtungen zu touristischen Zwecken sind derzeit bis zum 10. Januar nicht gestattet. Einige Länder haben allerdings Ausnahmen für Familienbesuche an zu touristischen Zwecken sind derzeit bis zum 10. Januar nicht gestattet. Einige Länder haben allerdings Ausnahmen für Familienbesuche an Weihnachten ermöglicht. Kanzlerin Merkel kritisierte das. Folgende Länder erlauben Hotelübernachtungen zu Weihnachten:

Berlin

Hessen

Hamburg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

Sachsen

Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Marschroute der genannten Länder über den Corona-Gipfel am Sonntag, 13.12., Bestand hat.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Freitag die Sonderregeln für Weihnachten bereits infrage gestellt. Er könne sich etwa vorstellen, dass die Länder-Regierungschefs den Zeitraum der Lockerungen wegen der stark steigenden Infektionen noch einmal verkürzen, sagte Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Wenn man etwas ändere, „sollten wir das auch wieder gemeinsam tun“, betonte der Grünen-Politiker.

Darf ich in ein anderes Bundesland reisen?

Aktuell ja. Doch dabei sind die Corona-Regeln der jeweiligen Länder zu beachten. Reist man beispielsweise in einen Corona-Hotspot, können dort Ausgangsbeschränkungen und andere härtere Regeln gelten.

Darf ich nach Bayern reisen?

Auch in den Freistaat darf man reisen. Allerdings gelten auch hier Beschränkungen. In Regionen mit einer Inzidenz über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Ob Übernachtungen im Hotel an Weihnachten möglich sein werden, ist noch unklar. Ministerpräsident Markus Söder votiert allerdings für einen scharfen Lockdown.

Reisen Weihnachten 2020 Corona: So kommt man in Deutschland zur Familie

Trotz der hohen Corona-Zahlen wollen viele Menschen an Weihnachten zu ihren Familien fahren. Wer kein Auto hat oder sich keines mieten möchte, muss auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Das planen Bahn und Co. zu den Feiertagen:

Deutsche Bahn: Die Bahn setzt zusätzlich 100 Sonderzüge an den Tagen rund um Weihnachten ein. Zudem werden durch ein neues Reservierungssystem Plätze freigehalten.

Flixbus: Der Fernbusanbieter Flixbus nimmt sein Geschäft zum 17. Dezember wieder auf. Über die Feiertage sollen bis zu 150 Zielorte angefahren werden.

Flugzeug: Auch Reisen mit dem Flugzeug sind möglich. Hier gelten ebenfalls Abstands- und Hygieneregeln.

Corona Reisen an Weihnachten: Drosten gegen Besuche bei entfernt wohnenden Familienmitgliedern

Schnelltests nur eine Momentaufnahme seien: „Wenn man solche Antigen-Tests benutzen will für Familienbesuche, dann muss man im Prinzip sich jeden Morgen testen damit.“ Seit einiger Zeit rät Drosten dazu, sich vor Besuchen, etwa bei den Großeltern, vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Familien, die weit voneinander entfernt lebten, sollten sich dem Berliner Virologen Christian Drosten zufolge in diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt über die Feiertage besuchen. Er bekräftigte außerdem, dassnur eine Momentaufnahme seien: „Wenn man solche Antigen-Tests benutzen will für Familienbesuche, dann muss man im Prinzip sich jeden Morgen testen damit.“ Seit einiger Zeit rät Drosten dazu, sich vor Besuchen, etwa bei den Großeltern, vorsorglich inzu begeben.

Spahn rät ebenfalls von Reisen über Weihnachten ab

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zum Verzicht auf innerdeutsche Reisen zu Weihnachten aufgerufen. „Den Ort der Familienfeier in das Bundesland mit den großzügigsten Regeln zu legen, fände ich nicht richtig. Denn auch innerhalb der Familien kann Covid-19 ganz schnell gefährlich werden“, sagte Spahn der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwochsausgabe).

„Ich werde Weihnachten zum ersten Mal, seitdem ich denken kann, nicht mit Eltern und Geschwistern gleichzeitig zusammenkommen“, fügte der Minister hinzu. „Das ist sehr schade. Aber es hilft, das Virus in Schach zu halten.“