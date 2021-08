Die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg soll schon bald überarbeitet werden, wenn die Zahlen weiter steigen

Wie der SWR aus dem Sozialministerium erfahren haben soll, ist eine Verschärfung der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg geplant, sollten die Zahlen weiter so rasant steigen. Das hätte vor allem Auswirkungen für Ungeimpfte. Diese könnten dann an „manchen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen“, heißt es.

Neue Corona-Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg

Gastronomie nur noch Der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, teilte dem SWR mit, dass mit der neuen VO beispielsweise Besuche in dernur noch Geimpften und Genesenen erlaubt sein könnten. Auch ein negativer Corona-Test gelte dann nicht mehr.

In erster Linie gehe es bei der Überarbeitung darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sagte Lahl dem SWR. Da ein großer Teil der Neuinfektionen auf Ungeimpfte zurückfalle.

Corona-Regeln BW: Neue VO ab Mitte September?

Je nachdem, wie sich die Corona-Zahlen wie die Hospitalisierungsrate in den kommenden Wochen entwickeln werden, könne die neue Verordnung in Baden-Württemberg bereits Mitte September in Kraft treten, meldet der SWR mit Berufung auf das Sozialministerium.

2G statt 3G in Baden-Württemberg: Keine Beschränkungen für Geimpfte

Die neue Verordnung sehe aber nicht vor, auch die Maßnahmen für Geimpfte und Genesene zu verschärfen. Der Grund: Diese hätten mit den steigenden Infektionszahlen nicht so viel zu tun wie Ungeimpfte.

Corona-Zahlen BW: Inzidenz und Neuinfektionen steigen

Am Donnerstag liegt die Inzidenz in baden-Württemberg bei einem Wert von 68. Die Hospitalisierungsrate liegt aktuell bei 1,85 – pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. 99 Personen müssen laut aktuellem Bericht des Landesgesundheitsamts aufgrund einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden.

Corona-Regeln BW: Das ist die aktuelle Verordnung