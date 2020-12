Die Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland steigt und hat am Mittwoch erneut einen Rekordwert erreicht.

Der Virologe Christian Drosten empfiehlt einen Lockdown an Weihnachten und Silvester - und er rät, dass entfernte Familien einander nicht besuchen sollten.

Auch in mehreren Bundesländern wird erwogen, die Lockerungen an Weihnachten und Silvester zurückzunehmen.

Immer mehr Landeschefs sprechen von einem harten Lockdown und einem neuen Corona-Gipfel, um die Regeln noch einmal zu verschärfen..

Weihnachten feiern in Deutschland? Für viele Menschen in der Bundesrepublik ist das dieser Tage eine der bedeutendsten Fragen: Kann ich mit meiner Familie zusammen feiern? Und mit wie vielen Personen? Die beim letzten Wie können wir? Für viele Menschen in der Bundesrepublik ist das dieser Tage eine der bedeutendsten Fragen: Kann ich mit meinerzusammen feiern? Und? Die beim letzten Corona-Gipfel beschlossenen Lockerungen rund um die Feiertage stehen aktuell zur Diskussion - in manchen Ländern wie Sachsen sind sie sogar schon gekippt.

In der Corona-Krise in Deutschland deutet immer mehr auf einen harten Lockdown hin - auch hinsichtlich des Reisens zu den Feiertagen wie Weihnachten und Silvester. Jetzt rät auch Gesundheitsministe Jens Spahn zu einer weiteren - derzeit noch freiwilligen - Maßnahme, die das Feiern an Weihnachten betrifft und das die Lockerungen zu den Festtagen erheblich einschränken würde: Der CDU-Bundesgesundheitsminister hat zum Verzicht auf innerdeutsche Reisen zu Weihnachten aufgerufen. Von einem Verbot ist noch nicht die Rede.

Spahn zu Reisen: Corona-Gefahr durch Weihnachten in der Familie

Spahn sagte dazu: „Den Ort der Familienfeier in das Bundesland mit den großzügigsten Regeln zu legen, fände ich nicht richtig. Denn auch innerhalb der Familien kann Covid-19 ganz schnell gefährlich werden", sagte Spahn der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Spahn verzichtet selbst auf Feier mit Familie