Auf den Intensivstationen vieler bayerischer Krankenhäuser nimmt die Bedrängnis wegen schnell steigender Zahlen von Corona-Patienten zu. Am Dienstag, 02.11.2021, meldeten 40 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte, weniger als zehn Prozent freie Intensivbetten zur Verfügung zu haben. In 23 Kommunen war kein einziges Intensivbett mehr frei, wie aus dem täglich aktualisierten Intensivregister hervorgeht. Bayernweit lagen 455 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, fast 200 mehr als vor zwei Wochen.

Wie steht es in Bayern aktuell um die Corona-Ampel ?

? Wie hoch sind die Inzidenzwerte zu Neuinfektionen und Hospitalisierungsrate ?

und ? Welche Corona-Regeln gelten im Freistaatlaut Verordnung?

Corona-Ampel in Bayern aktuell immer noch auf „Grün“

Die Corona-Ampel der Staatsregierung, die als Indikator für die Belastung der Kliniken dient, steht nach wie vor auf „grün“. Auf „rot“ würde die Ampel von der Staatsregierung geschaltet, wenn die landesweite Zahl der Covid-Intensivpatienten auf 600 steigt. Dies wäre verbunden mit neuerlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Die hohe Zahl der Corona-Intensivpatienten hat in manchen Krankenhäusern bereits wieder Einschränkungen des regulären Betriebs zur Folge.

Coronazahlen Bayern: Inzidenz aktuell auf Rekordniveau

Nach einer starken Zunahme der Corona-Infektionszahlen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern auf einen Rekordwert gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag betrug sie im bayernweiten Durchschnitt 221,9 – höher als je zuvor. Der bisherige Rekord stand bei 217,8 und stammt vom 20. Dezember vergangenen Jahres. Die Inzidenz misst die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Im Bundesländer-Vergleich liegt Bayern damit an dritter Stelle hinter Thüringen (288,9) und Sachsen (253,9). Besonders betroffen sind in Bayern Schulkinder, mit einer Inzidenz jenseits der 400er Marke.

Corona-Regeln von Hospitalisierungsrate abhängig

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wegen des Impffortschrittes – mehr als 64 Prozent der Menschen in Bayern sind vollständig geimpft – nicht mehr die entscheidende Größe zur Bemessung des Infektionsgeschehens. Entscheidender ist inzwischen die Hospitalisierungsrate, dargestellt mit der sogenannten „Krankenhaus-Ampel“.

Sie zeigt weiter Grün. Am Donnerstag lag die Zahl der binnen sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus gebrachten Menschen bei 455 – erst bei 1200 würde die Ampel auf Gelb springen. Neue Zahlen vom Freitag veröffentlicht das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Nachmittag.

Intensivbettenbelegung kritisch – in folgenden Landkreisen in Bayern

Örtlich gibt es aber bereits Probleme bei der Versorgung unter anderem mit Intensivbetten. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte am Dienstag bereits von ersten „Abverlegungen“ gesprochen, die in einzelnen Krankenhäusern notwendig geworden seien. Weiterhin mit großem Abstand die bundesweit am stärksten betroffene Region ist der Landkreis Mühldorf am Inn mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 644,7. In den Landkreisen Miesbach, Traunstein und Straubing-Bogen gab das RKI die Inzidenz mit Werten über 500 an. Ganz oder nahezu voll belegt sind die Intensivstationen im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ebenso wie in weiten Teilen Oberbayerns. Auch im östlichen Niederbayern hat sich die Lage verschärft.