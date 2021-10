Seit Anfang Oktober gelten in Bayern neue Corona-Regeln

Mit der Einführung der neuen Corona-Verordnung wurden in Bayern einige Regeln im Umgang mit dem Corona-Virus angepasst. Nach wie vor gilt die 3G-Regelung mit der Option zu 3G-plus oder 2G, die sich nach den Warnstufen bayerischen Krankenhaus-Ampel richtet. Gleichzeitig gab es Lockerungen in vielen Bereichen. So darf beispielsweise wieder in Clubs gefeiert werden, Kunden dürfen ohne FFP2-Maske zum Einkaufen und es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr für Treffen mit Freunden und Bekannten. Auch der Präsenzunterricht an Schulen wurde wieder aufgenommen und für den Winter wurde die Durchführung der Weihnachtsmärkte in Bayern ohne 3G, Maskenpflicht oder Alkoholverbote angekündigt. Alle Infos zur Bedeutung der neuen Regeln im Überblick.

Krankenhaus-Ampel: Bei Rot werden die Corona-Regeln verschärft

Aktuell richten sich die Corona-Beschränkungen in Bayern nicht mehr ausschließlich nach der 7-Tage-Inzidenz. Auch die Belastung des Gesundheits- und Krankenhaussystems (Hospitalisierungsinzidenz) spielt eine entscheidende Rolle. Ab einer Inzidenz von über 35 gilt die 3G-Regel in geschlossenen Räumen. Ansonsten ist der Indikator für die Corona-Regeln nun die Krankenhausampel. In Bayern steht diese momentan (Stand 18.10.21) auf der niedrigsten Warnstufe – also auf Grün. Auf Rot schaltet die Ampel, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern liegen – dann sollen die Maßnahmen weiter verschärft werden. Wie genau, ist offen.

3G, 3G-plus und 2G: Die Bedeutung der Corona-Regeln

Ein wichtiges Element der Corona-Regelungen in Bayern ist die 3G-Regel. Diese besagt, dass viele Innenräume nur noch von vollständig Geimpften, negativ Getesteten oder Genesenen betreten werden dürfen. Als genesen gilt, wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens einem halben Jahr positiv auf das Coronavirus getestet wurde und das nachweisen kann. Als geimpft gilt, bei wem seit der abschließenden Impfung mehr als 14 Tage vergangen sind. Die Impfung muss durch ein digitales Impfzertifikat oder einen Impfpass aus Papier nachgewiesen werden.

Wenn 3G vorgeschrieben ist, können die Veranstalter oder Inhaber die 3G-Regel freiwillig erweitern. Wird die 3G-Regel zur 3G-plus-Regel, gilt nur noch ein negativer PCR-Test, kein Schnelltest. Wird 2G angewandt, wird nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt. Sowohl 3G-plus, als auch 2G bedeuten für die jeweilige Einrichtung Erleichterungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen: Die Maskenpflicht und Personenobergrenze fallen, es muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden und es darf auch bei Großveranstaltungen Alkohol verkauft werden. Gilt 3G, 3G plus oder 2G, müssen sich auch Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die jeweilige Regel halten.

Gastronomie, Sport, Veranstaltungen: Wo gilt die 3G-Regel in Bayern?

Die 3G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35 in geschlossenen Räumen – beispielsweise bei größeren Veranstaltungen oder in der Gastronomie. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Als aktueller negativer Testnachweis anerkannt werden ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test, ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder manchmal auch ein unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest, wenn er von der Einrichtung angeboten wird.

Die 3G-Regel gilt unter anderem:

in öffentlichen und privaten Einrichtungen,

bei Veranstaltungen,

in Krankenhäusern,

in Sportstätten wie Fitnessstudios,

in Theatern, Kinos und Museen,

in der Gastronomie und Beherbergung,

in Hochschulen, Bibliotheken und Archiven,

in Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffen, Spielbanken, touristischen Reisebussen

bei körpernahen Dienstleistungen.

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Kinder, die noch nicht eingeschult sind, allgemein Kinder bis zum 6. Geburtstag und zudem Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen getestet werden.

FFP2 oder OP-Maske – Wo gilt Maskenpflicht in Bayern?

In Bayern musste bisher in vielen Bereichen eine FFP2-Maske getragen werden, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäften. Diese Vorschrift wurde mittlerweile gelockert und in die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, also einer sogenannten OP-Maske, umgewandelt. Die Maskenpflicht gilt generell in geschlossenen Räumen sowie im ÖPNV und Fernverkehr. Sie gilt nicht in Privaträumen, in der Gastronomie am Sitzplatz und an jedem festen Platz, an dem der Mindestabstand zu Fremden eingehalten werden kann. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht – ausgenommen in den Eingangs- und Begegnungsbereichen von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Ausnahmen von der Maskenpflicht für Schüler, Geimpfte und Genesene

Seit dem 04.10.2021 greifen in Bayern Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. Die Schülerinnen und Schüler müssen jetzt im Unterricht keine Maske mehr tragen. Bei anderen Schulveranstaltungen und in der Mittagspause fällt die Maskenpflicht ebenfalls weg, auch dann, wenn am Platz der Mindestabstand zum Nachbarn nicht eingehalten werden kann. Ansonsten müssen die Schüler im Schulgebäude weiterhin Maske tragen. Diese Neuauflage der Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 29. Oktober - sie muss alle vier Wochen verlängert werden. Auch für Geimpfte und Genesene darf die Maskenpflicht bei öffentlichen Veranstaltungen fallen. Voraussetzung ist, dass Veranstalter das wollen und sich an entsprechende Regeln halten. Eine weitere Option für die Organisatoren: Wer sich einem PCR-Test unterzieht, wird wie ein Geimpfter behandelt – das entspricht dann der 3G-Plus-Regel. Alle aktuellen Corona-Regeln zur Maskenpflicht gibt es hier

Treffen in Bayern: Kontaktbeschränkungen und Personen-Obergrenzen

Die Kontaktbeschränkungen, die sich zuletzt nach der örtlichen Inzidenz richteten, sind im Freistaat bereits im September komplett entfallen. Man darf sich in Bayern jetzt wieder treffen, mit wem, wann und wo man will, egal ob in öffentlichen oder in privaten Räumen. Auch die Besucher-Limits in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben gelten mittlerweile nicht mehr. Neue Maßnahmen könnten beschlossen werden, wenn die Ampelstufe Gelb oder Rot erreicht wird.

Bayern: Wo werden Kontaktdaten noch erfasst?

Am 15. Oktober 2021 entfiel in Bayern die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Kontaktdaten müssen demnach nur noch in Schwerpunktbereichen „mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen (Spreading)“ erfasst werden. Dazu zählen laut Kabinettsbeschluss:

alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen

Clubs , Diskotheken, Bordelle „und vergleichbare Freizeiteinrichtungen“

, Diskotheken, Bordelle „und vergleichbare Freizeiteinrichtungen“ sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik

Auch bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften (etwa Schlafsäle in Jugendherbergen oder Berghütten) müssen Kontakte noch erfasst werden.

Schulen, Kitas und Hochschulen – Diese Corona-Regeln gelten in Bayern

Unabhängig von der Inzidenz und der Größe der Räume oder Klassen wird an bayerischen Schulen Präsenzunterricht gehalten. Bisherigen Regelungen zu Wechsel- oder Distanzunterricht sind also gestrichen.

Dreimal pro Woche wird an den Schulen mit allen Kindern und Jugendlichen ein Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt. Geimpfte und genesene Schüler sind von der Testpflicht befreit. Klassen sollen außerdem nicht vollständig in Quarantäne geschickt werden, wenn dort ein Corona-Fall auftritt, sondern nur noch Schülerinnen und Schüler, die engen Kontakt zu der infizierten Person hatten. Die Quarantäne kann dann bereits nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test beendet werden. Auch für Lehrkräfte ist diese Verkürzung möglich.

An den Universitäten in Bayern beginnen an diesem Montag die Vorlesungen des Wintersemester - zum ersten Mal seit drei Semestern wieder in den Hörsälen statt per Online-Stream. Damit der Infektionsschutz gewährleistet ist, gilt an den Hochschulen neben einer Maskenpflicht die 3G-Regel: Zutritt zu den Gebäuden haben nur Studierende, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Welche Corona-Regeln gelten in Bayern für Gastronomie, Hotels und Volksfeste?

Hotels : Bei der Übernachtung in u.a. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen gilt die 3G-Regelung . Die Gäste müssen bei der Ankunft einen Impf- oder Genesenennachweis bzw. einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Alle weiteren 72 Stunden muss erneut ein aktueller Testnachweis erbracht werden.

: Bei der in u.a. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen gilt die . Die Gäste müssen bei der Ankunft einen bzw. einen aktuellen negativen vorlegen. Alle weiteren 72 Stunden muss erneut ein aktueller Testnachweis erbracht werden. Gastronomie : In der Innengastronomie, in Restaurants, Bars und Co., gilt aktuell generell die 3G-Regel – Zutritt haben geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Die Pflicht der Gäste zum Tragen einer medizinischen Maske endet mit Einnahme des Sitzplatzes. In reinen Schankwirtschaften darf man jetzt auch wieder am Tresen stehen und trinken. Die coronabedingte Sperrstunde um 1.00 Uhr entfällt. Gilt 3G-plus , dürfen die Gäste auch wieder tanzen.

: In der in Restaurants, Bars und Co., gilt aktuell generell die – Zutritt haben oder aktuell Personen. Die Pflicht der Gäste zum Tragen einer medizinischen endet mit Einnahme des Sitzplatzes. In reinen Schankwirtschaften darf man jetzt auch wieder am Tresen stehen und trinken. Die coronabedingte um 1.00 Uhr entfällt. Gilt , dürfen die Gäste auch wieder tanzen. Clubs und Diskotheken dürfen seit Oktober wieder öffnen. Es darf ohne Maske und Abstandsregeln getanzt werden. Zutritt erhält allerdings nur, wer geimpft, genesen oder einen negativen PCR-Test vorzeigen kann ( 3G-plus ). Unter den gleichen Zugangsbedingungen dürfen auch Bordelle wieder öffnen.

und dürfen seit Oktober wieder öffnen. Es darf ohne Maske und Abstandsregeln getanzt werden. Zutritt erhält allerdings nur, wer geimpft, genesen oder einen negativen vorzeigen kann ( ). Unter den gleichen Zugangsbedingungen dürfen auch Bordelle wieder öffnen. Auch Volksfeste und andere öffentliche Festivitäten wie Weihnachtsmärkte, sind nun nach langer Corona-Pause in Bayern wieder erlaubt. Auf den bayerischen Weihnachtsmärkte werden in diesem Advent keine 3G-Regeln, keine Maskenpflicht und kein Alkoholverbot gelten.

Supermärkte in Bayern: Keine 2G-Regel für den Einzelhandel geplant

Hessen will 2G auch für den Einzelhandel und Supermärkte erlauben – in Bayern ist das nicht geplant. Das berichtet merkur.de. Demnach sieht das Gesundheitsministerium eine solche Regelung als faktische Impfpflicht an. Ungeimpfte hätten unter Umständen keine oder weniger Mögichkeiten, sich zu versorgen, sollten einige Einzelhändler die 2G-Regel einführen.

Corona in Bayern: 3G-Regel auch am Arbeitsplatz

Bayern, in denen die 3G-Regel gilt, müssen sich von Dienstag, 19. Oktober, an neben Besuchern auch Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein – andernfalls müssen sie regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test oder ein Schnelltest sein. Den Testnachweis müssen die Mitarbeiter an mindestens zwei Tagen pro Woche vorlegen. In sämtlichen Bereichen in, in denen diegilt, müssen sich von Dienstag, 19. Oktober, an neben Besuchern auch alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die Regel halten. Auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, dieund Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein – andernfalls müssen sie regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test oder ein Schnelltest sein. Den Testnachweis müssen die Mitarbeiter an mindestens zwei Tagen pro Woche vorlegen.

Corona-Tests in Bayern: Seit 11. Oktober kostenpflichtig

Für die Mehrheit der Bürger endete am 11. Oktober an die Möglichkeit zum kostenlosen Corona-Test, da die Finanzierung durch die Bundesregierung ausgelaufen ist. Es gibt aber Ausnahmen. Alle Infos, wie viel ein Test kostet und wer keinen braucht lest ihr in folgendem Artikel: