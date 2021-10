Im vergangenen Jahr konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Weihnachtsmärkte stattfanden.

stattfanden. 2021 wird das anders: Weihnachtsmärkte finden in Bayern statt.

Das Bayerische Wirtschaftsminsterium hat am Dienstag, 19. Oktober, die Regeln auf den Weihnachtsmärkten bekanntgegeben.

auf den Weihnachtsmärkten bekanntgegeben. Alle Infos und Regeln im Überblick.

Weihnachtsmärkte Bayern 2021: das sind die Regeln

Am 19. Oktober veröffentlichte das Bayerische Wirtschaftsministerium ein Rahmenkonzept mit Hygieneschutzregeln, damit Weihnachtsmärkte in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie stattfinden können. Folgendes wird in Bayern auf den Christkindl- und Weihnachtsmärkten laut einer Pressemeldung des Wirtschaftsministeriums gelten:

Keine generelle 3G- und Maskenpflicht.

Keine Umzäunung der Marktfläche.

Kein Verbot von Alkoholausschank.

Der Weihnachtsmarkt-Veranstalter muss ein individuelles Infektionsschutzkonzept für Mitarbeiter, Standbetreiber und Besucher ausarbeiten und darüber informieren.

Wenn möglich: Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen sollte eingehalten werden.

Es sollen sich durch Anti-Corona-Maßnahmen zur Besucherlenkung keine Menschenansammlungen bilden können.

Keine Maskenpflicht im Freien. In Innenbereichen (geschlossene Stände) soll eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden.

Der Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen ist erlaubt. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Rahmenkonzept Gastronomie.

Speisen und Getränke dürfen auf dem Marktgelände gegessen und getrunken werden.

Wir in Landkreisen und kreisfreien Städten die 7-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, dann gilt in geschlossenen Räumen die 3G-Regel beziehungsweise freiwillig 2G/3G-Plus.

Weihnachtsmärkte in Bayern trotz Corona: Hubert Aiwanger spricht von „maßvollem Schutzkonzept“

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) begrüßt, dass in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Bayern stattfinden können: „Die Märkte haben gerade für Familien nach entbehrungsreichen Monaten eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Mit diesem maßvollen Schutzkonzept stellen wir sicher, dass der Infektionsschutz gewährleistet wird, die Gäste einen unbeschwerten und stimmungsvollen Marktbesuch erleben sowie Veranstalter, Marktkaufleute und Schausteller die Chance haben, wieder Umsätze zu erwirtschaften“, so Aiwanger.