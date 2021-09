In Bayern sind ab sofort Volksfeste und andere öffentliche Feierlichkeiten wieder erlaubt. Das hat die Staatsregierung am Donnerstag, den 30.09.2021, in München beschlossen. Dazu gehören laut Beschluss auch Weihnachts- und Christkindlmärkte.

2020 mussten die meisten Weihnachtsmärkte in Deutschland wegen hoher Corona-Zahlen abgesagt werden.

abgesagt werden. In Bayern und Baden-Württemberg wurde jetzt bekanntgegeben: 2021 werden Märkte wieder stattfinden.

wurde jetzt bekanntgegeben: 2021 werden Märkte wieder stattfinden. Die Weihnachtsmärkte werden nur unter strengen Hygienebedingungen möglich sein. Was bisher bekannt ist.

Weihnachtsmärkte in Bayern: Welche Corona-Regeln werden gelten?

Auf den Weihnachtsmärkten in Bayern wird die 3G-Regel gelten. Das bedeutet: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann dabei sein. Entsprechend ist davon auszugehen, dass es Zugangskontrollen geben wird, um die Regeln zu überprüfen.

Die Erlaubnis in Bayern steht unter dem Vorbehalt besonders negativer Entwicklungen der Infektionslage. Soweit nötig, würden hierzu rechtzeitig Regelungen entlassen, teilte das Kabinett mit.

Weihnachten in BW: Märkte nur mit 2G-Regel?

Auch in Baden-Württemberg dürfen 2021 Weihnachtsmärkte wieder stattfinden. Dort könnte sogar auch nur 2G gelten, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, wenn der Alarmzustand ausgerufen wird.

Welche Bestimmungen im Südwesten für Weihnachtsmärkte gelten, lest ihr hier nach: