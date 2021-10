Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg steigt weiter

in steigt weiter Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Land zählt im Vergleich zu den anderen Bundesländern zu den höchsten in ganz Deutschland

im Land zählt im Vergleich zu den anderen Bundesländern zu den höchsten in ganz Maßgeblich für die Corona-Regeln sind laut Verordnung jedoch Hospitalisierungsrate und Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten

und Eine dabei wichtige Corona-Zahl sinkt und bleibt im Moment noch unter dem Grenzwert für die Warnstufe

Corona-Zahlen heute, am Samstag, 23.10.2021: Robert-Koch-Institut und Landesgesundheitsamt geben für Baden-Württemberg die aktuellen Corona-Zahlen heraus. So sind dieam

Corona-Zahlen in BW heute: Inzidenz über 100, Neuinfektionen und Todesfälle

Hier die aktuellen Zahlen laut Dashboard des RKI am Samstag, 23. Oktober 2021:

7-Tage-Inzidenz: 127,9

Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 610.383

Zahl der Neuinfektionen: 2.409

Tote seit Pandemie-Beginn: 10.882

Neue Todesfälle: 9

Zahl der Genesenen: 575.000

Lagebericht Gesundheitsamt BW: Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung

Die Daten aus dem Lagebericht des Gesundheitsamts BW beziehen sich an Wochenenden auf den Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen lag demnach am Freitag, 23.10.2021 bei 128.

Laut Daten des DIVI-Intensivregisters sind 211 Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 121 invasiv beatmet. Der Anteil an Corona-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten beträgt 9,2 Prozent.

Hospitalisierungsrate : 3,38

: 3,38 Covid-Patienten auf Intensivstation: 211 (11 weniger als am Vortag)

Landkreise Baden-Württemberg: Höchste Inzidenz in BW

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am 23. Oktober 2021 erstmals seit Mai dieses Jahres wieder im dreistelligen Bereich, nachdem sie lange Zeit stagnierte. In Baden-Württemberg liegen viele Landkreise weit über dem Wert der bundesweit gemessenen Inzidenz. Diese Kreise weisen die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg auf (Stand, 22.10.2021):

Heidenheim 245,5

Sigmaringen 245,1

Pforzheim 227,7

Ulm 187,5

Biberach 181

Corona-Warnsystem Baden-Württemberg: Aktuell gilt in BW die Basisstufe

Baden-Württemberg könnte sich mit steigender Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung laut Corona-Verordnung bald in der Warnstufe befinden. Dann drohen vor allem für Ungeimpfte Einschränkungen. Doch aktuell gilt in Baden-Württemberg noch die Basisstufe.

Wie das dreistufige Warnsystem funktioniert und bei welchem – immer wahrscheinlicher werdenden Grenzwert – die nächste Stufe gilt, zeigt folgender Artikel:

2G-Regel, Gastronomie, Schule: Aktuelle Verordnung in Baden-Württemberg