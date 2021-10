In Baden-Württemberg können Gastwirte und Veranstalter ab Donnerstag, 28.10.2021, selbst entscheiden, ob ihre Gäste und nun auch ihre Beschäftigten Corona-bedingt eine Maske tragen müssen – das funktioniert durch die 2G-Option.

Was genau hat es damit auf sich?

Was gilt laut der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg für die Maskenpflicht?

für die Maskenpflicht? Welche Bestimmungen muss man in der Gastronomie und bei Veranstaltung im Rahmen von der 2G-Regel beachten?

Keine Maske mehr in BW für geimpfte Beschäftigte ab Donnerstag

Vom kommenden Donnerstag an können geimpfte und genesene Beschäftigte und Gäste zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen auf die Maskenpflicht verzichten, wenn dort die sogenannte 2G-Option gilt.

Geimpfte oder genesene Mitarbeiter beispielsweise von Restaurants und Cafés sollen auf eine Maske verzichten können, sofern der Arbeitgeber einverstanden ist und dies der Arbeitsschutzverordnung entspricht. Die neuen Lockerungen sollen nicht nur für die Gastronomie gelten, sondern überall dort, wo bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie ein sogenanntes Optionsmodell (2G) für geimpfte oder genesene Gäste gilt.

Maskenpflicht in BW laut aktueller Corona-Verordnung

Die aktuelle Corona-Verordnung für Baden-Württemberg schreibt noch eine Maskenpflicht vor. Die nächste Verordnung wird wohl zunächst bis zum 24. November 2021 fortgeschrieben. Danach soll es eine Landeslösung geben, wenn der Bundestag keine einheitliche Regelung beschließt.

2G Regel BW: Wann tritt sie in Kraft in Baden-Württemberg?

Das Sozialministerium Baden-Württemberg warnt seit längerem davor, dass der Grenzwert für eine nächste im Stufe im Warnsystem in den kommenden Tagen erreicht werden könnte. Das liegt an der immer höheren Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Wird die 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten die strengeren Maßnahmen landesweit in Kraft. Dann würde statt der Basisstufe die Warnstufe gelten

Nach wie vor ist in Baden-Württemberg vorgesehen, dass erst in der Alarmstufe die 2G-Regel in Kraft tritt. Das bedeutet konkret, dass Ungeimpfte unter anderem keinen Zutritt mehr hätten zu

Kultur- und Sportveranstaltungen. Theater

Konzerte in geschlossenen Räumen

Kultureinrichtungen (Museen)

Messen

Kongresse

Gastronomie (Restaurants, Kantinen)

Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)

2G-Regel in aktueller Basisstufe

Neu ist mit Änderung der Verordnung am 15.10.2021, dass im Land ein 2G-Optionsmodell eingeführt wurde. Es gilt nicht verpflichtend die 2G-Regel in der Basisstufe, jedoch haben Veranstalter, Händler und Dienstleister die Wahl, noch noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gestatten. Das muss deutlich gekennzeichnet werden. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht.

Gilt „2G“ bei Großveranstaltungen, so gibt es bei der Personenanzahl und Kapazität keine Beschränkungen. Volle Säle und Fußballstadien kann es so wieder geben. Bisher galt eine Obergrenze für Großveranstaltungen von maximal 25.000 Besuchern unter 3G-Bedingungen.

2G-Regel in der Gastronomie in Baden-Württemberg?

In der aktuell geltenden Basisstufe muss man, um Zugang zu Restaurant, Bar und Co. zu haben in Innenräumen die 3G-Regel beachten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Schnelltest vorzeigen. In der Warnstufe würden die sogenannten 3G-plus-Regeln gelten. Es dürfen nur Geimpfte und Genesene in die Innengastronomie. Getestete dürfen nur mit PCR-Test hinein. In der Alarmstufe haben nur Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt zu geschlossenen Räumen, im Freien auch Nicht-Geimpfte mittels eines PCR-Tests.

Gastwirte können seit kurzem nun auch das 2G-Modell wählen: Dann dürfen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, ein Lokal nicht betreten.

2G Regel BW im Handel: Was gilt beim Einkaufen?

In der Basisstufe ist derzeit Einkaufen ohne weitere Regelungen möglich. Auch in der Warnstufe ändert sich im Handel nichts. In der Alarmstufe gilt allerdings die 3G-Regel im Einzelhandel - also müssen Ungeimpfte einen Antigentest vorweisen. Ein PCR-Test ist nicht notwendig. Ausgenommen von den Einschränkungen sind Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte, Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote.

