Trotz der Gefahr durch eine vierte Corona-Welle sollen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg möglich sein. Darauf haben sich das Sozialministerium, die kommunalen Landesverbände und Vertreter der Schausteller geeinigt. Der Amtschef im Gesundheitsministerium, Uwe Lahl, sagte am Mittwoch, 29. September, in Stuttgart: „Die steigende Impfquote ermöglicht es uns, ein Stück zur Normalität zurückzukehren und die für viele Menschen bedeutsame Tradition der Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden zu lassen.“

In Baden-Württemberg sind laut dem Impfdashboard der Bundesregierung circa 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 65 Prozent haben die erste Impfung bekommen (Stand 29.09).

Diese Regeln werden auf Weihnachtsmärkten in BW 2021 gelten

Lahl mahnte aber auch: „Angesichts der aktuellen vierten Welle der Corona-Pandemie müssen wir jedoch vorsichtig bleiben. Deshalb haben wir uns auf klare und umsetzbare Regeln verständigt.“ Diese Regeln sind: