Die Corona-Zahlen in Bayern steigen: Die Inzidenz im Freistaat liegt mittlerweile bei über 220

steigen: Die im Freistaat liegt mittlerweile bei über 220 In mehreren Landkreisen hat die Sieben-Tage-Inzidenz sogar den Wert von 500 überschritten

Auch die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten geht in die Höhe

geht in die Höhe Nun will die bayerische Staatsregierung eingreifen. Am Mittwoch beriet das Kabinett in Bayern über Verschärfungen der Corona-Regeln

beriet das Kabinett in Bayern über der Corona-Regeln Die neue Verordnung gilt ab Samstag, 6.11.2021

Welche Beschlüsse gibt es ist zu Maskenpflicht, 2G-Regel und Krankenhaus-Ampel ?

2G-Regel und ? Alle Infos zur Pressekonferenz

Neue Corona-Regeln Bayern: Die Ergebnisse der Pressekonferenz heute

Die bayerische Staatsregierung reagiert auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen und hat Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen.

Das Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg hat bereits auf die dort sehr stark steigenden Corona-Zahlen reagiert. Die Verordnung sieht bei Überschreiten des Grenzwertes von 250 Corona-Patienten auf Intensivstationen das Inkrafttreten der Warnstufe vor. Diese gilt seit 03.11.2021. Alle Infos dazu gibt es in diesem Artikel:

Söder gibt Beschlüsse bei der PK heute bekannt: kein neuer Lockdown

„Wir dürfen die Situation nicht schulterzuckend zur Kenntnis nehmen“, sagte Markus Söder bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Er stellte klar: „Wir wollen keinen Lockdown“, dieser mache auch keinen Sinn. Man habe in Bayern nun zwei Prioritäten: Schule und Krankenhäuser. Die Krankenhaus-Ampel sei heute nachpräzisiert worden.

Söder hält den „Booster“ bei Impfungen für den besten Schutz, sagte er bei der Pressekonferenz am Mittwoch. „Es ist eine Pandemie der Ungeimpften.“ Corona sei „mit aller Macht zurück“, und zwar vor allem in den Regionen, in denen die Impfquote niedrig ist. In den Hotspots sei kein Intensivbett mehr frei. Entscheidend sei, dass neben der Behandlung von Covid-Patienten andere Operationen nicht abgesagt werden dürften.

Krankenhaus-Ampel: Neue Corona-Regeln in Bayern im Ampel-System mit 2G und 3G-plus

Die Krankenhaus-Ampel gilt in Bayern als Indikator für die Auslastung von Kliniken. Markus Söder verkündete heute auf der Pressekonferenz neue Maßnahmen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die gelbe Stufe gilt ab 450 belegten Intensivbetten, die rote ab 600 Intensivbetten. Zum Vergleich: Auf dem Höchststand sei man bei 700 belegten Intensivbetten gewesen, so Söder.

Was passiert, wenn die Krankenhaus-Ampelauf Gelb steht?

Der Ministerpräsident verkündete heute auf der Pressekonferenz neue Maßnahmen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bereits bei Stufe Gelb treten zusätzlich Schutzmaßnahmen in Kraft, sagte Söder. Es werde auf FFP2-Masken umgestellt. Springt die Krankenhaus-Ampel landesweit auf Gelb, gelte statt 3G dann 3G-plus – also die Pflicht zum PCR-Test für Ungeimpfte. Aus 3G-Plus werde dann 2G, jedoch nur in Diskos, Clubs und ähnlichen Einrichtungen. Handel und ÖPNV bleiben von dieser Veränderung ausgenommen. Auch im Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen bleibt es bei 3G.

Was passiert, wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht?

Springt die Krankenhaus-Ampel auf Rot, dann wird laut Söder 2G deutlich ausgeweitet. Wo die 2G-Regel gilt, gebe es dann keine Einschränkungen. Ausgenommen von der 2G-Regel sollen unter anderem ÖPNV und Handel bleiben. Auch bei der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen, etwa Friseuren, werde es bei einer 3G-plus-Regelung bleiben. Kontaktbeschränkungen, so Söder, halte man in Bayern für „nicht zielführend und nicht umsetzbar“.

Bayerns Landkreise forderten schon vor einigen Tagen angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen eine Neufassung der bayerischen Pandemie-Regeln. „Wir brauchen eine Regionalisierung der Krankenhausampel. Damit wäre es vor Ort möglich, die FFP2-Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und eine 3G-Plus-Regelung in Kraft zu setzen. Das bedeutet ausschließlich PCR-Test“, sagte der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU), am Donnerstag bei einer Konferenz aller 71 Landrätinnen und Landräte in Dachau bei München.

Hotspots in Bayern: Gleiche Regeln wie bei Ampelstufe Rot

Die Regelungen einer roten Krankenhaus-Ampel gelten auch für Hotspots, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 und eine Intensivbetten-Auslastung von mehr als 80 Prozent vorherrscht.

Die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt in Bayern stark gestiegen. Über das Wochenende wurde ein Allzeithoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Mehrere Landkreise und die Stadt Rosenheim in Oberbayern sowie der gesamte Regierungsbezirk Niederbayern hatten deshalb bereits die Notbremse gezogen und die Eindämmungsmaßnahmen in ihren Regionen verschärft.

Mehrere Landkreise in Bayern sind Corona-Hotspots: Regeln wurden verschärft

Am vergangenen Freitag, 29.11.2021, hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am 1.11. zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die „zunehmend dramatisch“ werde.

In den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim gilt ab 1. November überall dort, wo bisher Maskenpflicht besteht, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Wer nicht geimpft oder genesen ist (2G), erhält keinen Zutritt mehr zu Diskotheken und Clubs.

Strengere Corona-Maßnahmen Bayern: Maskenpflicht in der Schule kommt zurück

Angesichts explodierender Corona-Zahlen müssen Schülerinnen und Schüler in Bayern nach den Herbstferien - also ab 8. November - auch im Unterricht wieder Masken tragen. An weiterführenden Schulen gelte das für zwei Wochen und an Grundschulen für eine Woche.