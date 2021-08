Baden-Württemberg bereitet sich auf Verschärfungen für Ungeimpfte vor

bereitet sich auf Verschärfungen für Ungeimpfte vor Die Quarantäne-Regeln in Schulen und Kitas dagegen werden gelockert

und dagegen werden gelockert Zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen über zwölf Jahre seien schon vollständig geimpft

Wenn Mitte September in Baden-Württemberg die Schule wieder losgeht, gelten neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg . Worauf müssen sich Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern dann einstellen?

Neue Corona-Regeln in BW für Schule und Kita – was gilt für die Quarantäne?

In den Schulen soll noch stärker auf Corona-Tests gesetzt werden. Daher gilt folgendes:

Ist ein Schüler an Corona erkrankt, dann müssen sich alle Mitschüler aus der Klasse fünf Tage lang mit einem Corona-Schnelltest täglich testen.

an Corona erkrankt, dann müssen sich alle aus der Klasse fünf Tage lang mit einem Corona-Schnelltest täglich testen. Das bedeutet, die Schüler müssen nicht automatisch in Quarantäne .

. Ausnahmen gelten nach Angaben des Kultusministeriums etwa für Grundschüler und Grundstufen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Hier müssen sich Kontaktpersonen nur einmal vor Wiederbetreten der Einrichtung testen lassen.

Bei einem Corona-Fall dürften für fünf Schultage alle Schüler der betroffenen Klasse oder Gruppe nur in diesem Verbund unterrichtet werden.

Regeln für Schule und Kindergarten in BaWü: Inzidenz ist kein Maßstab

In den neuen Verordnungen für Schulen und Kitas, die von diesem Samstag an gelten, ist die Inzidenz als Maßstab für Maßnahmen entfernt. „Somit gibt es nun keine Regel mehr, die Wechsel- oder Fernunterricht ab dem Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes vorschreibt.“ Auch in Kitas gilt: Die Quarantäne von Kindern kann bei einem positiven Fall in der Betreuungsgruppe entfallen, wenn diese einmalig negativ getestet werden. Unabhängig von der Inzidenz ist Sportunterricht möglich, solange kein Corona-Fall vorliegt.

Maskenpflicht in der Schule und Kita in Baden-Württemberg

Die Maskenpflicht bleibt in Baden-Württemberg in Schulen und Kitas bestehen und entfällt auch dann nicht, wenn einer der früheren Schwellenwerte der Inzidenz unterschritten wird. Ausnahmen gelten zum Beispiel für den Sportunterricht, beim Singen, Essen und Trinken. „Die Testpflicht an Schulen und Schulkindergärten wird das Kultusministerium als Sicherheitszaun fortführen“, hieß es weiter. Hiervon ausgenommen seien Menschen, die geimpft oder genesen sind. Räume sollen spätestens alle 20 Minuten gelüftet werden.

Impfquote in BW: Zwei Drittel vollständig geimpft

Das Sozialministerium erklärte am Freitagabend, die Quote der vollständig Geimpften innerhalb der impfbaren Bevölkerung, also ohne Kinder unter 12 Jahren, liege mittlerweile bei 66,5 Prozent. „Dies ermöglicht die Erleichterungen, die jetzt vorgenommen werden“, teilte ein Sprecher mit.