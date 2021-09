Grün, Orange, Rot: Die Farbe der sogenannten „Krankenhaus-Ampel“ zeigt in Bayern an, wie sich die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern entwickelt. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen dagegen spielt mit steigender Impfquote eine immer geringere Rolle in der Corona-Pandemie und bei den Maßnahmen. Alle wichtigen Antworten zum neuen Richtwert der Hospitalisierungsrate:

Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate in Bayern aktuell?

in Bayern aktuell? Wie viele Corona-Patienten sind auf Intensivstation ?

? Auf welcher Farbe steht die Krankenhaus-Ampel ?

? Was bedeuten die Begriffe Hospitalisierung, Intensivbettenbelegung und Co.?

und Co.? Welche Corona-Regeln gelten ab welcher Stufe in Bayern?

Entwicklung der Hospitalisierungsrate in Bayern aktuell

Hospitalisierungsrate von Grün auf Gelb „schaltet“ und es strengere In Bayern liegt die kritische Grenze, bei der die Ampel zurvon Grün auf Gelb „schaltet“ und es strengere Corona-Regeln gibt, bei 1200. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Fälle lag im September aber meist im dreistelligen Bereich. Die aktuellen Werte laut LGL am 29.09.2021 im Überblick:

Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage: 219

7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1,7

7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Alter 60+): 3,0

7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Geimpfte): 0,7

7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Ungeimpfte): 3,8

Sterbefälle der letzten 7 Tage: 43

Aufgrund der aktuellen Hospitalisierungsrate gelten die allgemein gültigen Regeln der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese findet ihr mit den aktuellen Corona-Regeln im folgenden Artikel:

Intensivbettenbelegung in Bayern: Wie viele Corona-Patienten sind auf Intensivstation?

Die Zahlen zu den aktuellen stationären Versorgungskapazitäten in Bayern bietet das Landesgesundheitsamt (LGL) mit tagesaktuellen Werten des Intensivbetten-Registers (DIVI). Am 29. September 2021 werden folgende Werte zur Intensivbettenbelegung in Bayern übermittelt:

Belegung der Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle: 269

Veränderung der Anzahl der belegten Intensivbetten zur Vorwoche in Prozent: – 6,6% (Wert der Vorwoche: 288)

Belegung aller Krankenhausbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle: 866

Veränderung der Anzahl der belegten Krankenhausbetten zur Vorwoche in Prozent: + 1,9% (Wert der Vorwoche: 850)

Hospitalisierungsrate Ampel: Wie hoch ist die Corona-Hospitalisierungsinzidenz in Bayern?

Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt in Bayern aktuell bei 1,7. Momentan steht die Krankenhaus-Ampel auf Grün (Stand 29.09.21). Das bedeutet: Laut Landesgesundheitsamt (LGL) liegen die aktuellen Werte unter der kritischen Hospitalisierungsgrenze von 1200 neuen Corona-Patienten im Krankenhaus (Phase gelb) und unter 600 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen (Phase rot) innerhalb von sieben Tagen.

Diese Regeln gelten aktuell in Bayern bei „Stufe grün“ auf der Krankenhaus-Ampel.

© Foto: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (STMGP)

Krankenhaus-Ampel in Bayern: Das bedeuten Werte und Farben für Corona-Regeln

Krankenhausampel auf Grün, gelten die aktuellen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus in Bayern. Wenn mehr als 1200 neue Corona-Patienten innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus müssen, steht die Ampel auf Gelb. Bei mehr als 600 Covid-Patienten auf den Intensivstationen wechselt die Ampelfarbe auf Rot. Die Farben bedeuten laut Corona-Regeln: Steht dieauf Grün, gelten die aktuellen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus in. Wenn mehr als 1200 neue Corona-Patienten innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus müssen, steht die Ampel auf Gelb. Bei mehr als 600 Covid-Patienten auf den Intensivstationen wechselt dieauf Rot. Die Farben bedeuten laut Bayerischem Staatsministerium folgendes für die

Grün : Grenzwert „gelb“ oder „rot“ wurden bisher noch nicht erreicht. In dieser Stufe muss zum Beispiel unter freiem Himmel keine Maske getragen werden. Indoor reicht eine medizinische Maske (OP-Maske) aus. Es gelten keine Kontaktbeschränkungen.

: Grenzwert „gelb“ oder „rot“ wurden bisher noch nicht erreicht. In dieser Stufe muss zum Beispiel unter freiem Himmel keine Maske getragen werden. Indoor reicht eine medizinische Maske (OP-Maske) aus. Es gelten keine Kontaktbeschränkungen. Gelb : Die FFP2-Maskenpflicht wird wieder eingeführt. Es könnte Kontaktbeschränkungen geben. Ein PCR-Test könnte für einen Testnachweis nötig sein.

: Die FFP2-Maskenpflicht wird wieder eingeführt. Es könnte Kontaktbeschränkungen geben. Ein PCR-Test könnte für einen Testnachweis nötig sein. Rot: Die Maßnahmen werden spezifisch angepasst, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Hospitalisierungsquote maßgebend für Corona-Regeln – auch in anderen Bundesländern