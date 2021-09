Clubs und Diskotheken dürfen nach der langen Corona-Zwangspause in Bayern wieder öffnen.

PCR-Test und Nachweis: Welche Corona-Regeln gelten in Bayern für den Disko-Besuch ab Oktober?

„Es bleibt dabei: Wir werden die Öffnung von Clubs und Diskotheken zum Oktober erlauben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende September nach einer Kabinettssitzung erneut in München. Damit ist es besiegelt: Es darf wieder im Club getanzt und gefeiert werden. Aber unter welchen Corona-Bedingungen? Alle bisherigen Infos hier im Überblick.

Clubs in Bayern: Wer darf laut Corona-Regeln in die Disko?

Einlass sollen nur Geimpfte und Genesene bekommen, oder man muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Formal soll das in der Kabinettssitzung – wegen der Nachwehen der Bundestagswahl – diese Woche am Donnerstag (30.09.21) statt am Dienstag beschlossen werden. „Da kann sich jeder drauf einstellen“, sagte Söder. Derzeit würden noch die Hygiene-Leitfäden erarbeitet.

PCR-Test für den Club – das gilt ab Oktober 2021 in Bayern laut VO

Bisher ist noch offen, wie alt der PCR-Test höchstens sein darf. In anderen Bereichen darf der Test bisher maximal 72 Stunden alt sein, in anderen Bereichen nur bis zu 48 Stunden. Schnelltests sind ab 11. Oktober nicht mehr für jeden kostenlos, PCR-Tests sowieso nicht. „Die aktuelle Fassung der Testverordnung enthält Vergütungsregeln für die Kostenübernahme. Demnach werden für Schnelltests derzeit 11,50 Euro erstattet, für PCR-Tests 43,56 Euro. Die Höhe der Kosten für kostenpflichtige Tests ab dem 11. Oktober 2021 ist derzeit nicht konkretisierbar. Die bisherigen Vergütungshöhen können jedoch als Basis für Schätzungen herangezogen werden“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem BR im Radio „Bayern 1“ kürzlich.

Maskenpflicht, Sperrstunde, Zutritt: Corona-Regeln in bayerischen Clubs unklar

Neben der Unklarheit über die Gültigkeitsdauer eines PCR-Testnachweises ist auch noch nicht endgültig kommuniziert worden, wie viele Menschen pro Quadratmeter zugelassen sein werden, bis wann die Clubs in Bayern öffnen dürfen und ob bzw. wann ein Maskenpflicht besteht. Wahrscheinlich ist laut Bayerischem Rundfunk auch, dass das Kabinett den Betreibern einräumt, die 2G-Regel anzuwenden.

Maskenpflicht im Club: Mögliche Corona-Regeln in Bayern ab Oktober 2021