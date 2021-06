Den Burj Khalifa erklimmen, die Strände rund um die Stadt erkunden, spaßige Tage in den zahlreichen Wasserparks verbringen oder die künstliche Insel „Palm Jumeirah“ entdecken: Dubai hat für Touristen einiges zu bieten. Seit Jahren erfreut sich das Emirat steigender Beliebtheit. Doch ist eine Reise in Corona-Zeiten möglich? Wie sind die aktuellen Einreisebestimmungen? Alle Informationen gibt es hier im Überblick.

Grundsätzlich sind ausländische Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten willkommen – Urlaub ist also möglich. Touristen, die nach Dubai einreisen möchten, müssen beim Check-in einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. Das Zertifiktat muss ausgedruckt auf Englisch oder Arabisch vorliegen und einen gültigen QR-Code enthalten. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Außerdem müssen Touristen eine Auslandskrankenversicherung haben.

Weitere Tests nach der Ankunft sind nicht nötig. Allerdings wird bei allen ankommenden Fluggästen die Temperatur gemessen. Wer Symptome zeigt, muss sich einem zweiten Test am Flughafen unterziehen. Zudem sind Urlaub dazu angehalten, sich die App „COVID-19-DXB-App“ herunterzuladen.

Die Corona-Zahlen in Dubai, Abu Dhabi und Co. sind reltativ hoch. Das sind die aktuellen Werte der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 28.06.2021):

Trotz der relativ hohen Inzidenz haben viele Einrichtungen und Institutionen in Dubai geöffnet. Das müssen Touristen bei ihrem Urlaub in Dubai beachten:

Wer mehrere Stopps auf seiner Reisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten plant, muss einige Regeln beachten. Denn dervom Emirat Dubai in das Emirat Abu Dhabi ist derzeit eingeschränkt. Reisende müssen einennachweisen können, der in den VAE gemacht wurde. Dieser darf nicht älter alssein. Zudem müssen sich die Urlauber zusätzlichnach der Einreise nach Abu Dhabi erneut testen lassen (PCR-Test). Alle Tests müssen in einer App nachgewiesen werden. Ohne die PCR-Tests besteht eine zehntägige