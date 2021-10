Die meisten Menschen haben jetzt ein Impfangebot erhalten, jede Person die sich gegen Corona impfen lassen will, könnte das tun. Dennoch entscheiden sich viele Menschen noch dagegen – in Bayern haben sich bisher 62,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig impfen lassen. Im Bundesländer-Vergleich liegt Bayern damit im Mittelfeld, weit hinter Impf-Vorreiter Bremen mit einer Quote von 75 Prozent.

Der Druck soll sich auf Ungeimpfte aber nun erhöhen. Ab 11. Oktober werden Corona-Schnelltests kostenpflichtig.

Was werden die Corona-Tests ab 11. Oktober kosten?

Wer hat noch Anspruch auf kostenlose Tests?

Wo werden überall Tests in Bayern benötigt?

Kostenpflichtige Tests: Warum kosten sie jetzt Geld?

Ungeimpfte werden für Verdienstausfälle wegen einer angeordneten Corona-Quarantäne im Normalfall nicht mehr entschädigt. Einen bundesweit einheitlichen Starttermin gibt es nicht, aber die Bundesländer wollen diese Regelung im Laufe des Oktobers umsetzen. Im Bund-Länder-Beschluss ist der 1. November 2021 als spätester Termin vorgesehen. Schon ab 11. Oktober müssen Schnelltests, die Ungeimpfte oft beim Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, in der Regel selbst bezahlt werden.

Die Regierung will damit den Druck auf Impfunwillige erhöhen. Wer sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will, obwohl für ihn ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht, muss nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die finanziellen Konsequenzen tragen.

Der Gesundheitsminister betonte, dass 95 Prozent der Covid-19-Intensivpatienten ungeimpft seien. Das Pflegepersonal habe dadurch „sehr viel Mühe und Belastung, die nicht nötig wäre“. Es bleibe dennoch dabei, dass nicht nach dem Warum der Erkrankung gefragt werde und jeder behandelt werde, stellte Spahn klar.

Was kosten Corona Tests in Bayern?

Was der Schnelltest genau kosten wird, kann nicht vorhergesagt werden. Denn: Die Hersteller können die Preise natürlich selbst setzen. Geschätzt werden die Kosten aber zwischen 15 und 30 Euro pro Test. Teststellen-Betreiber konnten pro Test 18 Euro abrechnen. Im Sommer, als die Tests weniger nachgefragt wurden, wurde das Geld aber auf 12,50 Euro gekürzt.

Der Bund bezahlt seit März für jeden Bürger und jede Bürgerin mindestens einen Schnelltest pro Woche. Die Kosten belaufen sich dafür bei über drei Milliarden Euro.

Kostenpflichtige Tests: Wer ist ausgenommen?

Grundsätzlich darf sich jede Person weiterhin einmal wöchentlich kostenlos testen lassen, wer keine Impfung bekommen kann. Das betrifft folgende Personengruppen:

Kinder unter zwölf Jahren

unter zwölf Jahren Personen, die aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen können

Schwangere in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft

in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft Personen, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind und zur Beendigung der Isolation einen negativen Test brauchen

sind und zur Beendigung der Isolation einen negativen Test brauchen Bis zum 31. Dezember : Alle Minderjährigen und alle Schwangere, alle Studierende aus dem Ausland, die mit nicht-anerkannten Impfstoffen geimpft wurden

: Alle Minderjährigen und alle Schwangere, alle Studierende aus dem Ausland, die mit nicht-anerkannten Impfstoffen geimpft wurden Studienteilnehmer zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen

3G und 2G in Bayern: Wo werden Tests benötigt?

Für Ungeimpfte gilt in Deutschland seit 23. August eine erweiterte Testpflicht in Innenräumen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss sich vor dem Besuch im Restaurant, in der Kneipe oder Bar testen lassen. Liegt die Inzidenz unter 35, kann diese Regel laut der aktuellen Verordnung ausgesetzt werden. In manchen Bundesländern gelten jedoch eigene, veränderte und teils verschärfte Maßnahmen.

In Bayern wurden ab 1. Oktober neue Corona-Regeln beschlossen. Dazu gehören klare Regeln für Ungeimpfte.

Die 3G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35 in geschlossenen Räumen – beispielsweise bei größeren Veranstaltungen oder in der Gastronomie. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Als aktueller negativer Testnachweis anerkannt werden ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test, ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder manchmal auch ein unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest, wenn er von der Einrichtung angeboten wird.

Die 3G-Regel gilt unter anderem:

in öffentlichen und privaten Einrichtungen,

bei Veranstaltungen,

in Krankenhäusern,

in Sportstätten wie Fitnessstudios,

in Theatern, Kinos und Museen,in der Gastronomie und Beherbergung,

in Hochschulen, Bibliotheken und Archiven,

in Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffen, Spielbanken, touristischen Reisebussen

bei körpernahen Dienstleistungen.

Alles Weitere zu den Corona-Regeln in Bayern lest ihr hier nach: