Der Inzidenzwert in Bayern steigt weiter

in steigt weiter Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Land zählt im Vergleich zu den anderen Bundesländern zu den höchsten in ganz Deutschland , nur Thüringen liegt noch vor dem Freistaat

im Land zählt im Vergleich zu den anderen Bundesländern zu den höchsten in ganz , nur Thüringen liegt noch vor dem Freistaat Maßgeblich für die Corona-Regeln sind laut Verordnung jedoch Hospitalisierungsrate und Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten

3G, 3G-plus und 2G: Das bedeuten die verschiedenen Corona-Regeln

Ein wichtiges Element der Corona-Regelungen in Bayern ist die 3G-Regel. Diese besagt, dass viele Innenräume nur noch von vollständig Geimpften, negativ Getesteten oder Genesenen betreten werden dürfen. Als genesen gilt, wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens einem halben Jahr positiv auf das Coronavirus getestet wurde und das nachweisen kann. Als geimpft gilt, bei wem seit der abschließenden Impfung mehr als 14 Tage vergangen sind. Die Impfung muss durch ein digitales Impfzertifikat oder einen Impfpass aus Papier nachgewiesen werden.

Wenn 3G vorgeschrieben ist, können die Veranstalter oder Inhaber die 3G-Regel freiwillig erweitern. Wird die 3G-Regel zur 3G-plus-Regel, gilt nur noch ein negativer PCR-Test, kein Schnelltest. Wird 2G angewandt, wird nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt. Sowohl 3G-plus, als auch 2G bedeuten für die jeweilige Einrichtung Erleichterungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen: Die Maskenpflicht und Personenobergrenze fallen, es muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden und es darf auch bei Großveranstaltungen Alkohol verkauft werden. Gilt 3G, 3G plus oder 2G, müssen sich auch Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die jeweilige Regel halten.

Corona-Zahlen in Bayern heute: Inzidenz über 160, Neuinfektionen und Todesfälle

Hier die aktuellen Zahlen laut Dashboard des RKI am Samstag, 23. Oktober 2021:

7-Tage-Inzidenz: 163,7



Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 782.554



Genesene: etwa 727.700



Zahl der Neuinfektionen: 4070



Tote seit Pandemie-Beginn: 15.954



Neue Todesfälle: 11



Hospitalisierungsrate: 3,2 Prozent













Lagebericht des Gesundheitsamtes Bayern: Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung

Die Daten aus dem Lagebericht des Gesundheitsamts Bayern beziehen sich an Wochenenden auf den Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen lag demnach am Samstag, 23.10.2021 bei 163,7.

Laut Daten des DIVI-Intensivregisters sind 318 Covid-19-Fälle in Bayern in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 180 invasiv beatmet. Der Anteil an Corona-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten beträgt 10,3 Prozent.

Covid-Patienten auf Intensivstation : 318

: 318 davon invasiv beatmet: 180

Betten frei: 363

Betten belegt: 2726

Betten betreibbar: 3089



Inzidenz in den Landkreisen Bayerns: Bundesweit viele bayerische Kreise vorne

Die Corona-Inzidenzen in zahlreichen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten steigen weiter. Am Donnerstag lag der Wert erstmals seit Mitte April wieder in einem bayerischen Landkreis über 400, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Mit einem Wert von gemeldeten 416,6 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohnern weist das Berchtesgadener Land auch bundesweit die höchste Inzidenz auf.

Insgesamt prägt Bayern die Spitze dieser Statistik: Die bundesweit neun höchsten Inzidenzen in Landkreisen oder kreisfreien Städten kommen aus dem Freistaat. Hinter dem Berchtesgadener Land folgen die Landkreise:

Mühldorf am Inn mit 399,2,

raunstein mit 375,2 und

Straubing-Bogen mit 347,9.

Auf den Plätzen fünf bis neun sind es die Landkreise Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen, Cham, sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.