In Deutschland sind die Corona-Zahlen zuletzt weiter gestiegen.

Baden-Württemberg liegt mit seinem Inzidenzwert von 103,1 im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf Platz 4 (Stand: 20.10)

Das Land BW reagierte auf die steigenden Infektionszahlen mit einer Aktualisierung der Corona-Verordnung

Die neue Verordnung trat am 15.10. in Kraft und gilt bis zum 12.11.

Das bisherige Warnstufensystem bleibt, neu ist vor allem das 2G-Optionsmodell .

Doch welche Corona-Regeln schreibt die neue Corona-VO des Landes genau vor? Eine Übersicht.

Neue Corona-Verordnung in BW seit dem 15.10.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie trat am 15.10. die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Das dreistufige Warnsystem, welches bereits mit der vorherigen Aktualisierung eingeführt wurde, gilt weiterhin. Das Warnsystem stützt sich nicht mehr auf die Sieben-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen, sondern auf die Belastung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten. In Baden-Württemberg herrschen folgende drei Eskalationsstufen:

Basisstufe

Warnstufe

Alarmstufe

Welche Warnstufe gilt aktuell in Baden-Württemberg?

Das DIVI-Intensivregisters erfasst die die Hospitalisierungen bezogen auf 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg. Die aktuellen Daten (Stand 19.10.) ergeben eine 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Landes-Durchschnitt von 3,04. 203 Covid-19-Fälle befinden sich in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 109 invasiv beatmet. Damit gilt in Baden-Württemberg aktuell die Basisstufe.

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

2G-Optionsmodell in Baden-Württemberg

Mit der neuen Corona-Verordnung vom 15.10. wurden Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene eingeführt. Veranstalter, Dienstleister oder Händler können sich nun, im Rahmen der optionalen 2G-Regel dafür entscheiden, nur noch geimpften und genesenen Personen Zutritt zu gestatten. Dies müssen sie, etwa durch einen Aushang, für alle Kundinnen und Kunden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt im Falle der Einführung der 2G-Regel die Maskenpflicht für die Besucherinnen und Besucher. Für Beschäftigte gilt allerdings auch bei 2G die Maskenpflicht, da eine Offenlegung des Impfstatus aus Datenschutzgründen nicht zulässig ist. Kunden und Kundinnen müssen im Fall von 2G nach wie vor den Impf- oder Genensenennachweis vorlegen. Ansonsten dürfen sie die Einrichtung nicht betreten oder nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Personenobergrenze bei Großveranstaltungen entfällt bei 2G

Bei Großveranstaltungen entfällt beim 2G-Optionsmodell die Personenobergrenze. So können etwa in Stadien wieder so viele Zuschauerinnen und Zuschauer an Veranstaltungen teilnehmen, wie es die ursprüngliche Kapazität zulässt.

Erst mit der Alarmstufe wird das 2G-Prinzip verbindlich gültig. Kinos, Restaurants, Galerien, Museen, Messen, Volksfeste, Vereinsfeiern und viele andere Bereiche bleiben dann für Ungeimpfte tabu. Darüber hinaus treten schärfere Kontaktregeln für Ungeimpfte in Kraft: In der Warnstufe darf sich ein Haushalt nur noch mit fünf, in der Alarmstufe mit einer weiteren Person treffen.

Keine Maskenpflicht bei 2G in der Basisstufe

Sind alle Teilnehmenden geimpft oder genesen, entfällt auch bei den folgenden Veranstaltungen die Maskenpflicht:

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen

Berufliche Fort- und Weiterbildungen

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Sprach- und Integrationskurse

Praktische und theoretische Ausbildung und Prüfung in Fahr-, Boots- und Flugschulen.

Aufbauseminare in Fahrschulen

Das gilt für Tests und Quarantäne an Schulen und Kitas in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es neue Corona-Regeln für Schulen und Kitas: Testen statt Quarantäne und Maskenpflicht. Was genau gilt für Kinder und Jugendliche an Schulen und in Kitas in Baden-Württemberg? Deutlicher Fokus liegt auf Corona-Tests statt Quarantäne. Im Detail sieht das dann wie folgt aus:

Ist ein Schüler an Corona erkrankt, dann müssen sich alle Mitschüler aus der Klasse fünf Tage lang mit einem Corona-Schnelltest täglich testen.

Das bedeutet, die Schüler müssen nicht automatisch in Quarantäne.

. Ausnahmen gelten nach Angaben des Kultusministeriums etwa für Grundschüler und Grundstufen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Hier müssen sich Kontaktpersonen nur einmal vor Wiederbetreten der Einrichtung testen lassen.

Hier müssen sich Kontaktpersonen nur einmal vor Wiederbetreten der Einrichtung testen lassen. Bei einem Corona-Fall dürften für fünf Schultage alle Schüler der betroffenen Klasse oder Gruppe nur in diesem Verbund unterrichtet werden.

Maskenpflicht an Schulen in Baden-Württemberg gelockert

Für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg gilt die Maskenpflicht im Klassenzimmer jetzt nur noch beim Bewegen im Raum. Sitzen sie am Platz, müssen sie keinen Mundschutz tragen. Außerhalb der Unterrichtsräume gilt die Maskenpflicht weiterhin. Wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann, besteht auch für Lehrkräfte keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mehr. Tritt die „Alarmstufe“ ein oder wird eine Infektion in der Klasse festgestellt, wird die Maskenpflicht wieder gültig.

Gilt 2G in Supermärkten in Baden-Württemberg?

In Hessen und Niedersachsen können Supermärkte und Discounter auf freiwilliger Basis nur noch Corona-Geimpften oder Genesenen den Zutritt gewähren. „Auch in Niedersachsen besteht bereits für den Einzelhandel – also auch Aldi, Lidl, Rewe und Co. die Option – sich für 2G zu entscheiden“, sagte das Wirtschaftsministerium in Hannover der „Neuen Deister-Zeitung“. Diese Entscheidung sorgte zuletzt für große Diskussionen. In Baden-Württemberg ist aktuell nicht mit der Einführung der 2G-Regel in Supermärkten zu rechenen. Michael Heinle, Pressesprecher des Handelsverband Baden-Württemberg, erklärte gegenüber „Stuttgarter Nachrichten“, der Mehrwert der 2G-Regel für den Lebensmittelhandel werde vom Handelsverband als sehr gering eingeschätzt. Lediglich die Masken- und die Abstandspflicht entfielen bei einem 2G-Modell. Das wiege den zusätzlichen Aufwand durch Kontrollen nicht auf. Auch von Seiten der Supermärkte ist die Durchsetzung der 2G-Option vorerst nicht zu erwarten. So erklärte beispielsweise ein Sprecher von Rewe gegenüber ZDFheute, die Möglichkeit des 2G-Optionsmodells werde in Rewe- und Penny-Märkten nicht genutzt, da die bisherigen Regelungen „sich in der Praxis sehr gut bewährt“ hätten. Aldi argumentierte, es würde grundsätzlich dem Selbstverständnis als Grundversorger widersprechen, „einzelne Kundengruppen vom Einkauf auszuschließen“.