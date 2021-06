deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute am Mittwoch, den 23.06.2021 ihr letztes Vorrundenspiel bei der ngarn. Angesichts der ausgeglichenen Ausgangslage vor dem finalen Spieltag in Gruppe F, können mehrere verschiedene Szenarien und Tabellenkonstellationen eintreten. Erreicht Deutschland beispielsweise das Achtelfinale als Tabellenerster, winkt der vermeintlich leichteste Gegner. Das DFB-Team könnte es allerdings auch mit den Nationalmannschaften von England oder Belgien zu tun bekommen. Diebestreitet heute am Mittwoch, den 23.06.2021 ihr letztes Vorrundenspiel bei der EM 2021 gegen U. Angesichts der ausgeglichenen Ausgangslage vor dem finalen Spieltag in Gruppe F, können mehrere verschiedene Szenarien und Tabellenkonstellationen eintreten. Erreichtbeispielsweise das Achtelfinale als Tabellenerster, winkt der vermeintlich leichteste Gegner. Das DFB-Team könnte es allerdings auch mit den Nationalmannschaften von England oder Belgien zu tun bekommen.

Wer sind die möglichen Gegner von Deutschland im Achtelfinale der EM 2021?

Alle Infos dazu bekommt ihr hier.

Deutschland im Achtelfinale der EM 2021: Das sind die möglichen Gegner

Die Frage nach den möglichen Achtelfinal-Gegnern von Deutschland, ist seit der EM-Aufstockung auf 24 Mannschaften viel komplizierter als früher. Da sich nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die vier besten Gruppendritten fürs Achtelfinale qualifizieren, hängen die Paarungen in der ersten K.o.-Runde auch davon ab, aus welchen Gruppen diese vier Teams kommen.

Die möglichen Achtelfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Überblick.

Deutschland zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein

Nachdem die Entscheidungen in den Gruppen A, B und C bereits gefallen sind, wird das Feld der der möglichen Gegner immer kleiner. So sind es aktuell noch fünf mögliche Teams, auf die die deutsche Nationalmannschaft in der ersten K.o.-Runde treffen könnte.

Bei einem Sieg gegen Ungarn und einer Niederlage/Unentschieden Frankreichs im Parallelspiel gegen Portugal, ist Deutschland als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. In diesem Fall wären dann die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Montag die Schweiz oder die Ukraine.

Mögliche Achtelfinal-Gegner als Gruppenerster: Schweiz, Ukraine

Deutschland zieht als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein

Sollte es für die deutsche Auswahl nur zum zweiten Platz in Gruppe F reichen, würde der Sieger der Gruppe D warten. Hier spielten England und Tschechien den Platz am letzten Spieltag im direkten Duell aus. Da England dieses Spiel mit 0:1 gewinnen konnte, würde das Duell am kommenden Dienstag in London England gegen Deutschland lauten.

Achtelfinal-Gegner als Gruppenzweiter: England

Deutschland zieht als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein

Als einer der vier besten Gruppendritten müsste man sich am Sonntag entweder in Sevilla mit Belgien oder in Budapest mit den Niederlanden messen.

Mögliche Achtelfinal-Gegner als Gruppendritter: Belgien, Niederlande

Deutschland gegen Ungarn Übertragung: So seht ihr das Spiel live im Free-TV und Stream

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: