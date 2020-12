In Deutschland ist eine Diskussion um eine Verschärfung der Corona-Regeln bis hin zu einem neuen Lockdown entbrannt, der auch an den Feiertagen und Silvester gelten soll. Mehrere Ministerpräsidenten, darunter Baden-Württembergs grüner Landeschef Winfried Kretschmann und auch Bayerns Markus Söder sprechen sich für eine VErschärfung bis hin zum Lockdown wie im Frühjahr aus.

Jetzt bekommen die Politiker auch Unterstützung aus der Wissenschaft. Zur Eindämmung der Corona-Krise in Deutschland hat sich am Dienstagabend derfür eine rasche Verschärfung derausgesprochen. „Es ist schon so, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen“, sagte derimvom Dienstag bei NDR-Info.