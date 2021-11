Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. In manchen Landkreisen Bayerns sind die Corona-Regeln als im Rest des Freistaats. In den sogenannten Hotspots, in denen mehr als 600 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind, springt die Corona-Ampel am 7. November gleich von „Grün“ auf Warnstufe „Rot“. Die gelbe Ampelstufe gilt ab morgen, 07.11.2021, in ganz Bayern. Landesweit sind mehr als 450mit Covid-19-Patienten belegt. In manchen Landkreisen Bayerns sind die Coronazahlen besonders hoch, es gelten dort von Sonntag an noch strengereals im Rest des Freistaats. In den sogenannten Hotspots, in denen mehr als 600 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind, springt dieam 7. November gleich von „Grün“ auf

Welche Landkreise in Bayern sind Hotspots ?

sind ? Was bedeutet Warnstufe „Rot“ für die Corona-Regeln?

für die Corona-Regeln? Wo gilt 2G, wo 3G-plus oder 3G? Ein Überblick.

Corona-Ampel auf Warnstufe „Rot“: Regionale Hotspots in Bayern

Wegen des unterschiedlichen Infektionsgeschehens in Bayern gibt es eine sogenannte „regionale Hotspot-Regelung“. Die rote Stufe ist in einem Landkreis erreicht, wenn dort 80 Protent der Intensivbetten mit Corona-Infizierten ausgelastet sind und zusätzlich eine 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wird. Die rote Warnstufe wird in den einzelnen Kreisen ausgerufen. Folgende Lankreisen könnten bei steigender Intensivbettenbelegung Hotspots werden, weil die Inzidenz (Stand 06.11.21) über 300 liegt:

LK Rottal-Inn: 770,19

LK Mühldorf a. Inn: 737,48

LK Traunstein: 705,41

LK Miesbach: 644,864

LK Dingolfing-Landau: 583,1567

LK Berchtesgadener Land: 578,46

LK Oberallgäu: 564,38

LK Regen: 561,44

LK Bad Tölz-Wolfratshausen: 555,37

LK Rosenheim: 540,31

LK Passau: 532,41

LK Dillingen a.d. Donau: 495,04

LK Altötting: 478,35

LK Straubing-Bogen: 462,94

LK Deggendorf: 459,55

SK Kempten: 445,33

LK Kronach: 435,52

LK Ostallgäu: 417,95

LK Ebersberg: 417,16

LK Landshut: 413,86

SK Straubing: 409,61

LK Garmisch-Partenkirchen: 401,03

SK Regensburg: 373,75

SK Rosenheim: 372,72

LK Unterallgäu: 370,85

LK Augsburg: 364,6933 LK Augsburg

LK Neu-Ulm: 364,06 (bereits zum Hotspot in Stufe „Rot“ erklärt)

LK Cham: 341,94

LK Regensburg: 325,3632

LK Weißenburg-Gunzenhausen: 324,93

SK Schweinfurt: 317,01

SK Kaufbeuren: 313,51

LK Lindau: 311,92

LK Schwandorf: 310,54

LK Erding: 301,74

Corona-Regeln Bayern: Das gilt, wenn die Krankenhaus-Ampel „rot“ ist

Im Landkreis Neu-Ulm beispielsweise, liegt die Auslastung der Intensivbetten im Leitstellenbereich über 80 Prozent (Stand 06.11.21 rund 90 % laut DIVI Intensivregister ). Daher gelten dort und in anderen Hotspots ab 07.11.2021 strengere Corona-Regeln. Laut Pressemitteilung des Landratsamts Neu-Ulm beinhaltet die regionale Hotspotregelung folgendes:

Als Maskenstandard gilt wieder die FFP2-Maske (statt medizinischer Gesichtsmaske). In der Schule und für Kinder und Jugendliche gelten die schon gewohnten Sonderregeln (Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Maske).

(statt medizinischer Gesichtsmaske). In der Schule und für Kinder und Jugendliche gelten die schon gewohnten Sonderregeln (Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Maske). Pflegeeinrichtungen können zu Testkonzepten verpflichtet werden, die unabhängig vom Impfstatus mindestens zweimal wöchentlich obligatorische Tests (Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests) für das Personal und Besucher vorsehen. Der Bund wird aufgefordert, die hierfür nötigen Voraussetzungen insb. in der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung zu schaffen.

Für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt 2G; das heißt Zutritt nur für vollständig geimpfte und genesene Personen, nicht mehr für Getestete.

und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt ; das heißt Zutritt nur für vollständig geimpfte und genesene Personen, nicht mehr für Getestete. Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bislang nach 3G-Regeln zugänglich waren, sind dann nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene , nicht für Getestete. Ausgenommen werden hier die Gastronomie, Beherbergungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure. Hier bleibt es bei 3G plus (Zutritt für vollständig geimpfte und genesene Personen sowie für Personen die einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen). Ein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest sind hier nicht ausreichend.

In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archiven gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archiven gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G). Die Zugangsregelung „3G“ (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten sowie für alle Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, andere Beschäftigte oder sonstige Personen). Das gilt allerdings nicht für den Handel und den ÖPNV.

2G-Regel Bayern bei Ampel-Warnstufe „Rot“

Die 2G-Regel, bei der nur vollständig geimpfte und genesene Personen Zutritt haben, aber nicht getestete Personen, gilt laut dem Landratsamt für folgende Bereiche:

öffentliche und private Veranstaltungen bis 1.000 Personen in nicht privaten Räumlichkeiten

Sportstätten und praktische Sportausbildung, Fitnessstudios

Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

zoologische und botanische Gärten

Freizeiteinrichtungen einschließlich Bäder, Thermen, Saunen, Solarien, Seilbahnen und Ausflugsschiffe, Führungen, Schauhöhlen und Besucherbergwerke, Freizeitparks, Indoorspielplätze, Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen

touristischer Bahn- und Reisebusverkehr und infektiologisch vergleichbare Bereiche

Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen

Ausnahmen: Diese gelten für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen können sowie einen negativen PCR-Test vorweisen. Eine weitere Ausnahme gilt für Personen unter 12 Jahren (bis zum Erreichen des 12. Geburtstags). Für Kinder unter 12 Jahren ist zudem kein zusätzlicher Testnachweis erforderlich. Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur Überprüfung der vorzulegenden Impf- und Genesennnachweise verpflichtet.

3G-plus-Regel Bayern: Hier gilt bei roter krankenhausampel noch der PCR-Test

Zugang haben bei der 3G-plus-Regel vollständig geimpfte und genesene Personen und zudem Personen, die einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen. Ein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest sind hier nicht ausreichend. Erleichterungen zur Maskenpflicht, Abstand oder Personenobergrenzen wie sie beim freiwilligen 3G plus vorgesehen sind, sind nicht möglich. Hier gilt die Regel:

Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind.

Gastronomie

Beherbergungswesen

3G-Regel in Bayern: In welchen Bereichen bleibt es bei „geimpft, genesen, getestet“?

Die normale 3G-Regel, bei der ein Schnelltest für Ungeimpfte und nicht Genesene reicht, gilt noch hier: Hochschulen, Tagungen, Kongresse, Bibliotheken und Archive, außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Musikschulen, Fahrschulen und die Erwachsenenbildung