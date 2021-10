Seit Oktober gelten in Bayern neue Corona-Regeln

gelten in Bayern neue Corona-Regeln Damit greifen in einigen Bereichen Lockerungen

Am 04.10.2021 hat das Kabinett in Bayern getagt, es wurden umfangreiche Lockerungen beschlossen

beschlossen Was gilt aktuell für private Treffen , Übernachtungen in Hotels , Friseure , für Veranstaltungen , in der Gastronomie und Clubs ?

für private , Übernachtungen in , , für , in der und ? Hier findet ihr die Corona-Regeln zu 3G, Krankenhaus-Ampel und Co, für Bayern im Überblick.

In Bayern wurden mit der aktuellen Verordnung einige Corona-Regeln gelockert: Momentan gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Ohne FFP2-Maske zum Einkaufen zu gehen ist im Freistaat deshalb schon seit Anfang September wieder möglich. Im Club zu tanzen ist mit den Änderungen im Oktober auch wieder möglich und an bayerischen Schulen findet nun auch der Präsenzunterricht ohne Maske wieder statt. Allerdings gilt in Innenräumen die 3G-Regel und die Krankenhaus-Ampel wurde eingeführt. Was bedeutet das?

Lockerungen in Bayern: Maskenpflicht und 3G

Bayern lockert massiv die Corona-Beschränkungen für all jene Veranstaltungen, zu denen freiwillig nur Geimpfte und von Corona Genesene Zutritt haben (2G-Regel). Das beschloss die bayerische Staatsregierung auf der Sitzung des Ministerrates am Montag in München. Alternativ können auch Menschen zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G plus). Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot.

Die Regelungen gelten von diesen Mittwoch (06.10.) an und können etwa bei Kulturveranstaltungen, Sportereignissen, Kongressen, in Bibliotheken und Musikschulen angewandt werden. Sie seien rein freiwillig für die Veranstalter. Kleinkinder und Schüler, die im Schulbetrieb ohnehin regelmäßig getestet werden, habe grundsätzlich auch bei Veranstaltungen Zutritt, in denen die 3G plus Regel gilt.

Corona Regeln in Bayern aktuell: Änderungen der Verordnung im Oktober

Zur bereits vereinfachten Corona-Verordnung in Bayern kamen mit Beginn des Oktobers in bestimmten Bereichen weitere Lockerungen hinzu. Das Kernstück der Verordnung bleibt nach wie vor die 3G-Regel. Jedoch greifen diese drei Änderungen:

Clubs und Discos können im Freistaat seit 1. Oktober unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen

und Discos können im Freistaat seit 1. Oktober unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen Weihnachtsmärkte und Volksfeste dürfen 2021 wieder stattfinden

und dürfen 2021 wieder stattfinden Die Maskenpflicht an bayerischen Schulen im Unterricht ist seit Montag, 04.10., aufgehoben

Corona-Regeln an Schulen in Bayern: Maskenpflicht im Unterricht entfällt

Lockerungen bei der Maskenpflicht in Schulen. Das Kabinett hatte diese am Donnerstag zuvor beschlossen. Im Unterricht müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Maske mehr tragen. Das gilt auch bei sonstigen Schulveranstaltungen und in der Mittagsbetreuung - und zwar auch dann, wenn am Platz der Mindestabstand zum Nachbarn nicht eingehalten wird. Ansonsten müssen die Schüler im Schulgebäude weiterhin Maske tragen. Diese Neuauflage der Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 29. Oktober - sie muss alle vier Wochen verlängert werden. Von Montag, 04.10., an greifen in Bayernbei der Maskenpflicht in. Das Kabinett hatte diese am Donnerstag zuvor beschlossen. Im Unterricht müssen Schülerinnen und Schüler im UnterrichtDas gilt auch bei sonstigen Schulveranstaltungen und in der Mittagsbetreuung - und zwar auch dann, wenn am Platz der Mindestabstand zum Nachbarn nicht eingehalten wird. Ansonsten müssen die Schüler im Schulgebäude weiterhin Maske tragen. Diese Neuauflage der Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 29. Oktober - sie muss alle vier Wochen verlängert werden. Alle aktuellen Corona-Regeln zur Maskenpflicht gibt es hier

Clubs und Discos haben seit 1. Oktober in Bayern wieder geöffnet

Nach knapp eineinhalb Jahren coronabedingter Zwangspause darf ab diesen Freitag, 1. Oktober, in den Clubs und Diskotheken Bayerns wieder getanzt werden, und zwar ohne Abstand und Maske. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag nach einem Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren mit. Für Besucher sowie Beschäftigte mit Kundenkontakt gilt eine verschärfte 3G-Regel. Welche Regeln sind zur Öffnung bisher bekannt? Einen Überblick bietet der folgende Artikel:

Weihnachtsmarkt Bayern: Im Winter 2021 sind Weihnachtsmärkte erlaubt

Bayern nun auch Volksfeste und andere öffentliche Festivitäten wie Weihnachtsmärkte wieder erlaubt. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz gilt die 3G-Regel, wonach nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das teilte die Staatskanzlei nach einem Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren mit. Nach langer Corona-Pause sind innun auchund andere öffentliche Festivitäten wiewieder erlaubt. Unabhängig von dergilt die, wonach nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das teilte die Staatskanzlei nach einemim Umlaufverfahren mit. Welche Bedingungen gibt es?

Private Treffen und Veranstaltungen – Volksfeste laut Verordnung wieder erlaubt

Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sowie die Personenobergrenzen für private und öffentliche Veranstaltungen entfallen. Für große Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelten gesonderte Regelungen:

Die Obergrenze an Teilnehmenden liegt bei 25.000 Personen.

Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen darf die Raumkapazität zu 100 Prozent genutzt werden.

zu 100 Prozent genutzt werden. Sind es mehr als 5000 Teilnehmende, richtet sich die maximale Personenzahl nach der Größe des Veranstaltungsorts – der 5000 Personen übersteigende Teil darf zu 50 Prozent belegt werden.

nach der Größe des Veranstaltungsorts – der 5000 Personen übersteigende Teil darf zu 50 Prozent belegt werden. Stehplätze dürfen innerhalb dieses Rahmens unbegrenzt ausgewiesen werden.

dürfen innerhalb dieses Rahmens unbegrenzt ausgewiesen werden. Ist in geschlossenen Räumen der Mindestabstand nicht durchgehend und zuverlässig einzuhalten, gilt eine Maskenpflicht .

. Die Veranstalter müssen ein Infektionsschutzkonzept erarbeiten. Ab einer Veranstaltungsgröße von 1000 Personen müssen sie es dem zuständigen Landratsamt bzw. der zuständigen Stadtverwaltung vorab vorlegen.

Hotel, Gastronomie, Handel: Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern

Hotels : Bei der Übernachtung in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen usw. gilt die 3G-Regelung . Die Gäste müssen bei der Ankunft einen Impf- oder Genesenennachweis bzw. einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Alle weiteren 72 Stunden muss erneut ein aktueller Testnachweis erbracht werden.

: Bei der in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen usw. gilt die . Die Gäste müssen bei der Ankunft einen bzw. einen aktuellen negativen vorlegen. Alle weiteren 72 Stunden muss erneut ein aktueller Testnachweis erbracht werden. Gastronomie : In der Innengastronomie, in Restaurants, Bars und Co., gilt aktuell die 3G-Regel – Zutritt haben geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Die Pflicht der Gäste zum Tragen einer medizinischen Maske endet mit Einnahme des Sitzplatzes. Die coronabedingte Sperrstunde um 1.00 Uhr entfällt.

: In der in Restaurants, Bars und Co., gilt aktuell die – Zutritt haben oder aktuell Personen. Die Pflicht der Gäste zum Tragen einer medizinischen endet mit Einnahme des Sitzplatzes. Die coronabedingte um 1.00 Uhr entfällt. Handel, Dienstleistung und Freizeit: In Geschäften, Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen entfallen die Personenbeschränkungen. Es gilt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. In Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen gilt die 3G-Regel – der Handel ist davon ausgenommen.

Corona-Regeln aktuell zu 3G, Masken- und Testpflicht in Bayern

Die 3G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35 in geschlossenen Räumen – beispielsweise bei größeren Veranstaltungen oder in der Gastronomie. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Als aktueller negativer Testnachweis anerkannt werden ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test, ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder manchmal auch ein unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest, wenn er von der Einrichtung angeboten wird.

Die 3G-Regel gilt unter anderem:

in öffentlichen und privaten Einrichtungen,

bei Veranstaltungen,

in Krankenhäusern,

in Sportstätten wie Fitnessstudios,

in Theatern, Kinos und Museen,

in der Gastronomie und Beherbergung,

in Hochschulen, Bibliotheken und Archiven,

in Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffen, Spielbanken, touristischen Reisebussen

bei körpernahen Dienstleistungen.

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Kinder, die noch nicht eingeschult sind, allgemein Kinder bis zum 6. Geburtstag und zudem Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen getestet werden.

Die FFP2-Maskenpflicht ist in Bayern entfallen. Es reicht eine medizinische Maske (OP-Maske) aus. Die Maskenpflicht gilt generell in geschlossenen Räumen sowie im ÖPNV und Fernverkehr. Sie gilt nicht in Privaträumen, in der Gastronomie am Sitzplatz und an jedem festen Platz, an dem der Mindestabstand zu Fremden eingehalten werden kann. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht – ausgenommen in den Eingangs- und Begegnungsbereichen von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Diese Corona-Beschränkungen gibt es beim Friseur in Bayern

Bei einem Inzidenzwert von über 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, gilt dort in Innenräumen breitflächig der 3G-Grundsatz: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Was das für den Friseurbesuch in Bayern bedeutet, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Corona-Regeln laut Ampel zur Hospitalisierungsrate in Bayern

In Bayern zeigt die Farbe der sogenannten „Krankenhaus-Ampel“ an, wie sich die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern entwickelt. Ob die Ampel je nach Hospitalisierungsrate auf Grün, Gelb oder Rot steht, entscheidet über die Corona-Regeln und Maßnahmen im Freistaat. Alle wichtigen Antworten zum neuen Richtwert und Infos zur aktuellen Hospitalisierungsrate im folgenden Artikel:

Krankenhaus-Ampel: Bei Rot werden die Corona-Regeln verschärft

Aktuell richten sich die Corona-Beschränkungen in Bayern nicht mehr ausschließlich nach der 7-Tage-Inzidenz. Auch die Belastung des Gesundheits- und Krankenhaussystems (Hospitalisierungsinzidenz) spielt eine entscheidende Rolle. Es gilt lediglich noch: Ab einer Inzidenz von über 35 gilt die 3G-Regel in geschlossenen Räumen. Ansonsten ist der Indikator für die Corona-Regeln nun die Krankenhausampel. In Bayern steht diese momentan (Stand 01.10.21) auf der niedrigsten Warnstufe – also auf Grün. Auf Rot schaltet die Ampel, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern liegen – dann sollen die Maßnahmen weiter verschärft werden. Wie genau, ist aber offen.

Corona-Regeln in Bayern und Baden-Württemberg unterscheiden sich

Baden-Württemberg sind die Corona-Regeln aktuell in einigen Bereichen anders als in Bayern. Selbst Clubs dürfen dort auch schon seit einiger Zeit wieder öffnen. Noch bis inklusive 14. Oktober 2021 gilt in Baden-Württemberg die am 16.09.21 erlassene Corona-Verordnung. Mit dieser wurde vom Kabinett um Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein dreistufiges Warnsystem in Baden-Württemberg eingeführt. Im Nachbarlandsind die Corona-Regeln aktuell in einigen Bereichen anders als in. Selbst Clubs dürfen dort auch schon seit einiger Zeit wieder öffnen. Noch bis inklusive 14. Oktober 2021 gilt in Baden-Württemberg die am 16.09.21 erlassene. Mit dieser wurde vom Kabinett um Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein dreistufiges Warnsystem in Baden-Württemberg eingeführt. Alle Infos zu den aktuellen Corona-Regeln laut VO in baden-Württemberg gibt es hier

Corona-Schnelltests auch in Bayern bald kostenpflichtig