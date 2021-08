In Bayern gelten ab 02.09. neue Corona-Regeln

Inzidenz und FFP2-Maskenpflicht haben ausgedient

In Bayern beginnt die Schule am 14. September

Was gilt mit Blick auf das Ende der Sommerferien im September für den Unterricht an den Schulen?

Ausnahmen davon gelten etwa für Privaträume, den Handel und ÖPNV - sowie für noch nicht eingeschulte Kinder und für Schüler: „Schüler gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet", heißt es im Beschluss des Kabinetts. Das „Herzstück" der neuen Corona-Verordnung in Bayern soll die 3G-Regel sein.

Neue Corona-Verordnung in Bayern: Regeln für die Schule

Bayerns Schüler und Schülerinnen sollen künftig nicht mehr in den Wechselunterricht geschickt werden, wenn die Corona-Infektionszahlen steigen. „Es gilt der Präsenzunterricht", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. In Baden-Württemberg werden die Corona-Regeln an den Schulen und Kitas gelockert. Was gilt in Bayern?

Die Regelungen zum Wechselunterricht ab einer Inzidenz von 100 wird gestrichen.

Allerdings müssen die Schüler zum Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr 2021/2022 weiterhin Masken tragen - auch an ihrem Platz.

Die Corona-Tests sollen ausgeweitet werden.

Die Quarantäne-Vorschriften dagegen sollen gelockert werden.

dagegen sollen gelockert werden. Gibt es einen Infektionsfall, soll anders als bisher nicht zwangsläufig die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt werden, sondern nur die, die unmittelbaren und ungeschützten Kontakt zu dem erkrankten Mitschüler hatten.

Gibt es einen Infektionsfall, soll anders als bisher nicht zwangsläufig die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt werden, sondern nur die, die unmittelbaren und ungeschützten Kontakt zu dem erkrankten Mitschüler hatten. Gibt es Luftreiniger, könne sogar vollständig auf die Quarantäne anderer Schüler verzichtet werden.

Schulstart in Bayern steht bevor: kaum Luftfilter abgerufen

Zwei Wochen vor dem Schulstart in Bayern sind nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erst zehn Prozent der Fördermittel für Luftfilter abgerufen worden. Das sagte er am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrates in München. „Aber das wird jetzt täglich mehr“. Rund 190 Millionen Euro stellt die Staatsregierung den Kommunen für die Ausstattung von rund 60.000 Klassenzimmern und 50.000 Räumen in Kindergärten mit mobilen Filteranlagen zur Verfügung. Damit können sich die für die Schulausstattung verantwortlichen Kommunen bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten kofinanzieren lassen.

Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern: Kritik von Lehrerverband

Der Bayerische Philologenverband betrachtet einige der angekündigten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen kritisch. Der Wegfall der FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV der auch von Schülern genutzt wird, sei problematisch. Dort sollen dann medizinische Masken ausreichen. Der Schuljahresbeginn in anderen Bundesländern habe gezeigt, dass das Risiko von Infektionen unter anderem durch Reiserückkehrer ernst zu nehmen sei.

Zu den Tests an Schulen sagte der Vorsitzende Michael Schwägerl Schwägerl, diese seien „nach wie vor ein wichtiger Baustein in der Unterbrechung von Infektionsketten und in der Sicherung des Präsenzunterrichts“. Grund- und Förderschulen nutzten die PCR-Pooltests, die zeitsparend und aussagekräftiger seien. Weiterführende Schulen dürften nicht benachteiligt werden. „Wenn es Fortschritte in der Test-Strategie gibt, müssen diese allen Schularten zugutekommen.“