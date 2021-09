Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen in Kürze am Platz keine Masken mehr tragen müssen.

Im Unterricht – und allgemein am eigenen Sitzplatz – müssen Schülerinnen und Schüler in Bayern bald keine Maske mehr tragen. Seit dem Schulstart nach den Sommerferien Mitte September müssen Schülerinnen und Schüler im Freistaat nämlich nicht nur auf Gängen und Toiletten im Schulgebäude Schutzmasken tragen, sondern auch wieder am Sitzplatz im Klassenzimmer. Das soll sich bald ändern.

Maskenpflicht an Schulen in Bayern entfällt am Platz

Ab wann genau die Maskenpflicht am Platz entfallen soll, blieb aber zunächst offen. Diese hatte seit dem Start des neuen Schuljahres wieder gegolten, um nach den Sommerferien die Corona-Gefahr an den Schulen in Bayern einzudämmen – bis auf weiteres, hatte es geheißen, ein konkretes Enddatum war bisher nicht genannt worden. Am Donnerstag soll über das Ende der Maskenpflicht am Platz entschieden werden. Dann sollte auch das Datum klar sein, ab dem die Corona-Regel an bayerischen Schulen gilt.

Keine Maske mehr im Unterricht am eigenen Platz – Aiwanger setzt auf Corona-Tests

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte deshalb schon am Wochenende angekündigt, die Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz nicht verlängern zu wollen. „Die aktuell erfreulich niedrigen Fälle von positiv Getesteten an den Schulen rechtfertigen die Maskenpflicht nicht mehr“, sagte Aiwanger. Die Freien Wähler würden jedenfalls einer Verlängerung der jetzigen Masken-Regelung nicht mehr zustimmen. Das regelmäßige Testen gebe schon einen hohen Sicherheitsstandard. Regelmäßige Corona-Tests sind für alle Schülerinnen und Schüler in Bayern Pflicht – entweder mit Selbsttests dreimal pro Woche oder an Grundschulen mit neuartigen PCR-Pool-Tests. Diese sollen dort laut Ministerium nun bis Ende der Woche möglichst überall eingeführt sein.

Corona-Regeln zur Maskenpflicht an Schulen in Bayern – Gang, Toilette und Co.

Seit dem Beginn des neuen Schuljahres müssen Schülerinnen und Schüler auch am Platz wieder eine Maske tragen – Schüler der weiterführenden Schulen eine medizinische Maske, an Grundschulen sind auch Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff erlaubt. Ausnahmen gelten bislang etwa während des Sportunterrichts oder während einer Stoßlüftung. Diese Corona-Regeln gelten zur Maskenpflicht:

Beim Sport in Innenräumen ist eine Maske empfohlen. Im Freien nicht.

besteht keine Maskenpflicht. Auf den Gängen und Toiletten im Schulhaus besteht Maskenpflicht.

Maskenpflicht an Schulen sollte Corona-Ansteckungen bei Urlaubsrückkehrern verhindern

Mit der vorübergehenden Wiedereinführung der Maskenpflicht am Platz hatte die Staatsregierung die Corona-Gefahr an den Schulen nach den Ferien eindämmen wollen - die Sorgen vor einer sprunghaften Zunahme der Infektionen wegen vieler Reiserückkehrer waren groß. Dabei war stets angekündigt worden, dass die Maßnahme nur für einige Zeit gelten soll – bis auf Weiteres, hatte es geheißen, oder für einige Wochen. Ein konkretes Enddatum war dabei aber nicht genannt worden.

Wie viele Corona-Infektionen es nun zuletzt an Bayerns Schulen gab, konnte das Kultusministerium auf Anfrage zuletzt nicht sagen: Das Ministerium erhebe keine infektionsmedizinisch belastbaren Daten. Allerdings gebe es das Ergebnis einer Stichtagsabfrage zur Zahl der positiven Selbsttestergebnisse an den weiterführenden Schulen vom 22. September: Von insgesamt 638 852 gemeldeten Selbsttests an diesem Tag waren demnach 189 positiv – das sei ein Anteil von 0,03 Prozent. Zudem könne man den vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten entnehmen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den einschlägigen Altersgruppen im Vergleich zur ersten Schulwoche rückläufig sei.