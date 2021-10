In einigen Bundesländern gelten für Nicht-Geimpfte bereits strenge Zutrittsregeln zu Restaurants oder Sportveranstaltungen etwa

bereits strenge Zutrittsregeln zu oder etwa In Bayern können Veranstalter bald freiwillig auf die 2G-Regel oder die 3G-plus-Regel setzen

Auch in Baden-Württemberg könnten Medienberichten zufolge Geimpfte und Genesene durch die 2G-Regel mehr Lockerungen erfahren – und Ungeimpfte Einschränkungen. Welche Pläne gibt es?

Bisher gilt in Baden-Württemberg das 3G-Modell, wonach auch Getestete Zutritt haben zu Gastronomie und Veranstaltungen. Welche Maßnahmen in der momentan geltenden Basisstufe greifen und worauf man sich in einer höheren Stufe des Warnsystems einstellen muss, gibt es im Artikel zur aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württemberg nachzulesen.

Baden-Württemberg will 2G-Regel einführen für Gastronomie und Veranstaltung

Baden-Württemberg will ein 2G-Optionsmodell einführen, bei dem Gastronomen und Veranstalter nur noch Geimpfte oder Genesene zulassen können. Gilt die 2G-regel, haben Nicht-Geimpfte keinen Zutritt, nicht einmal mit einem negativen PCR-Test. Greift das Modell, könne auf Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln verzichtet werden, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“.

Wann kommen neue Corona-Regeln in BW?

Die neue Regelung zum 2G-Optionsmodell soll mit der Änderung der Corona-Verordnung voraussichtlich Mitte Oktober in Kraft treten. Der Sprecher des Ministeriums sagte den Zeitungen: „Das Optionsmodell soll Erleichterungen in Bezug auf Maskenpflicht und beim Umgang mit der Abstandsempfehlung enthalten. Der Entwurf zur Änderungen der Corona-Verordnung befindet sich derzeit aber noch in der regierungsinternen Abstimmung.“ Weitere Details, also zum Beispiel die damit verbundenen Betreiberpflichten, stünden noch nicht fest.

2G- und 3G-plus-Regel in Bayern für Veranstaltungen