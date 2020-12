Die CDU-geführten Bundesländer sprechen sich für ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag, 13. Dezember, aus. Das will der Nachrichtensender ntv aus Länderkreisen erfahren haben. Thema sollen mögliche Verschärfungen der Corona-Regeln bis hin zu einem harten Lockdown sein, heißt es.

Baden-Württemberg soll sich mit der Forderung den CDU-geführten Ländern angeschlossen haben, die traditionell als „B-Länder“ bezeichnet werden. Zu den A-Ländern gehören hingegen die SPD-regierten Länder und Thüringen. Diese sollen dem möglichen Termin am 13. Dezember noch nicht zugestimmt haben, berichtet n-tv. Allerdings hatte Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Vorfeld bereits signalisiert, dass man sich einem Gipfel vor Weihnachten nicht verschließen werde.

, so die Schlagzeile von „Bild Online“. Auch NRW-Ministerpräsident Laschet soll sich indes bereits für einen Lockdown zum Jahreswechsel ausgesprochen haben, während der Handelsverband HDE eine Verlegung der möglichenauf die zweite Januarwoche fordert. Im Papier der Leopoldina ist unterdessen viel vomdie Rede. Dort hatte der Lockdown jedoch nicht wenige Tagegedauert, sondern satte sechs Wochen. Für einen Lockdown in Deutschland wurde noch kein genauerpublik. Mögliche Themen beim Gipfel mit Angela Merkel sind auch eine nationalesowie ein besserer Schutz von Risikogruppen als Lockdown-Alternative. Zudem will die Gesundheitsbehörde FDA in den USA kurzfristig über eine Notzulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer entscheiden. Die EU könnte möglicherweise schnell folgen.