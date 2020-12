Feiertage zu verreisen. Neben der Fernbusanbieter Flixbus nun eine weitere Möglichkeit im Öffentlichen Verkehr. Zu Weihnachten gelten Ausnahmen von den Corona-Regeln. Deshalb planen auch in diesem Jahr zahlreiche Menschen über diezu verreisen. Neben der Deutschen Bahn gibt es mit demnun eine weitere Möglichkeit im

Corona Weihnachten Reisen: Flixbus bietet ab 17. Dezember wieder Busse an

Einen Monat nach dem coronabedingten Aussetzen seines Angebots in Deutschland hat der Fernbusanbieter Flixbus eine Wiederaufnahme seines Geschäfts angekündigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sollen ab dem 17. Dezember wieder Verbindungen in ganz Deutschland bedient werden. Diese Städte werden angefahren:

Berlin,

München,

Hamburg

Zahlreiche kleine Städte und auch der ländliche Raum

Auch Ulm wird angefahren.

Insgesamt werden 150 Ziele angefahren.

Flixbus hatte zum 3. November sein Geschäft in Deutschland sowie in Das Angebot ist zunächst bis zum 11. Januar befristet.hatte zum 3. November sein Geschäft in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Damit hatte das Unternehmen auf den Teil-Lockdown in Deutschland reagiert.

Diese Maßnahmen gegen eine Ansteckung im Bus ergreift Flixbus

Flixbus versicherte zur Wiederaufnahme des Angebots, dass durch moderne Belüftungstechnik der kompletten Flotte sowie durch das Öffnen der Türen bei Ein- und Ausstieg regelmäßige Frischluftzufuhr und Luftzirkulation gewährleistet sei. Zudem ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht.