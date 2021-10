In Bayern wurden Lockerungen für Veranstalter beschlossen: Maskenpflicht und Personenobergrenze entfallen, sofern die 2G- oder 3G-plus-Regel angewendet wird.

Bayern lockert Corona-Regeln: 2G-Option bei Veranstaltungen möglich

Bayern lockert in Zeiten stagnierender Corona-Zahlen massiv die Beschränkungen für all jene Veranstaltungen, zu denen freiwillig nur Geimpfte und von Covid Genesene Zutritt haben durch die 2G-Regel. Das beschloss die bayerische Staatsregierung in der Sitzung des Ministerrates am Montag in München.

3G-plus-Regel in Bayern: Ungeimpft mit PCR-Test

Alternativ können auch Menschen zu Veranstaltungen zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen. Dabei handelt es sich um die 3G-plus-Regel. Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot. In Kraft tritt diese Regelung am Mittwoch, 06.10.21. Veranstalter können selbst entscheiden, ob sie davon Gebrauch machen möchten. „Das ist die Fortführung unseres Prinzips von Umsicht und Vorsicht, durch den Impffortschritt mittlerweile gepaart mit stärkerem In-den-Fokus-stellen von Eigenverantwortung“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung.

Neue Corona-Regeln in Stadion, Theater, Sporthalle und beim Konzert

Die neuen Regelungen gelten von diesem Mittwoch, 6. Oktober, an und können etwa bei Kulturveranstaltungen, Sportereignissen, Kongressen, in Bibliotheken und Musikschulen angewandt werden. Sie seien rein freiwillig für die Veranstalter, hieß es. Mit den Lockerungen können etwa Fußballstadien, Sporthallen, Theater, Konzert- und Kongresshallen wieder voll ausgelastet werden, sofern sich die Veranstalter freiwillig der 2G-Regel oder 3G-plus-Regel unterwerfen. Dazu gehöre auch, dass etwa strikte Einlasskontrollen erfolgen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann. Bei Missbrauch drohe ein Bußgeld - und auch die gewerbliche Eignung des betreffenden Veranstalters könne dann in Frage gestellt werden. Das sicherste sei weiterhin die 2G-Option, denn getestete Personen seien nicht durch Antikörper geschützt und könnten sich jederzeit infizieren.

3G-plus-Regel in Bayern: Was gilt für Kinder?

Kleinkinder und Schüler, die im Schulbetrieb ohnehin regelmäßig getestet werden, haben grundsätzlich auch bei Veranstaltungen Zutritt, in denen die 3G-plus Regel gilt.

Club-Öffnung in Bayern im Oktober

Bereits am vergangenen Wochenende hatten in Bayern Clubs und Diskotheken nach der 3G-plus-Regel geöffnet. Ab Mittwoch, 06.10., dürfen dann unter den gleichen Vorgaben etwa auch Gaststätten Tanzveranstaltungen anbieten. In Schankwirtschaften darf nicht mehr nur am Tisch, sondern auch wieder am Tresen gegessen und getrunken werden.