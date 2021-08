Die Corona-Fallzahlen und die Inzidenz steigen in Bayern weiter

sind betroffen Bayerns Gesundheitsminister Holetschek erwägt für diese Gruppe deshalb weitere Einschränkungen

Welche Pläne gibt es aktuell für die neuen Corona-Regeln in Bayern?

Wegen der wachsenden Zahl an vollständig gegen Corona Geimpften wird es ab der kommenden Woche in Bayern eine völlig neue Corona-Verordnung geben. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) solle auch die FFP-2-Maskenpflicht wegfallen.

Neue Corona-Verordnung in Bayern: Beratung am Dienstag, 31.08.

Die Staatsregierung berät am Dienstag in einer Kabinettssitzung über neue Corona-Regeln. Markus Söder hatte vergangene Woche eine Corona-Verordnung unabhängig von der Inzidenz mit einer Krankenhausampel angekündigt. Basis solle das 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete bleiben.

Neue Corona-Verordnung in Bayern: Strengere Regeln für Ungeimpfte?

Die Corona-Zahlen in Bayern sind am Wochenende weiter gestiegen. Allerdings stecken sich demnach vor allem Menschen an, nicht vollständig geimpft sind. In der Gruppe der Ungeimpften lag die Inzidenz laut LGL Stand Freitag bei 110,6 binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bei vollständig Geimpften lag der Wert dagegen nur bei 9,2.

Auf Menschen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, könnten in Bayern deshalb bald weitere Einschränkungen zukommen

Kommen in Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte?

„Natürlich müssen wir jetzt schon über künftige Maßnahmen nachdenken wie etwa Kontaktbeschränkungen, die dann in Kraft treten müssen, um das Gesundheitssystem zu schützen“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der „Bild am Sonntag“. „Klar ist aber, dass Geimpfte und Genesene ihre Freiheitsrechte zurückerhalten müssen.“

2G-Regeln in Bayern sind nicht ausgeschlossen

Holetschek hatte bereits am Freitag von einer „Pandemie der Ungeimpften“ gesprochen. Er schloss dabei nicht aus, dass es künftig auch in Bayern das 2G-Modell geben könnte, wie es Hamburg zum Wochenende eingeführt hat. Dabei können beispielsweise Restaurants oder Konzertveranstalter nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt erlauben. In dem Fall entfallen weitere Beschränkungen. Ungeimpfte dürften dann aber auch mit einem negativen Test nicht teilnehmen.

Auch im Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg drohen Ungeimpften bald neue Kontaktbeschränkungen , da erwartet wird, dass mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen müssen.

Krankenhausampel in Bayern soll eingeführt werden

Ministerpräsident Söder betonte, dass es eine einfachere und verständlichere Verordnung in Bayern geben werde. Basis dafür sei das geltende 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zudem werde es Warnstufen geben, die die Krankenhausbelastung berücksichtigen. „Wir werden entsprechende Bettenzahlen definieren“, sagte Söder.

Je nach Auslastung der Kliniken und der Zahl der Corona-Erkrankungen mit Langzeitfolgen werde es eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei der es dann strengere Auflagen gelten würden, sagte Söder. Für die rote Warnstufe sei die Belegung der Intensivbetten relevant. „Wenn in den Krankenhäusern etwas ankommt, dann müssen wir reagieren.“

Aktuell gilt 3G-Regel in Bayern bei Inzidenz über 35

Stand Sonntag, 29.08., lagen nach LGL-Angaben nur noch 15 Kommunen in Bayern unter dem Inzidenzwert von 35, ab dem die 3G-Regeln gelten. Menschen müssen dann beim Betreten von Innenräumen wie Restaurants oder in Schwimmbädern nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind.

Corona-Regeln in Bayern für den Unterricht in der Schule

In den Schulen soll der Präsenzunterricht nach den Sommerferien mit vermehrten Tests und einer vorläufigen Maskenpflicht auch am Sitzplatz gesichert werden. In weiterführenden Schulen seien drei Tests pro Woche geplant, in Grund- und Förderschulen sollen die sogenannten Lollitests eingeführt werden, die genauere Ergebnisse lieferten. Bei letzteren werde auch geprüft, inwiefern sie auch für Kindertagesstätten eingesetzt werden könnten.

Die Regelung für die Quarantäne an Schulen soll ebenfalls vereinfacht werden. Wenn etwa ein Schüler positiv auf Corona getestet werde, müsse nicht mehr automatisch die ganze Klasse in Quarantäne gehen, sagt Söder. Stattdessen sollen die Mitschüler dann eine Woche lang täglich getestet werden. „Ein zweites Schuljahr wie das letzte wäre nicht gut“, sagte Söder und verwies auf psychosoziale Probleme und besondere Nachteile von Kindern aus bildungsfernen Schichten.